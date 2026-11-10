«Κόκκινη» προειδοποίηση έχει εκδοθεί για οκτώ περιοχές στο κεντρικό και το νότιο τμήμα της χώρας, μεταξύ των οποίων η πρωτεύουσα Λισαβόνα.

Κλειστά θα είναι αύριο, Τετάρτη, τα σχολεία και οι μη βασικές δημόσιες υπηρεσίες στην Πορτογαλία, περιφέρειες της οποίας έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω καταιγίδας που θα συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας έως και 140 χιλιομέτρων/ώρα, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

«Όλοι όσοι μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια τους (…) Η αυριανή ημέρα θα αποτελεί απολύτως εξαίρεση και είναι απαραίτητο να παραμείνουμε περιορισμένοι και προστατευμένοι στα σπίτια μας», προειδοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών, Λουίς Νέβες, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από την έδρα της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με το πορτογαλικό ινστιτούτο για τη θάλασσα και την ατμόσφαιρα (IPMA), τα πρώτα φαινόμενα αναμένονται στην πορτογαλική επικράτεια προς το τέλος του πρωινού της Τετάρτης, αλλά η Μαδέρα, η νήσος που βρίσκεται ανοιχτά των μαροκινών ακτών, αναμένεται να πληγεί ήδη από το τέλος της σημερινής ημέρας.

«Κόκκινη» προειδοποίηση έχει εκδοθεί για οκτώ περιοχές στο κεντρικό και το νότιο τμήμα της χώρας, μεταξύ των οποίων η πρωτεύουσα Λισαβόνα.

Οι ριπές ανέμου μπορεί να φτάσουν τα 100 με 120 χιλιόμετρα/ώρα, ακόμη και τα 140 χιλιόμετρα/ώρα, κυρίως στα παράλια.

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Επίσης αναμένονται καταρρακτώδεις βροχές, που εγείρουν φόβους για πλημμύρες, ιδίως σε αστικές περιοχές. Οι αρχές προειδοποιούν επίσης για ενδεχόμενες πτώσεις δέντρων και δομών, όπως και διακοπές ρεύματος και τηλεπικοινωνιών.

Λόγω των προβλέψεων αυτών, το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους Πορτογάλους να παραμείνουν στα σπίτια τους στο μέτρο του δυνατού και να προτιμηθεί η τηλεργασία.

Ο Νέβες κάλεσε εξάλλου τον πληθυσμό να απομακρυνθεί από τις ακτές, που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε ισχυρούς ανέμους και θαλασσοταραχή.

«Να προλάβουμε»

«Θέλουμε μάλλον να προλάβουμε παρά να αντιμετωπίσουμε επιπρόσθετες δυσκολίες», υπογράμμισε ο υπουργός, αναφερόμενος στις φονικές συνέπειες καταιγίδων που έπληξαν τη χώρα τον χειμώνα που πέρασε, στοιχίζοντας τη ζωή σε ανθρώπους λόγω απρόσεκτων συμπεριφορών, σύμφωνα με τον ίδιο.

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην αρχή της χρονιάς εξαιτίας της κακοκαιρίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, ενώ ορισμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν υψηλότερο απολογισμό που έφτανε έως τα περίπου 20 άμεσα ή έμμεσα θύματα.

Η Πορτογαλία επλήγη μεταξύ 22 Ιανουαρίου και 15 Φεβρουαρίου από 7 διαδοχικές καταιγίδες, συνοδευόμενες από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα έως και 130 χιλιομέτρων/ώρα, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η κακοκαιρία προκάλεσε επίσης σημαντικές ζημιές στις υποδομές, κυρίως τη μερική κατάρρευση τμήματος του βασικού αυτοκινητοδρόμου της χώρας που συνδέει τη Λισαβόνα με το Πόρτο, στον βορρά. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν εξάλλου διακοπή ρεύματος για μέρες.

Η Ιβηρική Χερσόνησος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στην απορρύθμιση του κλίματος και αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερης διάρκειας καύσωνες και όλο και πιο συχνά και έντονα φαινόμενα ισχυρών βροχοπτώσεων.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ