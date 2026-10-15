Ο διάδοχος του θρόνου και ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησαν την ελληνική πλευρά για τη στρατιωτική παρουσία της χώρας και τη συνεισφορά της συστοιχίας Patriot.

Στη στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ριάντ, στις εξελίξεις που επηρεάζουν την περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και στην περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών επικεντρώθηκαν οι επαφές του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κατά την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία.

Ο Έλληνας υπουργός συναντήθηκε στη σαουδαραβική πρωτεύουσα με τον διάδοχο του θρόνου και πρωθυπουργό της χώρας, πρίγκιπα Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, στον οποίο μετέφερε τους χαιρετισμούς του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις διμερείς σχέσεις, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή και στην ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας και της ασφάλειας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2110748469371506782}

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην παρουσία της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τον υπουργό, ο διάδοχος του θρόνου εξέφρασε την εκτίμησή του για τη συνεισφορά της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot, η οποία έχει αναπτυχθεί στη χώρα στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας των δύο πλευρών.

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Το πρόγραμμα του Νίκου Δένδια περιλάμβανε επίσης συνομιλίες με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Χαλίντ μπιν Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, δίνοντας έμφαση και στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας.

Στο τραπέζι βρέθηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών αμυντικών δεσμών και την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς που αφορούν τις στρατιωτικές δυνατότητες και τις σύγχρονες αμυντικές τεχνολογίες. Ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας επανέλαβε, από την πλευρά του, τις ευχαριστίες του για την παρουσία της ΕΛΔΥΣΑ στο σαουδαραβικό έδαφος, αναδεικνύοντας τη σημασία της ελληνικής συνεισφοράς στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.

Οι επαφές του Έλληνα υπουργού στο Ριάντ εντάσσονται στο πλαίσιο των σχέσεων στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, με την άμυνα και την περιφερειακή ασφάλεια να αποτελούν βασικούς άξονες των διμερών συζητήσεων.