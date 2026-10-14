Το ερώτημα παραμένει: «Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να επιδοτεί τις τιμές με δημόσιο χρήμα, αντί να περιορίζει και τα υπερβολικά κέρδη που τις επιβαρύνουν;» διερωτάται η ΕΛΑΣ.

Με μία αναλυτική αναφορά και τις δικές της προτάσεις, η ΕΛΑΣ σχολιάζει τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα. «Επιδότηση για 17 ημέρες - Ακρίβεια για όλο τον χειμώνα» αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΛΑΣ και συνεχίζει σημειώνοντας «τα κυβερνητικά μέτρα και όσα αποσιωπούν».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΕΛΑΣ «στις 22 Σεπτεμβρίου, το υπουργείο Οικονομικών απέρριπτε τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για φθηνότερα καύσιμα ως «εύκολες εξαγγελίες», υποστηρίζοντας ότι «ο λογαριασμός δεν βγαίνει». Σήμερα η κυβέρνηση διευρύνει την παρέμβαση στην αντλία. Τελικά, εύκολη ήταν η απόρριψη των προτάσεων, όχι η ανάγκη εφαρμογής μέτρων».

Η ΕΛΑΣ σημειώνει ακόμα :«40 λεπτά συνολική έκπτωση, αλλά το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται στα 1,55€/λίτρο, δηλαδή 40% ακριβότερο από την τιμή που άνοιξε πέρυσι» και σχολιάζει το χρονικό όριο της επιδότησης μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. «Και μετά; Η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα για 17 ημέρες, όταν οι ανάγκες θέρμανσης διαρκούν ολόκληρο τον χειμώνα. Καμία δέσμευση για τις τιμές των επόμενων μηνών».

Στην ίδια ανακοίνωση ΕΛΑΣ σημειώνει ότι στο diesel και στη βενζίνη, έγινε η ίδια συνολική έκπτωση με πριν. «Τα 20 λεπτά στο diesel και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη ίσχυαν ήδη. Στη βενζίνη, μάλιστα, το κράτος αναλαμβάνει πλέον την έκπτωση που παρείχαν τα διυλιστήρια. Το δημόσιο χρήμα αντικαθιστά την ιδιωτική συνεισφορά, χωρίς πρόσθετο όφελος για τον καταναλωτή».

Συμπληρώνει πως «η μεγάλη εκκρεμότητα είναι τα κέρδη των διυλιστηρίων. Η κυβέρνηση επιδοτεί τις υψηλές τιμές, αλλά δεν επιβάλλει δεσμευτικό πλαφόν στα περιθώρια διύλισης ούτε έκτακτη φορολόγηση των νέων υπερκερδών».

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Παραθέτει στη συνέχεια πως η πρόταση της ΕΛΑΣ είναι η εξής:

- Πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο τα 1,40€/λίτρο.

- Πλαφόν στα περιθώρια διύλισης και έλεγχος των τιμών σε όλη την αγορά.

- Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων.

- Προσωρινή μείωση του ΕΦΚ και καθολική ελάφρυνση στην αντλία, με πρόσθετη στήριξη των ευάλωτων.

«Το πολιτικό συμπέρασμα» κατά την ΕΛΑΣ είναι πως «χαιρόμαστε που η κυβέρνηση κατάλαβε επιτέλους ότι τα 1,75 ευρώ το λίτρο, που ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε θέσει ως σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν απαράδεκτη τιμή για τα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση χαρακτήριζε «εύκολες εξαγγελίες» τις προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. Τώρα αναγνωρίζει την ανάγκη παρέμβασης στην αντλία, αλλά εξακολουθεί να αποφεύγει τη σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα της αγοράς καυσίμων».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ καταλήγει λέγοντας πως το ερώτημα παραμένει: «Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να επιδοτεί τις τιμές με δημόσιο χρήμα, αντί να περιορίζει και τα υπερβολικά κέρδη που τις επιβαρύνουν;»