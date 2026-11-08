Τι ανέφερε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

«Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας εκπέμπει φως σε όλον τον πλανήτη» δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος παραβρέθηκε στην έναρξη και την απονομή μεταλλίων του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, που συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής. Ο κ. Χαρδαλιάς το πρωί στην Ιστορική Αφετηρία στον Μαραθώνα, σήμανε την έναρξη της κλασικής διαδρομής ως αφέτης στην πρώτη ομάδα δρομέων, μαζί με την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, τον διευθύνοντα σύμβουλο της World Athletics και πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή στίβου Jon Ridgeon και τον δήμαρχο Μαραθώνα Στέργιο Τσίρκα.

«Για εμάς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να στηρίζουμε τέτοιες κορυφαίες διοργανώσεις, όχι μόνο στα λόγια, αλλά έμπρακτα και αποτελεσματικά. Γι' αυτό και έχουμε θέσει ως μεγάλο ορόσημο το 2030, με στόχο τη διοργάνωση του πρώτου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου» δήλωσε μετά την έναρξη του αγώνα ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι τα καλύτερα έρχονται για τον Μαραθώνιο. Αυτό που απαιτείται είναι σκληρή δουλειά και στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Από την πλευρά μας, σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, εργαζόμαστε συστηματικά για να υλοποιήσουμε όλες τις βασικές δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει απέναντι στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου World Athletics και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Η σημερινή παρουσία υψηλόβαθμων εκπροσώπων και των δύο Ομοσπονδιών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουν από κοντά την πρόοδο που συντελείται. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αποδείξουμε στην πράξη ότι η Αττική διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει ακόμη μεγαλύτερες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις».

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, αφού ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για τη σταθερή και γόνιμη συνεργασία με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του θεσμού σε κορυφαία αθλητική διοργάνωση διεθνούς ακτινοβολίας, δήλωσε: «Φέτος σημειώσαμε ρεκόρ συμμετοχής, θέλουμε όμως πολύ περισσότεροι δρομείς να συμμετάσχουν στις επόμενες διοργανώσεις. Εύχομαι σε όλους τους αθλητές να έχουν καλή διαδρομή, καλό αγώνα, καλό τερματισμό και να μην ξεχνάνε ποτέ ότι αυτό που έχει σημασία είναι το πρώτο βήμα».

Αμέσως μετά την έναρξη του αγώνα, ο περιφερειάρχης μετέβη στο Παναθηναϊκό Στάδιο, προκειμένου να υποδεχτεί τους δρομείς που τερμάτισαν πρώτοι στις διαδρομές του Μαραθωνίου, μαζί με την Σοφία Σακοράφα, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Κώστα Κεντέρη, τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και τον πρόεδρο της ΕΟΕ Ισίδωρο Κούβελο. Ο κ. Χαρδαλιάς, ο οποίος κράτησε μαζί με την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ την κορδέλα του τερματισμού, απένειμε το βραβείο στον Έλληνα δρομέα Κώστα Σταμούλη του ΓΑΣ Αγρινίου, που τερμάτισε πρώτος στη διαδρομή, με χρόνο 2:17:39.

Ο φετινός Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας συγκέντρωσε συμμετοχές που κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ. Περισσότεροι από 85.000 δρομείς από 124 χώρες συμμετείχαν συνολικά στις αγωνιστικές διαδρομές του διημέρου 7 και 8 Νοεμβρίου 2026, μετατρέποντας την πρωτεύουσα της χώρας σε ένα τεράστιο σημείο συνάντησης ανθρώπων από κάθε γωνιά του κόσμου. Ρεκόρ σημειώθηκε επίσης και από τον Αιθίοπα δρομέα Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι, ο οποίος κατέγραψε τον καλύτερο χρόνο στην ιστορία του θεσμού, διανύοντας τη διαδρομή σε 2 ώρες, 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Με την επίδοσή του, ξεπέρασε κατά 31 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο κατείχε από το 2023 ο Κενυάτης Έντουιν Κίπτου με επίδοση 2:10:34.

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Τον περιφερειάρχη συνόδευσαν οι αντιπεριφερειάρχες Βορείου Τομέα Μαργαρίτα Βάρσου και Πολιτικής Προστασίας Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Βίκυ Καβαλλάρη και Θανάσης Αυγερινός και η ειδική γραμματέας της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη.

Στο περιθώριο της ιστορικής διοργάνωσης, ο Περιφερειάρχης συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της World Athletics, Jon Ridgeon και εκπροσώπους των Μεγάλων Μαραθωνίων του Σικάγο, του Σίδνεϋ και του Λονδίνου, που βρέθηκαν στην Αθήνα για τον 43ο Μαραθώνιο. Ο κ. Χαρδαλιάς επιβεβαίωσε την ισχυρή βούληση της περιφερειακής αρχής να συνδράμει με κάθε τρόπο στην ολιστική αναβάθμιση του κορυφαίου αυτού θεσμού, μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα την προοπτική φιλοξενίας του πρώτου αυτοτελούς Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου το 2030.