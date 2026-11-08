Στην ατζέντα περιλαμβάνεται ακόμη η διαδικασία διαδοχής της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ, με ενημέρωση για τις υποψηφιότητες και τις κενές θέσεις στο Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Με βασικά θέματα τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας, τις οικονομικές προοπτικές της ευρωζώνης και τη φορολογία των καπνικών προϊόντων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για τις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών των 27 κρατών-μελών και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και η ενίσχυση των κοινών προμηθειών αμυντικού εξοπλισμού, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων και πιέσεων στους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς.

Στο Eurogroup θα εξεταστούν επίσης οι τελευταίες μακροοικονομικές εξελίξεις, με έμφαση στην ανάπτυξη, την πορεία του πληθωρισμού και τη δημοσιονομική κατάσταση των κρατών-μελών, μετά τις ετήσιες συνόδους του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Παράλληλα, οι υπουργοί θα ενημερωθούν για την πρόοδο του ψηφιακού ευρώ και τις τεχνικές προετοιμασίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και για την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται ακόμη η διαδικασία διαδοχής της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ, με ενημέρωση για τις υποψηφιότητες και τις κενές θέσεις στο Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Στο ECOFIN, ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναθεώρηση της φορολογίας των καπνικών προϊόντων. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση προβλέπει αλλαγές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, επέκταση του πλαισίου στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και στα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού, καθώς και αυστηρότερα μέτρα αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, τη συνέχιση της ευρωπαϊκής στήριξης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω περιορισμού της γραφειοκρατίας.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται η εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων, η εθνική ρήτρα διαφυγής της Ιταλίας και η πρόοδος του Ταμείου Ανάκαμψης, με έμφαση στις επενδύσεις και τις εκταμιεύσεις.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ενώ την Ελλάδα στο Eurogroup θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Στο τραπέζι θα βρεθούν, τέλος, οι εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι ευρωπαϊκές στατιστικές και τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνόδου της G20, ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερα πυκνή οικονομική ατζέντα.