Στις 22:00 πραγματοποιείται η σημερινή κλήρωση του Τζόκερ.

Συνεχίζονται σήμερα (10/11) οι κληρώσεις του Τζόκερ, που μοιράζει ένα εκατομμύριο ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από το μεγάλο χρηματικό έπαθλο, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ, όπως σε κάθε κλήρωση. Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: