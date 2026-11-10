«Η ακρίβεια αποτελεί στρατηγική επιλογή με στόχο την διεύρυνση των ανισοτήτων σε μια οικονομία που ούτως ή άλλως στέκεται σε πήλινα πόδια», σημειώνει η Νέα Αριστερά.

«Ο πληθωρισμός 5,7%, που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, αποτελεί μια ακόμα σοκαριστική αποτύπωση της ακρίβειας που κυριαρχεί στην ελληνική οικονομία επί κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει η Νέα Αριστερά με φόντο τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

«Ο πληθωρισμός καλπάζει με ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό σε αγαθά και υπηρεσίες «ανελαστικές» για την διαβίωση του κάθε νοικοκυριού. Χαρακτηριστικά μέσα σε έναν χρόνο οι τιμές για την στέγαση ανέβηκαν κατά 15,1%, για τις μεταφορές κατά 13,8%, για την ένδυση 3,8% και για τα τρόφιμα 2,1%.

Όσο κι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του ισχυρίζονται πως η ακρίβεια είναι ξενόφερτη, οι παραπάνω δείκτες αποδεικνύουν πως η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για να την περιορίσει. Η ακρίβεια αποτελεί στρατηγική επιλογή με στόχο την διεύρυνση των ανισοτήτων σε μια οικονομία που ούτως ή άλλως στέκεται σε πήλινα πόδια», συνεχίζει η Πατησίων και προσθέτει: «Αν δεν αλλάξει η οικονομική πολιτική στην Ελλάδα, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα μείωσης των έμμεσων φόρων και αύξησης των φόρων στα ισχυρότερα στρώματα, αν δεν υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις για το στεγαστικό και τα καύσιμα, αν δεν υπάρξει ανασχεδιασμός του παραγωγικού προτύπου, η ελληνική κοινωνία θα συνεχίσει να πληρώνει όλο και περισσότερα για όλο και λιγότερα».