Πρόκειται για μια καθημερινή συμπεριφορά που οι περισσότεροι ιδιοκτήτες γατών έχουν παρατηρήσει πολλές φορές.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια που αποκαλύπτουν τη διάθεση μιας γάτας είναι η θέση της ουράς της. Όπως εξηγεί ο κτηνίατρος Κάρλος Γκουτιέρες, όταν μια γάτα πλησιάζει τον άνθρωπό της έχοντας την ουρά της σηκωμένη, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα φιλικότητας και ειρηνικών προθέσεων.

Πρόκειται για μια καθημερινή συμπεριφορά που οι περισσότεροι ιδιοκτήτες γατών έχουν παρατηρήσει πολλές φορές. Ωστόσο, πίσω από αυτή την απλή κίνηση κρύβεται ένας σημαντικός τρόπος επικοινωνίας, μέσω του οποίου οι γάτες εκφράζουν την οικειότητα, την εμπιστοσύνη και τη διάθεσή τους για επαφή.

Τι αποκαλύπτει η σηκωμένη ουρά της γάτας

Ο Κάρλος Γκουτιέρες, μιλώντας σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από το μέσο La Nación τον Οκτώβριο του 2026, εξήγησε ότι η γάτα που πλησιάζει με την ουρά της όρθια δείχνει ότι δεν έχει επιθετικές διαθέσεις.

«Όταν μια γάτα πλησιάζει με την ουρά της σηκωμένη, είναι ένα αδιαμφισβήτητο σημάδι ότι έρχεται ειρηνικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με άλλα λόγια, όταν το κατοικίδιο κινείται προς το μέρος σας με την ουρά στραμμένη προς τα πάνω, είναι πολύ πιθανό να επιχειρεί να σας χαιρετήσει και να αναζητά την επικοινωνία μαζί σας.

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Την ίδια ερμηνεία δίνουν και τα αμερικανικά κτηνιατρικά νοσοκομεία VCA Animal Hospitals, σύμφωνα με τα οποία μια γάτα που πλησιάζει με την ουρά της ευθεία προς τα πάνω και το σώμα της χαλαρό αισθάνεται φιλική και έχει αυτοπεποίθηση.

Μάλιστα, όταν η άκρη της ουράς σχηματίζει μια μικρή καμπύλη, η συμπεριφορά συνδέεται επίσης με τη φιλικότητα, τη χαλάρωση και την περιέργεια.

Πώς δείχνει μια γάτα ότι αισθάνεται άνετα

Η ουρά δεν είναι το μοναδικό μέσο με το οποίο οι γάτες εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Υπάρχουν αρκετές καθημερινές συμπεριφορές που μπορούν να αποκαλύψουν ότι ένα ζώο αισθάνεται ασφαλές και έχει αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης με το περιβάλλον του.

Για παράδειγμα, όταν μια γάτα επιδιώκει από μόνη της τη σωματική επαφή, πλησιάζει τον ιδιοκτήτη της ή επιλέγει να βρίσκεται κοντά του, δείχνει ότι είναι δεκτική στην αλληλεπίδραση.

Αντίστοιχα, το χαρακτηριστικό «ζύμωμα» μιας κουβέρτας ή ενός μαλακού αντικειμένου με τις πατούσες της αποτελεί μια συμπεριφορά που συνδέεται με την άνεση και την αίσθηση ασφάλειας.

Ένα ακόμη ενδεικτικό σημάδι είναι όταν επιλέγει να κοιμάται στο ίδιο δωμάτιο με τον άνθρωπό της. Κατά τη διάρκεια του ύπνου οι γάτες βρίσκονται σε πιο ευάλωτη κατάσταση, επομένως η επιλογή ενός χώρου όπου αισθάνονται προστατευμένες μπορεί να συνδέεται με την εμπιστοσύνη τους.

Ακόμη και οι ξαφνικές εκρήξεις ενέργειας, κατά τις οποίες τρέχουν και πηδούν μέσα στο σπίτι, γνωστές ως «zoomies», αποτελούν μέρος της φυσιολογικής συμπεριφοράς τους.

Βέβαια, κάθε γάτα έχει τον δικό της χαρακτήρα. Ορισμένες αναζητούν συνεχώς χάδια και αγκαλιές, ενώ άλλες προτιμούν να διατηρούν μια μικρή απόσταση. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είναι δεμένες με τον ιδιοκτήτη τους ή ότι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα συμπεριφοράς.

Πότε η ουρά δείχνει φόβο ή ενόχληση

Σε αντίθεση με την όρθια και χαλαρή ουρά, ορισμένες άλλες στάσεις αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια ότι η γάτα δεν αισθάνεται άνετα.

Σύμφωνα με τα VCA Animal Hospitals, όταν η ουρά φουσκώνει και οι τρίχες της ανασηκώνονται, το ζώο ενδέχεται να αισθάνεται ότι απειλείται και να προσπαθεί να φανεί μεγαλύτερο. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται χώρο και δεν θα πρέπει να πιεστεί για επαφή.

Αντίστοιχα, μια ουρά που παραμένει χαμηλά ή είναι μαζεμένη ανάμεσα στα πίσω πόδια μπορεί να υποδηλώνει φόβο, άγχος ή ακόμη και πόνο.

Επιπλέον, το σφύριγμα, τα απότομα χτυπήματα με την ουρά και οι νευρικές κινήσεις αποτελούν ενδείξεις ενόχλησης. Μπορεί, για παράδειγμα, να σημαίνουν ότι η γάτα έχει κουραστεί από τα χάδια και θέλει να σταματήσει η επαφή.

Γιατί πρέπει να παρατηρούμε τη συνολική συμπεριφορά της γάτας

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η γλώσσα του σώματος των γατών δεν πρέπει να ερμηνεύεται μεμονωμένα. Η θέση της ουράς χρειάζεται να αξιολογείται σε συνδυασμό με τα αυτιά, τα μάτια, τη στάση του σώματος και τις συνθήκες στις οποίες εκδηλώνεται κάθε συμπεριφορά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και οποιαδήποτε ξαφνική αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες του ζώου. Εάν μια γάτα σταματήσει να αναζητά δραστηριότητες που προηγουμένως απολάμβανε, απομονώνεται ή αλλάξει αισθητά τη συμπεριφορά της, είναι σημαντικό ο ιδιοκτήτης να δώσει προσοχή.

Ο Κάρλος Γκουτιέρες υπογραμμίζει ότι τέτοιες αλλαγές δεν πρέπει να περνούν απαρατήρητες, καθώς μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Σε κάθε περίπτωση, μια ξαφνική και ανεξήγητη αλλαγή στη συμπεριφορά της γάτας αξίζει να συζητηθεί με τον κτηνίατρο.

Πηγή: thecoolist