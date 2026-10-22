Παρουσιάστηκε στην Εθνική Πινακοθήκη το ολοκληρωμένο διετές πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς παρουσίασε χθες, Τετάρτη (21/10), στην Εθνική Πινακοθήκη τη νέα διεθνή καμπάνια τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής «Phenomenon». Με κεντρικό μήνυμα «Greater Athens, more than a region, a phenomenon», η καμπάνια προσκαλεί το διεθνές κοινό να ανακαλύψει ολόκληρη την Αττική ως έναν πολυδιάστατο προορισμό τεσσάρων εποχών.

Η νέα καμπάνια εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο διετές πρόγραμμα τουριστικής προβολής, με συγκεκριμένους στόχους και δείκτες αξιολόγησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αύξηση της μέσης παραμονής και της τουριστικής δαπάνης, η ενίσχυση της επισκεψιμότητας σε όλη την Περιφέρεια πέρα από την καλοκαιρινή περίοδο και η διάχυση των ωφελειών της τουριστικής ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες ολόκληρης της Αττικής.

Το «Phenomenon», μια λέξη με ελληνικές ρίζες και παγκόσμια χρήση, δίνει όνομα σε αυτό που ξεχωρίζει την Αττική: τη δυνατότητα να συνδυάζει κανείς μέσα στην ίδια μέρα εμπειρίες που αλλού απαιτούν ξεχωριστά ταξίδια. Από τα μνημεία και τη σύγχρονη μητροπολιτική ζωή έως την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τα κοσμοπολίτικα νησιά, τους αμπελώνες και τις ορεινές διαδρομές, η καμπάνια προσκαλεί το διεθνές κοινό να ανακαλύψει το πλήρες εύρος των επιλογών του προορισμού. Το πρωί, ο επισκέπτης μπορεί να εξερευνά την πόλη και το απόγευμα να απολαμβάνει την ηρεμία ενός νησιού. Μια διαδρομή στο βουνό μπορεί να δώσει τη θέση της σε ένα τραπέζι δίπλα στη θάλασσα.

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Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε: «Ο κόσμος γνωρίζει την Αθήνα, την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα. Αυτό που θέλουμε να ανακαλύψει είναι ολόκληρη την Αττική: τη Ριβιέρα και τα νησιά μας, τα βουνά και τους αμπελώνες μας, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις δυνατότητες που προσφέρει ο τόπος μας κάθε εποχή του χρόνου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Με το “Greater Athens Region” αξιοποιούμε τη δύναμη ενός ονόματος με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα, για να δώσουμε μεγαλύτερη προβολή σε κάθε γωνιά της Περιφέρειάς μας. Οι τοπικές μας ταυτότητες αποκτούν μια κοινή, ισχυρή φωνή στο εξωτερικό. Με το “Phenomenon” δίνουμε σε αυτή την προσπάθεια μια ξεχωριστή δυναμική, αναδεικνύοντας όσα κάνουν την Αττική μοναδική: τη δυνατότητα να συνδυάζει ο επισκέπτης τόσο διαφορετικές εμπειρίες στον ίδιο τόπο, σε τόσο κοντινές αποστάσεις, όλο τον χρόνο.

Ο στόχος μας είναι η Αττική να γίνει η πρώτη Περιφέρεια της χώρας σε έσοδα από τουρισμό. Θέλουμε ο επισκέπτης να μένει περισσότερο, να γνωρίζει περισσότερους τόπους και να επιστρέφει εδώ. Θέλουμε η τουριστική ανάπτυξη να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τις τοπικές κοινωνίες, σε όλη την Αττική και τους δώδεκα μήνες του χρόνου.

Γι’ αυτό επενδύουμε σε ένα ολοκληρωμένο διετές πρόγραμμα διεθνούς προβολής, με συγκεκριμένη στόχευση, μετρήσιμους δείκτες και δημόσια αποτίμηση των αποτελεσμάτων του. Κάθε επιπλέον διανυκτέρευση μπορεί να σημαίνει ένα ακόμη γεύμα σε ένα τοπικό εστιατόριο, μια αγορά, μια επίσκεψη σε έναν πολιτιστικό χώρο, περισσότερη δουλειά για έναν επαγγελματία.

Αυτή η προσπάθεια χρειάζεται τη συνεργασία όλων: της Κυβέρνησης και του ΕΟΤ, των Δήμων, των τουριστικών φορέων και των ανθρώπων της αγοράς. Η Περιφέρεια αναλαμβάνει την ευθύνη να ενώσει δυνάμεις και να στηρίξει αυτή την κοινή διεκδίκηση. Η Αττική έχει τις δυνατότητες να κερδίσει μια ισχυρότερη θέση στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία, μετατρέπουμε αυτές τις δυνατότητες σε αποτέλεσμα για τον τόπο και τους συμπολίτες μας».

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε: «Η Αττική βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της σύνδεσης της Ελλάδας με τον κόσμο. Κουβαλά την ιστορία, τον πολιτισμό και τις αξίες της πατρίδας μας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια σύγχρονη ευρωπαϊκή μητρόπολη, με μοναδικές δυνατότητες για κάθε επισκέπτη. Η νέα διεθνής τουριστική καμπάνια της Περιφέρειας έρχεται να αναδείξει ακριβώς αυτή τη δυναμική. Και θέλω να συγχαρώ θερμά τον Περιφερειάρχη, τον φίλο μου Νίκο Χαρδαλιά, γιατί πίσω από αυτή την πρωτοβουλία υπάρχει σχέδιο, σαφείς στόχοι, σκληρή δουλειά και ισχυρή βούληση για να κάνει η Αττική ένα ακόμη μεγάλο βήμα μπροστά.

Τα τελευταία χρόνια η Αττική έχει πετύχει σημαντική πρόοδο στον τουρισμό, στις αφίξεις και στα έσοδα. Όμως η επιτυχία της δεν περιορίζεται μόνο στον τουριστικό τομέα. Στην κινητικότητα, στις μεταφορές, στις υποδομές και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας έχουν γίνει πραγματικά άλματα. Και αυτή η επιτυχημένη συνταγή έχει ονοματεπώνυμο: Νίκος Χαρδαλιάς.

Θέλω λοιπόν να συγχαρώ τον ίδιο και όλους τους ανθρώπους της Περιφέρειας Αττικής για το έργο που επιτελούν, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες, αλλά με απτά αποτελέσματα. Γιατί πραγματική επιτυχία στον τουρισμό δεν είναι μόνο πόσοι επισκέπτες έρχονται, αλλά και πόσα κερδίζουν οι άνθρωποι που τους υποδέχονται».

Εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στον χαιρετισμό της σημείωσε: «Η Αθήνα και ολόκληρη η Αττική αποτελούν σήμερα έναν αυτοτελή, ολοκληρωμένο προορισμό για όλο τον χρόνο. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κατακτήθηκε με επίμονη δουλειά.

Η επιλογή να αξιοποιηθεί το διεθνές brand της Αθήνας είναι εύστοχη. Το όνομα της πόλης συνδέεται με την ιστορία, τη δημοκρατία και το οικοδόμημα του δυτικού πολιτισμού. Η σημερινή Αθήνα προσθέτει σε αυτή την κληρονομιά τη δική της ενέργεια: τις γειτονιές, τη σύγχρονη τέχνη, τη γαστρονομία και τους ανθρώπους της.

Αυτή η ισχυρή ταυτότητα μπορεί να στρέψει το ενδιαφέρον του επισκέπτη προς ολόκληρη την Αττική. Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στους αρχαιολογικούς χώρους, στα νησιά του Αργοσαρωνικού, αλλά και στους ορεινούς όγκους και στις αγροτικές περιοχές της. Η δυναμική της καμπάνιας βρίσκεται ακριβώς εδώ: στο να κάνει αυτές τις επιλογές περισσότερο γνωστές και να τις συνδέσει σε μια ολοκληρωμένη πρόταση ταξιδιού.

Θέλω να συγχαρώ τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά και όλους όσοι εργάστηκαν για τη νέα καμπάνια. Το Υπουργείο Τουρισμού στηρίζει τις πρωτοβουλίες που υπηρετούν τον κοινό μας σχεδιασμό και αναδεικνύουν με ποιότητα τον πλούτο της χώρας».

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Χαιρετισμό απηύθυνε και η Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Αγάπη Σμπώκου. Όπως ανέφερε: «Η Αττική αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με σημαντική δυναμική και ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Η αξιοποίηση της διεθνώς αναγνωρίσιμης ταυτότητας της Αθήνας αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής ως ενιαίου προορισμού. Το ζητούμενο είναι να δημιουργούμε μεγαλύτερη αξία ανά επισκέπτη, για περισσότερους μήνες τον χρόνο και σε περισσότερες περιοχές εντός Αττικής, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τόπου.

Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι καθοριστική. Το οικοσύστημα ΣΕΤΕ, ΙΝΣΕΤΕ και Marketing Greece συνεργάζεται στενά με την Περιφέρεια Αττικής και τη ‘Νέα Μητροπολιτική Αττική’, συνδυάζοντας τη γνώση, την τεκμηρίωση και τη διεθνή προβολή. Γιατί η πραγματική επιτυχία του τουρισμού δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς, αλλά στην πρόοδο των προορισμών και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων τους».

Η Αττική ως ενιαίος προορισμός εμπειριών

Η δημιουργική ιδέα του «Phenomenon» στηρίζεται σε ένα ερώτημα: πώς μπορούν τόσο διαφορετικοί κόσμοι να συνυπάρχουν σε έναν μόνο προορισμό; Την απάντηση δίνει η ίδια η Αττική, μέσα από εικόνες και εμπειρίες που ανατρέπουν την οικεία εικόνα της Αθήνας και αποκαλύπτουν το εύρος των επιλογών που προσφέρει ολόκληρη η Περιφέρεια.

Με χιούμορ και κινηματογραφική αφήγηση, οι ταινίες παρουσιάζουν «ειδικούς» που επιχειρούν να εξηγήσουν αυτό το «φαινόμενο». Όσο εκείνοι απορούν, ο θεατής ανακαλύπτει την ιστορία και τη σύγχρονη ζωή του τόπου, τις γεύσεις, τη φύση και τους ανθρώπους του. Η έκπληξη γίνεται έτσι η αφετηρία για να γνωρίσει κανείς την Αττική και να θελήσει να τη ζήσει.

Την κεντρική ταινία, η οποία προσαρμόζεται σε διαφορετικές διάρκειες ανάλογα με το μέσο προβολής, πλαισιώνουν πέντε θεματικές ταινίες, με κοινή υπογραφή «Greater Athens, more than a region…»:

«a phenomenon of authentic taste», για τη γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα και τον οινοτουρισμό.

«a phenomenon of business and pleasure», για τον συνδυασμό επαγγελματικών ταξιδιών και συνεδρίων με την αναψυχή.

«a phenomenon of city and nature», για τις αποδράσεις στη φύση, την άθληση και την ευεξία δίπλα στην πόλη.

«a phenomenon of city and island», για τη μητροπολιτική ζωή και τη νησιωτική εμπειρία στο ίδιο ταξίδι.

«a phenomenon of culture and joy», για τον αρχαίο πολιτισμό, τη σύγχρονη δημιουργία και τη χαρά της ζωής στην Αττική.

Στοχευμένη διεθνής προβολή και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Το πρόγραμμα προβολής βασίζεται στα χαρακτηριστικά και στη δυναμική κάθε αγοράς, στις αεροπορικές συνδέσεις με την Αττική, στον χρόνο προγραμματισμού των ταξιδιών και στις συνήθειες αναζήτησης και επιλογής προορισμού.

Ο σχεδιασμός της καμπάνιας δίνει έμφαση σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, καθώς και σε αγορές μεγάλων αποστάσεων, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Κίνα. Η έναρξη της προβολής το τελευταίο δίμηνο του έτους επιδιώκει να εντάξει την Αττική στις επιλογές των υποψήφιων επισκεπτών ήδη από τη φάση σχεδιασμού των επόμενων διακοπών τους.

Το πλάνο συνδυάζει παρουσία σε διεθνή αεροδρόμια και επιλεγμένα σημεία πόλεων, ταξιδιωτικά και lifestyle μέσα, ψηφιακές εκδόσεις, διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, μέσα προβολής κατά τη διάρκεια αεροπορικών πτήσεων και διαδικτυακές ταξιδιωτικές πλατφόρμες. Το περιεχόμενο προσαρμόζεται ανά αγορά και γλώσσα, με ενισχυμένη προβολή κατά την έναρξη και σταθερή παρουσία στη συνέχεια.

Το ευρύτερο διετές πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και ταξίδια εξοικείωσης για δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες, ενώ έμφαση δίνεται και στις συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες για νέες απευθείας συνδέσεις.

Η πορεία του προγράμματος θα παρακολουθείται μέσα από ενιαίο σύστημα δεικτών, με αξιολόγηση και δημόσια αποτίμηση στον 12ο και στον 24ο μήνα, ώστε οι δράσεις να αποτυπώνονται με μετρήσιμα αποτελέσματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=FARMzog0W1Y}

Ελληνική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών σε 63 τοποθεσίες της Αττικής

Τη στρατηγική και τη δημιουργική ταυτότητα της καμπάνιας υπογράφει η CICERO, επικεφαλής της κοινοπραξίας ATTICA 365 που υλοποιεί το έργο, ενώ την παραγωγή ανέλαβε η BOO Productions. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας διευθυντής φωτογραφίας και σκηνοθέτης του Χόλιγουντ, με δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, Φαίδων Παπαμιχαήλ σε συσκηνοθεσία με τον επίσης διακεκριμένο διεθνώς Χάρη Πατραμάνη, με παρουσία στην Ευρώπη και την Αμερική, τόσο στη διαφημιστική σκηνοθεσία όσο και στον κινηματογράφο. Τη στρατηγική μέσων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του πλάνου προβολής έχει αναλάβει η UM Greece, μέλος της κοινοπραξίας.

Για τις ανάγκες της παραγωγής εργάστηκαν δύο παράλληλα κινηματογραφικά συνεργεία, με συνολικά 44 επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων, υπό την καθοδήγηση της δημιουργικής ομάδας της CICERO. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε 63 τοποθεσίες μέσα σε πέντε ημέρες, από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά έως την Πάρνηθα, τη λίμνη του Μαραθώνα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, το Σούνιο και την Αίγινα.

Η παραγωγή αξιοποίησε κινηματογραφικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και προηγμένα συστήματα εναέριων λήψεων με drones, με το πλάνο αεροκινηματογράφησης να περιλαμβάνει 38 τοποθεσίες. Την οπτικοακουστική ταυτότητα συμπληρώνει η πρωτότυπη μουσική από την OneTwo Music που δημιουργήθηκε ειδικά για την καμπάνια .

Μέσα από το «Phenomenon», η Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύει το εύρος των δυνατοτήτων της πρωτεύουσας Περιφέρειας της χώρας, συνδέοντας τη διεθνή τουριστική προβολή με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία ευκαιριών σε ολόκληρη τη Μητροπολιτική Αττική.

Ο κ. Ευάγγελος Τσάρας, Διευθύνων Σύμβουλος της CICERO, επίσημος εκπρόσωπος της ένωσης εταιρειών Attica 365, αναφέρθηκε στη δημιουργική πρόκληση του εγχειρήματος και στη φιλοσοφία πίσω από τη νέα καμπάνια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το πιο δύσκολο πράγμα στη δουλειά μας είναι τελικά να συστήσουμε στον κόσμο το ίδιο μας το σπίτι. Έναν τόπο που γνωρίζουμε τόσο καλά, ώστε μερικές φορές ξεχνάμε να τον κοιτάξουμε πραγματικά. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε με τη νέα καμπάνια: να δούμε την Αττική με τα μάτια ενός ταξιδιώτη που την ανακαλύπτει για πρώτη φορά. Και να αναδείξουμε όλα εκείνα που την κάνουν κάτι περισσότερο από έναν προορισμό. Ένα πραγματικό φαινόμενο».

Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου.

{https://www.youtube.com/watch?v=W9pRV371qVQ}

Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων, οι Πρόεδροι του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) Νικόλαος Κελαϊδίτης, της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ) Άρης Μαρίνης, του Greek Destination Planners Association (GDPA) Θωμάς Πολίτης, του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) Χριστίνα Τετράδη, της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής (ΕΞΑΑ) Ευγένιος Βασιλικός και του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO) Αντωνία Αλεξάνδρου, καθώς και εκπρόσωποι από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ελληνικών και ξένων αεροπορικών εταιρειών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ομίλων, εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού, εμπορικών συλλόγων, επιμελητηρίων κ.α.

Ακολουθούν οι συντελεστές της καμπάνιας

CICERO | Στρατηγική και δημιουργικός σχεδιασμός

Chief Creative Director: Γιώργος Αδαμαντίδης

Creative Director: Ιωάννα Δεϊμέζη

Copywriter: Χριστίνα Λυγδοπούλου

Art Directors: Στεφανία Πετκανοπούλου, Μαρία Παντελοπούλου

Senior Account Director: Αριστοτέλης Καπετάνιος

Senior Account Supervisor: Μαριάνθη Κοράκη

BOO Productions | Παραγωγή

Παραγωγός: Άγγελος Βενέτης

Σκηνοθεσία: Φαίδων Παπαμιχαήλ

Συνσκηνοθεσία: Χάρης Πατραμάνης

Line Producers: Τζένη Κουντούρη-Τσιάμη, Χριστίνα Παντελάτου, Κώστας Λάγκης

Διευθυντής παραγωγής: Μπάμπης Βλαχοδημητρόπουλος

Location Manager: Γιώργος Μαραβάς

Drone: FlyCam

Editor: Πάνος Δαουλτζής

Colorist: Γρηγόρης Αρβανίτης – Asterisk

Πρωτότυπη μουσική: Nick Athens

Ήχος: OneTwo Music

Post Production: Αντώνης Ξένος

Φωτογράφηση: Τάσος Βρεττός, Βασίλης Μιχαήλ

{https://www.youtube.com/watch?v=EdA51TQt_xE}