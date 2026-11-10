Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:15.

Το ποσό των 53 εκατ. ευρώ κληρώνει σήμερα το Eurojackpot. Η κλήρωση θα γίνει στις 21:15 και λίγο αργότερα θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του EUROJACKPOT πραγματοποιούνται, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, από τις 21:00 το βράδυ και μετά, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, ενώ η προθεσμία κατάθεσης δελτίων συγκεκριμένα για τις ημέρες των κληρώσεων (Τρίτη και Παρασκευή) είναι μέχρι τις 20:00 το απόγευμα.

Επίσης, από τις 20:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης

β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και

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γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων