Η Ανθή Βούλγαρη έδωσε, με χιούμορ, τη δική της απάντηση σε όσους τις δίνουν ευχές θεωρώντας πως διανύει την περίοδο της δεύτερης εγκυμοσύνης της.

Το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, η Ανθή Βούλγαρη έδωσε τη δική της απάντηση σε όσους ισχυρίζονται ότι περιμένει δεύτερο παιδί, με την δημοσιογράφο να διαψεύδει τις φήμες μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η παρουσιάστρια, εξήγησε ότι τις τελευταίες ημέρες δέχεται όλο και περισσότερες ευχές και «συγχαρητήρια» από αγνώστους, αλλά και από το οικείο περιβάλλον της, παρά το γεγονός ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

Η Ανθή Βούλγαρη διέψευσε τις φήμες για δεύτερη εγκυμοσύνη

Η ίδια, επέλεξε να σχολιάσει την κατάσταση χρησιμοποιώντας το χιούμορ της και μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ανέφερε αρχικά:

«Θέλω να κάνω δήλωση. Μείνε εδώ! Θα το αποκαλύψω σήμερα… Με έχουν ταράξει από εχθές με παίρνουν τηλέφωνο να μου πουν ‘συγχαρητήρια’. Μείνε εδώ…», σχολίασε δείχνοντας το σώμα της.

Και συνέχισε: «Αυτό εδώ, είναι καλοπέραση. Θα μπορούσα να είμαι και δύο μηνών. Αν ξέρετε κάτι εσείς που δεν το ξέρω εγώ, οκ, με το καλό να μας έρθει… Όχι, δεν λέω ψέματα. Παιδιά, σταματήστε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, αλλά δεν… Καλέ, προχθές, με βλέπει στο διάδρομο μία συνάδελφος από εδώ και πάνω στη φούρια μου μού λέει: ‘Ανθή μου, καλημέρα, συγχαρητήρια’, της λέω ‘ευχαριστώ’, μετά σταματάω και της λέω για ‘ποιον λόγο μου λες συγχαρητήρια;’. Μου λέει ‘Δεν είσαι έγκυος;’. Από όσο ξέρω όχι… Συγγνώμη για τη μικρή παρένθεση, αλλά έχω κουραστεί πια», κατέληξε γελώντας η Ανθή Βούλγαρη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmr9k26p6add?integrationId=40599y14juihe6ly}