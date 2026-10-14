«Μαζί σας, απέναντι στην αδικία και την ανισότητα. Για αυτό επέστρεψα. Γιατί αυτός ο τόπος αξίζει καλύτερα», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας με φόντο την επίσκεψή του στο Σπήλι.

Βίντεο από την επίσκεψή του στο Σπήλι ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Αλέξης Τσίπρας, όπου συζήτησε μεταξύ άλλων με παραγωγούς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

«Στο Σπήλι συνάντησα αληθινούς παραγωγούς, ανθρώπους που με εντιμότητα και αξιοπρέπεια στύβουν την πέτρα για να βγάλουν το ψωμί τους. Αυτούς είδα σε αυτούς έσφιξα το χέρι. Οι άλλοι, «φραπέδες» και «χασάπηδες» είναι στα καφέ του Κολωνακίου κλέβοντας επιδοτήσεις, όχι στην παραγωγή», αναφέρει ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ στην ανάρτησή του και προσθέτει:

«Η διαφθορά και η αισχροκέρδεια έχουν πιάσει ταβάνι. Παντού σε όλους τους τομείς κυριαρχούν τα καρτέλ.

Το μήνυμα από αυτόν τον τόπο της παραγωγής και της προκοπής είναι ότι μαζί θα δώσουμε τη μάχη ενάντια στη διαφθορά, την ηθική απαξίωση και την οικονομική εξαθλίωση της πλειοψηφίας του λαού.

Μαζί σας, απέναντι στην αδικία και την ανισότητα. Για αυτό επέστρεψα. Γιατί αυτός ο τόπος αξίζει καλύτερα».

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O Αλέξης Τσίπρας ανέβασε βίντεο και από τις Μέλαμπες.

«Στις Μέλαμπες, ολοκληρωτική καταστροφή για άλλη μια φορά. Αμπέλια και ελιές κάηκαν και πάλι μετά από 4 χρόνια, πάνω που αποκαταστάθηκαν.

Τραγική ειρωνεία μόλις λίγους μήνες πριν, τον Μάρτιο, είχαν εισπράξει τις ανεπαρκείς αποζημιώσεις για τις πυρκαγιές του ’22.

Η έμπρακτη στήριξη όσων παράγουν είναι εθνική υπόθεση. Η Πολιτεία πρέπει να είναι δίπλα τους. Η ανθεκτικότητα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα με πόρους και σχέδιο που δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση έδειξε ότι ούτε μπορεί, ούτε θέλει να διαθέσει και να καταρτίσει», τονίζει στην ανάρτησή του.

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