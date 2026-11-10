Ρωγμές έχουν καταγραφεί σε τουλάχιστον 20 κτίρια στην Κυψέλη με τους κατοίκους να μην συνεχιστούν οι εργασίες του Μετρό, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και αποκατάστασης των ζημιών στα κτίρια.

Ξεκίνησε η τεχνική διερεύνηση στα κτίρια της Κυψέλης που εμφάνισαν ρωγμές από τα έργα κατασκευής της γραμμής 4 του Μετρό. Το πρώτο αυτό βήμα για την οριστική καταγραφή των φθορών πραγματοποιείται τρεις εβδομάδες μετά την κοινή σύσκεψη της ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών, του δημάρχου Αθηναίων, εκπροσώπων των τεχνικών εταιρειών και αντιπροσωπείας των κατοίκων.

Υπό την ευθύνη της ΑΒΑΞ και της Ελληνικό Μετρό, ειδικά μηχανήματα πραγματοποιούν εργασίες αποκάλυψης των δομικών στοιχείων των κτιρίων, με περιμετρικές και στοχευμένες εκσκαφές γύρω από τις κολόνες των πολυκατοικιών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ακολουθήσει αυτοψία από κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ασφάλεια των κτιρίων.

Για τη διαδικασία μιλά στο Orange Press Agency ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης: «Εδώ πέρα, πίσω, όπως βλέπετε, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την αποκάλυψη των δομικών στοιχείων των κτιρίων, δηλαδή των βασικών κολόνων τους, για να μπορέσει να έρθει μετά το Τεχνικό Επιμελητήριο και να κάνει μια αυτοψία, ώστε να διαπιστώσει συγκεκριμένα το εύρος και το βάθος των ζημιών», αναφέρει.

Ανησυχία για το κτίριο στην οδό Σπετσών 92

Στη Σπετσών 92 βρίσκεται ένα από τα κτίρια που φαίνεται να αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα. Σύμφωνα με τον κ. Κουτρουλάρη, από αύριο Τετάρτη (11/11) αναμένεται να ξεκινήσουν εργασίες υποστύλωσης, καθώς η υφιστάμενη εικόνα του κτιρίου προκαλεί ήδη ανησυχία. «Λόγω επικινδυνότητας επιβάλλεται άμεσα να στηριχθεί το κτίριο», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

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Σε πιο έντονο ύφος κινείται η ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Κατοίκων, η οποία καταλογίζει στην ΑΒΑΞ και την Ελληνικό Μετρό ότι ξεκίνησαν τις εργασίες χωρίς προηγουμένως να ενημερώσουν τους κατοίκους που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία, αλλά και τους εμπειρογνώμονες. Αντίθετα, όπως τονίζουν οι κάτοικοι, για την εξέλιξη ενημερώθηκαν από μόνοι τους, ενώ όταν στη συνέχεια βρέθηκαν στο σημείο και ζήτησαν εξηγήσεις, εισέπραξαν «υποτιμητική και απαξιωτική συμπεριφορά».

Παράλληλα, διευκρινίζουν ότι οι τρέχουσες εργασίες αφορούν αποκλειστικά τον έλεγχο και όχι την αποκατάσταση των ζημιών. Η τελευταία, όπως σημειώνουν, θα ξεκινήσει μόνο μετά την ολοκλήρωση των πλήρων ελέγχων και την έκδοση των απαραίτητων στατικών μελετών και μελετών αποκατάστασης.

«Παρακολουθούμε κάθε ενέργεια που αφορά τις κατοικίες και τη γειτονιά μας», τονίζουν οι κάτοικοι, διαμηνύοντας ότι «όπως τώρα βρεθήκαμε άμεσα και συλλογικά στο σημείο, έτσι θα είμαστε εκεί κάθε φορά που χρειάζεται, διεκδικώντας το αυτονόητο: την ασφάλειά μας».