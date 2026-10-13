«Δεν θα υπάρχουν όρια στη λειτουργία της Δικαιοσύνης για τη διερεύνηση των μεγάλων σκανδάλων» διαμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Τη διαβεβαίωση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα έχει τρίτη τετραετία εξέφρασε στη συνέντευξή που παραχώρησε στο Κρήτη Tv, ο Αλέξης Τσίπρας αποκλείοντας την περίπτωση συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία.

«Όποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, το πρώτο μέλημά μας, αν "βγαίνουν τα κουκιά", να το πω λαϊκά, είναι να διερευνήσουμε τη δυνατότητα σχηματισμού προοδευτικής κυβέρνησης στη βάση του δικού μας προγράμματος» είπε ο Αλέξης Τσίπρας και εξήγησε πως «εμείς θα είμαστε η μεγαλύτερη δύναμη του προοδευτικού χώρου, είτε πρώτη, είτε όχι.

Πρόσθεσε πως «διότι αυτό το πρόγραμμα, κατ' εμάς, αυτή η κατεύθυνση, η εναλλακτική, η ριζοσπαστική, η ριζικά διαφορετική από τη σημερινή εφαρμοζόμενη, μπορεί να βγάλει τη χώρα από τα αδιέξοδα. Και αν αυτό δεν επιτευχθεί, θα πάμε σε δεύτερες κάλπες, το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν είναι και καταστροφικό!».

Συνεχίζοντας τον συλλογισμό του ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως αυτό «το είδαμε και το 2023, μην το ξεχνάμε αυτό, όπου είχε τη δυνατότητα ο κ. Μητσοτάκης με το ποσοστό που έλαβε στις εκλογές του Μαΐου (είχε 145 βουλευτές) πολύ εύκολα μπορούσε να σχηματίσει μια κυβέρνηση συμμαχώντας με κάποιο από τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν το έκανε! Πήγε σε δεύτερες εκλογές. Δεν είναι καταστροφή η δεύτερη κάλπη, δεν θα είναι καταστροφή. Στη δεύτερη κάλπη όμως, οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν: αν επιθυμούν τη συνέχεια μιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή να οδηγηθούμε σε 12 χρόνια διακυβέρνησης από ένα κόμμα και μάλιστα με τον συγκεκριμένο τρόπο διακυβέρνησης, με την εκτεταμένη διαφθορά, τα σκάνδαλα, με τις ανισότητες, με τον ευνοϊκό τρόπο μεταχείρισης των πιο ισχυρών σε σύγκριση με τους αδύναμους, ή θέλουν την πολιτική αλλαγή. Αυτό θα είναι το κρίσιμο δίλημμα] σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Στο ίδιο πνεύμα ο πρόεδρος του ΕΛΑΣ σημείωσε πως «επιτρέψτε μου να σας πω, δεν είναι παράλογο να το φοβάται αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Δεν είναι παράλογο που στις τοποθετήσεις του μιλάει διαρκώς για μία κάλπη. Το κάνει ακριβώς διότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτή τη στιγμή του ελληνικού λαού, πάνω από το 70%, που θέλει την πολιτική αλλαγή. Και ας έχουμε στο νου μας ότι υπάρχουν και πρόσφατα δεδομένα, δεδικασμένα, κατά τους νομικούς, συμβάντα που απέδειξαν ότι πολιτικές ανατροπές μπορούν να γίνουν ακόμα και αν δημιουργείται η αίσθηση ότι αυτές είναι απίθανες. Δεν είναι απίθανες! Ο κ. Δούκας στην Αθήνα είχε πάρει κοντά στο 16% στον πρώτο γύρο, με τον κ. Μπακογιάννη στο 41, και (ο κ. Μπακογιάννης) έχασε τις εκλογές. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι είναι τόσο βαθύ το αίτημα σε αυτόν τον τόπο και πλειοψηφικό, τόσο πλειοψηφικό για πολιτική αλλαγή, που αυτή θα συμβεί».

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Στο σημείο εκείνο ο πρόεδρος του ΕΛΑΣ διαβεβαίωσε πως «Η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έχει τρίτη τετραετία. Η επόμενη κυβέρνηση στον τόπο θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση! Και γι' αυτό δουλεύουμε με σταθερά βήματα, χωρίς ηγεμονισμούς, χωρίς αλαζονεία. Αυτός είναι ο λόγος που με βλέπετε να κρατάω χαμηλά την μπάλα πολλές φορές, να μην απαντάω στις προκλήσεις.

»Πιστεύω βαθιά ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μία προοδευτική κυβέρνηση, γιατί ο τόπος δεν αντέχει άλλο από μία αποτυχημένη πολιτική που οδηγεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία σε τραγικά αδιέξοδα. Αυτόν τον χειμώνα θα είναι δεκάδες χιλιάδες οι συμπολίτες μας που δεν θα μπορούν να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Τούτη την ώρα που συζητάμε και πολιτικολογούμε και μιλάμε για ποσοστά, για δημοσκοπήσεις, το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι τα ποσοστά των κομμάτων, αλλά ότι σημαντικές επαγγελματικές κατηγορίες δεν βγαίνουν, δεν μπορούν να γεμίσουν με πετρέλαιο κίνησης τα οχήματά τους, δεν μπορούν να ζεστάνουν τα σπίτια τους, δεν μπορούν να κινήσουν τις επιχειρήσεις τους, θα περάσουν έναν δραματικό χειμώνα. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και σε αυτά ερχόμαστε να δώσουμε ριζοσπαστικές λύσεις, προοδευτικές λύσεις, λύσεις διεξόδου και προοπτικής».

Το «ορατό μνημόνιο»

«Παρέλαβα τη χώρα στα μνημόνια, την παρέδωσα έξω από τα μνημόνια] τόνισε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνοντας πως «σήμερα οι Έλληνες πολίτες έχουν ένα αόρατο μνημόνιο να τους καταδυναστεύει. Ξαναγυρίσαμε δυστυχώς, δεν αξιοποιήσαμε τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες που είχε η χώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης, 36 δισεκατομμύρια, με τη ρήτρα διαφυγής, δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε υποδομές προκειμένου να είναι προστατευμένη η χώρα απέναντι στις πολλαπλές κρίσεις που έρχονται. Γνωρίζω λοιπόν ότι έχω την εμπειρία, αλλά έχω και ένα σχέδιο. Σχέδιο και όραμα εναλλακτικής διακυβέρνησης, προοδευτικής διακυβέρνησης με την παραγωγική ανασυγκρότηση που έχει ανάγκη ο τόπος, με την στήριξη της μεσαίας και των κατώτερων τάξεων που είναι αναγκαίο. Ένα σχέδιο που έχει, αν θέλετε τρία τρία βασικά χαρακτηριστικά».

«Πώς θα μπορέσουμε σαν χώρα να παράγουμε περισσότερα, πώς θα μοιράζουμε δικαιότερα τον πλούτο που παράγεται και πως εν τέλει θα ζούμε καλύτερα;] αναρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζοντας «όχι μονάχα οι πλούσιοι, για τους οποίους, η σημερινή κυβέρνηση έχει δώσει τα πάντα για να αυξήσουν τον πλούτο τους, αλλά και αυτοί οι οποίοι σήμερα δυσκολεύονται και είναι ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες μας που δυσκολεύονται».

Συμπλήρωσε επίσης πως «πιστεύω ότι αυτός ο τόπος και το πολιτικό σύστημα και η δημοκρατία μας, για να μπορέσει να λειτουργήσει, πρέπει να έχει, όχι μονάχα έναν πόλο και διάφορους συμπληρωματικούς που συζητάνε πότε και αν θα συνεργαστούν με τον έναν πόλο. Ένα σύστημα δημοκρατικό για να λειτουργήσει πρέπει να έχει δυο πόλους, δυο ισχυρούς πόλους και εμείς ήρθαμε για να ανασυγκροτήσουμε τον πόλο της προοδευτικής παράταξης. Για να είναι η προοδευτική παράταξη ισχυρή στον τόπο μας και να κοιτάει στα μάτια τη συντηρητική παράταξη. Να διεκδικεί την εναλλαγή στην εξουσία. Γιατί αυτό είναι δημοκρατία, όταν κάποιες κυβερνήσεις κάθονται για τρίτη και τετάρτη τετραετία, αυτό ξέρετε, όχι μόνο αυξάνει την αλαζονεία, αλλά δημιουργεί ένα συστημικό πλέγμα, ένα καθεστωτικό πλέγμα.

»Καμία δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει με καθεστωτικές λογικές και αντιλήψεις. Ήρθαμε λοιπόν εδώ για να φτιάξουμε ένα σχήμα μακράς πνοής, μια ισχυρή προοδευτική παράταξη. Ήρθα εδώ όχι για να διχάσω, αλλά για να ενώσω τον προοδευτικό κόσμο. Γι αυτό με βλέπετε όχι δεν θα μπω στον πειρασμό να είμαι διχαστικός, ήρθα για να ενώσω τον προοδευτικό κόσμο, γιατί πιστεύω, ιδιαίτερα τώρα που περνάμε κρίσεις, ιδιαίτερα τώρα που οι ανισότητες διευρύνονται, η προοδευτική παράταξη πρέπει να είναι ισχυρή και θα ωφελήσει τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων αν καταφέρει να ανακτήσει τη διακυβέρνηση της χώρας».

«Περάσαμε από τη γραφειοκρατία στη συμβουλοκρατία»

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε κατά τη συνέντευξή του εκτενώς στο ζήτημα της διαφθοράς και διαμήνυσε πως «δεν θα υπάρχει ασυλία για κανένα και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξίωμά του. Και σας είπα, πρώτον για μένα, προφανώς για όλους, όσοι έχουν διατελέσει υπουργοί, πρωθυπουργοί, στελέχη, διότι εδώ νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία... μην ανοίξουμε τώρα στο τέλος της συζήτησης αυτή την κουβέντα γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ» είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ωστόσο πως «είναι θέματα πολύ σοβαρά τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Διότι ξέρετε κάτι; Η διαφθορά -το έβαλα από την πλευρά της ηθικής- δεν είναι μόνο ένα ηθικό ζήτημα. Η διαφθορά κοστίζει: 20 δισεκατομμύρια ευρώ, 12 οι απευθείας αναθέσεις και οι κλειστοί διαγωνισμοί στη χώρα μας. Ποιος το πληρώνει αυτό το κόστος; Αν αυτά τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ... αν υπήρχαν κανονικοί διαγωνισμοί, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εξ αυτών των χρημάτων θα είχαν εξοικονομηθεί για το ελληνικό Δημόσιο».

Αναφερόμενος στον ΒΟΑΚ σημείωσε πως «οι καθυστερήσεις των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών -έχουμε εδώ το θέμα του ΒΟΑΚ, δεν είπαμε μια κουβέντα, αλλά είναι κρίσιμο θέμα- οι καθυστερήσεις των μεγάλων έργων αυτών και τα claims που διεκδικούν οι εταιρείες αυτές έχουν υπερβεί το 1 δισεκατομμύριο ευρώ επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Ποιος τα χάνει αυτά τα χρήματα; Τα χάνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Οι συμβουλευτικές εταιρείες... έχουμε περάσει από τη γραφειοκρατία στη συμβουλοκρατία. Επί των ημερών μας οι συμβουλευτικές εταιρείες έπαιρναν περίπου 20 εκατομμύρια τον χρόνο, γιατί πράγματι το Δημόσιο χρειάζεται να παίρνει κάποιες συμβουλές για έργα, για συμβάσεις outsourcing, όπως λένε. Από τα 20 εκατομμύρια έχουν φτάσει στα 600 εκατομμύρια τον χρόνο! Πού πάνε αυτά τα λεφτά; Ποιοι είναι σε αυτές τις συμβουλευτικές εταιρείες;

»Ποιοι κάνουν κουμάντο με το δημόσιο χρήμα; Πού πηγαίνει το δημόσιο χρήμα και σπαταλιέται δεξιά κι αριστερά; Άρα, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μονάχα με ένα ηθικό κομμάτι. Έχουμε να κάνουμε και με ένα κομμάτι που το πληρώνει, χρεώνεται στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου. Οι δυνατότητες της χώρας να παρέμβει και να στηρίξει αυτή τη στιγμή τους αδύναμους θα ήταν πολύ μεγαλύτερες, αν δεν επικρατούσε αυτή η βαθύτατη διαφθορά τα τελευταία χρόνια, σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας».

Περί λειτουργίας της Δικαιοσύνης

«Δεν θα υπάρχουν όρια στη λειτουργία της Δικαιοσύνης για τη διερεύνηση των μεγάλων σκανδάλων» δεσμεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνοντας πως «οι κυβερνήσεις δεν είναι αυτές οι οποίες απονέμουν δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη και όχι η εκτελεστική εξουσία απονέμει δικαιοσύνη».

Πρόσθεσε πως «εντούτοις, οι κυβερνήσεις είναι αυτές που βάζουν θηλιά στον λαιμό της Δικαιοσύνης και δεν την αφήνουν να λειτουργήσει. Ή αφήνουν τη Δικαιοσύνη να αναπνέει καθαρό αέρα και να αποφασίζει, πολλές φορές με λάθη, με παραλείψεις. Αυτή είναι η διαφορά μιας προοδευτικής διακυβέρνησης και ηθικής διακυβέρνησης από μια διακυβέρνηση που θέλει να σφιχταγκαλιάζει τη Δικαιοσύνη».

Εξήγησε πως «εγώ λοιπόν δεν θα σας υποσχεθώ ότι θα πάω τον έναν, τον δείνα, ή τον τρίτο στη φυλακή. Δεν το κάνει αυτό κανένας πρωθυπουργός σε μια ευνομούμενη, δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό που μπορώ να δεσμευτώ και να υποσχεθώ είναι ότι ο πρώτος που θα είναι στον δημόσιο έλεγχο και στη λογοδοσία και στη Δικαιοσύνη και παντού, είμαι εγώ και οι συνεργάτες μου. Και ακολούθως, ότι δεν θα υπάρχουν όρια στη λειτουργία της Δικαιοσύνης για τη διερεύνηση όλων των μεγάλων σκανδάλων που γίνανε όλο το προηγούμενο διάστημα».

«Η ακρίβεια είναι το αόρατο μνημόνιο»

Ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνέντευξή του αναφέρθηκε στην ακρίβεια λέγοντας ότι σήμερα «είναι το αόρατο μνημόνιο» ενώ επισήμανε ότι οι ανισότητες αυξήθηκαν. «Στο επίκεντρο της πολιτικής του Μητσοτάκη είναι ο μεγάλος πλούτος» είπε χαρακτηριστικά και έκανε λόγο για «ρεκόρ στα κέρδη των επιχειρήσεων» όταν οι « πολίτες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.

«Η κυβέρνηση περνάει κάτω από τον πήχη των προσδοκιών της κοινωνίας» σημείωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης του ο Αλέξης Τσίπρας και αναφέρθηκε στην πρόταση του ΕΛΑΣ για «30% κάτω οι τιμές του ρεύματος . Η λύση για φτηνό ρεύμα είναι η ΔΕΗ να καθοδηγεί τον ανταγωνισμό σε χαμηλότερες τιμές και να αποθηκεύουν ρεύμα οι παραγωγοί ΑΠΕ» είπε και συμπλήρωσε πως «με καρτέλ στην ενέργεια και στις τράπεζες δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός».

Αναφερόμενος στις τράπεζες σημείωσε πως είναι αυτονόητο να πρέπει να πληρώνουν τους φόρους τους» ενώ αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική υπογράμμισε ότι «επωφελής εξωτερική πολιτική σημαίνει η Ελλάδα να είναι υπολογίσιμος σύμμαχος και με συμμαχίες με αμοιβαίο όφελος. Αντί για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική σήμερα «τα δίνουμε όλα και κάνουμε το σταυρό μας».

Σχολίασε ακόμα τις διαδοχικές υποχωρήσεις και παταγώδη αποτυχία στην εξωτερική πολιτική και τη διπλωματία». Διαμήνυσε πως «ΕΛΑΣ. και Ν.Δ. είναι αντίθετοι πόλοι. Δεν συγκυβερνήσαμε εμείς ποτέ με τη δεξιά» ξεκαθάρισε και σημείωσε πως «δύο είναι οι προϋποθέσεις για την πολιτική αλλαγή, η πρωτιά της ΕΛΑΣ και η προγραμματική συνεννόηση με τις προοδευτικές δυνάμεις». Διευκρίνισε πως πολιτικός του αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης και χαρακτήρισε θεμιτό τον ανταγωνισμό των προοδευτικών κομμάτων, απαράδεκτη όμως τη μονομερή επιθετικότητα.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη λειτουργεί προς όφελος του μεγάλου πλούτου όχι της μεγάλης πλειοψηφίας» δήλωσε μεταξύ άλλων και συμπλήρωσε πως «χρειάζεται αντίπαλος πόλος στη δεξιά» επαναλαμβάνοντας ρητά πως δεν υπάρχει περίπτωση για «καμία συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ».

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