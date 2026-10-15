Δυναμικό παρών στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έδωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Με κεντρικό αίτημα την ουσιαστική ενίσχυση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων προς τις Περιφέρειες και τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Α΄ Αντιπρόεδρος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (EPP-CoR), Νίκος Χαρδαλιάς, συμμετείχε στις εργασίες της 173ης Συνόδου Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών καθώς και στις συνεδριάσεις της πολιτικής ομάδας του ΕΛΚ, που διεξήχθησαν στις Βρυξέλλες.

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα καλύπτει την περίοδο 2028 - 2034. Βασικό διακύβευμα αποτελεί το ύψος των κονδυλίων που θα διατεθούν για την περιφερειακή ανάπτυξη, η διατήρηση της πολιτικής συνοχής ως βασικής προτεραιότητας της ΕΕ. Ιδιαίτερη σημασία έχει παράλληλα ο ρόλος που θα διαδραματίσουν οι ίδιες οι Περιφέρειες στον σχεδιασμό, την κατανομή και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέδειξε την ανάγκη να διασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση των περιφερειακών προγραμμάτων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές που αντιμετωπίζουν εντονότερες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανισότητες.

Βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση έργων ουσιαστικής αναβάθμισης της καθημερινότητας, με έμφαση στις λαϊκές συνοικίες του Λεκανοπεδίου, στην ενίσχυση των δημόσιων υποδομών και στη δημιουργία ασφαλέστερων και ανθεκτικότερων πόλεων.

Νίκος Χαρδαλιάς: «Οι ευρωπαϊκοί πόροι πρέπει να φτάνουν εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές κοινωνικές ανάγκες»

Σε δήλωσή του από τη βελγική πρωτεύουσα, ο Περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε τα εξής:

«Από την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Βρυξέλλες, στέλνουμε ένα ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα: Η Αττική και οι Περιφέρειες της χώρας μας διεκδικούν με αποφασιστικότητα τους πόρους που δικαιούνται οι πολίτες τους. Αυτή την περίοδο δίνεται μια μεγάλη μάχη για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό τις αναπτυξιακές δυνατότητες των ευρωπαϊκών περιφερειών για τα επόμενα χρόνια. Και η θέση μας είναι απολύτως ξεκάθαρη: Η ενίσχυση των περιφερειακών προγραμμάτων και η διασφάλιση επαρκών πόρων για την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρώπη, αν δεν εξασφαλίζουμε παράλληλα ότι οι πόλεις μας, οι τοπικές κοινωνίες και οι άνθρωποί τους έχουν τα μέσα και τις ευκαιρίες να προοδεύσουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι Περιφέρειες πρέπει να έχουν ουσιαστικό λόγο στις αποφάσεις που τις αφορούν και πραγματικές δυνατότητες να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τις αναγκαίες παρεμβάσεις. Χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους, μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερα γραφειοκρατικά εμπόδια. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές πολιτικές που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής και να μετατρέπονται σε μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες. Για εμάς, στην Περιφέρεια Αττικής, η διεκδίκηση αυτή έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Θέλουμε περισσότερες χρηματοδοτικές δυνατότητες για σύγχρονες υποδομές, αντιπλημμυρικά έργα, αναπλάσεις, ασφαλείς δημόσιους χώρους, κοινωνικές δομές και παρεμβάσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής. Θέλουμε να θωρακίσουμε τις πόλεις μας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, να στηρίξουμε την τοπική οικονομία και να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους.

Και πάνω απ' όλα, θέλουμε οι ευρωπαϊκοί πόροι να κατευθύνονται εκεί όπου υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες. Στις λαϊκές συνοικίες της Αττικής μας, στις γειτονιές που για χρόνια αντιμετώπισαν ελλείψεις σε βασικές υποδομές, στις περιοχές όπου οι πολίτες έχουν ανάγκη από μεγαλύτερη υποστήριξη και ουσιαστικές ευκαιρίες. Δεν μπορεί η πρόοδος να περιορίζεται σε ορισμένες περιοχές και να αφήνει άλλες πίσω. Η κοινωνική συνοχή αποκτά πραγματικό νόημα όταν κάθε συμπολίτης μας, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου κατοικεί, έχει πρόσβαση σε καλύτερες υπηρεσίες, ασφαλέστερες υποδομές και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Αυτές τις αρχές υπηρετούμε με το έργο μας στην Αττική και αυτές τις προτεραιότητες υπερασπιζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε πολίτη. Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε με συνέπεια, επιμονή και αποφασιστικότητα μέχρι τέλους».

Στο επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και ο ρόλος των Περιφερειών

Αρχικά ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς συμμετείχε στη συνεδρίαση του Προεδρείου της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κτίριο Jacques Delors. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν ζητήματα συντονισμού των μελών της πολιτικής ομάδας και προετοιμασίας των εργασιών της Ολομέλειας.

Αμέσως μετά, παρέστη στην επίσημη έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων (European Week of Regions and Cities 2026), η οποία φιλοξενήθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου, με κεντρικό σύνθημα «Ισχυρές Περιφέρειες, Ισχυρή Ευρώπη». Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ετήσιες ευρωπαϊκές διοργανώσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη και την πολιτική συνοχής, που συγκεντρώνει εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμών, αιρετούς της Αυτοδιοίκησης και φορείς από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακολούθως, μετείχε στη συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του ΕΛΚ, κατά την οποία ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ. Το ζήτημα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει των αποφάσεων για την επόμενη επταετία, καθώς οι Περιφέρειες επιδιώκουν να διατηρήσουν ισχυρό και διακριτό ρόλο στη διαχείριση των διαθέσιμων κονδυλίων, με σταθερή και προβλέψιμη χρηματοδότηση για μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών υπέρ της ενίσχυσης της πολιτικής συνοχής και της ουσιαστικής συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στις αποφάσεις για τον μελλοντικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης παρουσίας του στις Βρυξέλλες, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς είχε παράλληλα την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa, τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Raffaele Fitto, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Kata Tüttő, τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχη Ανδαλουσίας Juanma Moreno, την Πρόεδρο της Πολιτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (EPP-CoR) Sari Rautio καθώς και με αρκετούς Έλληνες Ευρωβουλευτές. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση επαρκών χρηματοδοτήσεων από τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.