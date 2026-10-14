«Μπορούμε να περάσουμε από μια απλή συνεργασία σε μια κοινή παραγωγή», επεσήμανε ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο Γερμανός ομόλογός του, Μπόρις Πιστόριους, συναντήθηκαν στην Κρήτη, όπου παρακολούθησαν βολές αντιαεροπορικών συστημάτων, μετά τη συνάντησή τους.

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε τις δυνατότητες επέκτασης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας- Γερμανίας, προχωρώντας και σε κοινή παραγωγή. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να βρίσκονται σε διαρκή επαφή, για ζητήματα ασφάλειας και τις προκλήσεις που απασχολούν τις δύο χώρες, ενώ ο Έλληνας υπουργός προσκάλεσε τον Γερμανό ομόλογό του να επισκεφθεί την Αθήνα.

Στη συνέχεια παρακολούθησαν βολές των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, LeFlaSys Ozelot. Επίσης, είδαν βολή - πιστοποίηση του νέου συστήματος αεράμυνας IRIS-Τ SLM, στο πλαίσιο της άσκησης αεράμυνας «Spartan Arrow - 26», που διοργανώνουν κάθε χρόνο οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις στο Πεδίο Βολής Κρήτης. Παρόντες ήταν οι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης και ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα, Αντρέας Κιντλ.

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Νίκος Δένδιας: Μπορούμε να περάσουμε από μια απλή συνεργασία σε μια κοινή παραγωγή

Στις δηλώσεις του, ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε την πρόθεση της Αθήνας να ενισχυθούν οι αμυντικές και στρατιωτικές σχέσεις με το Βερολίνο, με περισσότερες κοινές εκπαιδεύσεις, τη φιλοξενία γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και την απόκτηση κοινών πλατφορμών.

«Υπάρχει, λοιπόν, πολύ μεγάλο περιθώριο συνεργασίας. Και όχι μόνο σε παραδοσιακούς τομείς, σε παραδοσιακές πλατφόρμες, αλλά στην κυβερνοάμυνα, στα μη επανδρωμένα, στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες. Μπορούμε να περάσουμε από μια απλή συνεργασία σε μια κοινή παραγωγή και, επίσης στην ανάπτυξη κοινών δυνατοτήτων», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Δεν μπορούμε, λοιπόν, να αγνοήσουμε την ευρύτερη γεωγραφία, πέρα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον βορρά, ιδίως μετά τη ρωσική εισβολή στη Ουκρανία. Η Βόρεια Αφρική, το Σαχέλ, η Μέση Ανατολή, δεν είναι μακρινές και αδιάφορες περιοχές για την Ευρώπη. Είναι χώροι που διακυβεύονται επίσης, η ειρήνη, η ασφάλεια, η οικονομική ανθεκτικότητά μας», επεσήμανε, αναφερόμενος στα ζητήματα που συζήτησαν οι δύο υπουργοί, οι οποίοι συνομίλησαν επίσης για το θέμα της ευρωπαϊκής ενότητας και μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Φωτ.: Διεύθυνση Ενημέρωσης/ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ Ευάγγελος Καραΐσκος