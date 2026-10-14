Τρία χρόνια μετά τη γέννηση των δίδυμων παιδιών της, η Χίλαρι Σουάνκ είναι πάλι έγκυος.

Η Χίλαρι Σουάνκ αποκάλυψε το επόμενο πρότζεκτ στο οποίο «δουλεύει»: είναι έγκυος στο τρίτο παιδί της.

Η 52χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός το ανακοίνωσε δημοσιεύοντας στο Instagram ένα ιδιαίτερο βίντεο, στο οποίο ο σύζυγός της και τα δίδυμα παιδιά τους χορεύουν μαζί της, με ράβδους που φωσφορίζουν, ενώ στην κοιλιά της υπάρχει μια μικρότερη φιγούρα.

«Πολλοί με ρωτάνε ποιο είναι το επόμενο πρότζεκτ μου. Αυτό “κυκλοφορεί” τον Δεκέμβριο», έγραψε στην ανάρτηση η Χίλαρι Σουάνκ.

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Τον Απρίλιο του 2023 η ηθοποιός έφερε στον κόσμο τα δίδυμα παιδιά της, Άγια και Ομ, πέντε χρόνια μετά τον γάμο της με τον Φίλιπ Σνάιντερ.

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