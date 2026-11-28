«Τη Δευτέρα (30/11) εκδήλωση με τίτλο «Αυτισμός – Ορατότητα και Συμπερίληψη» στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες» αναφέρει ο Κώστας Αρβανίτης.

Εκδήλωση για τα προβλήματα των ατόμων με αυτισμό θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (30/11) στις Βρυξέλλες, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης.

«Οι ανάγκες, οι δυσκολίες και τα δικαιώματα των ανθρώπων που βρίσκονται στο φάσμα δεν πρέπει να παραμένουν αόρατα. Για αυτό διοργανώνουμε με τη Left την εκδήλωση με τίτλο «Αυτισμός – Ορατότητα και Συμπερίληψη» στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, την ερχόμενη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 16:30 (ώρα Ελλάδας)» τονίζει στην ανάρτηση του.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο YouΤube.