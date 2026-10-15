Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης για ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, τόνισε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας.

Ανέφερε ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Προσέθεσε πως τα μέτρα αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από εκείνο το μέρος της αύξησης των δημόσιων εσόδων που προκύπτουν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού, με παράλληλη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

«Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας να το πράξουμε», τόνισε.

Υπογράμμισε επίσης την επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης βασικών χαρακτηριστικών του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS). Παρότι θα πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΕΕ για την απανθρακοποίηση, δεν μπορεί να λειτουργεί σαν να μην έχουν αλλάξει οι συνθήκες από την χρονική στιγμή υιοθέτησής του, σημείωσε.

Τι είχε δηλώσει νωρίτερα

Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «Είναι σημαντικό, πέραν των εθνικών πρωτοβουλιών, να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακανθώδες πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική δίνει στην ελληνική κυβέρνηση τη δυνατότητα να παρεμβαίνει για τη στήριξη της κοινωνίας ενόψει του χειμώνα.

Ως παράδειγμα ανέφερε τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη ημέρα, καθώς και το επίδομα θέρμανσης, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές με αυξημένες ανάγκες.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η Ελλάδα έχει μία από τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν αναμένει να ολοκληρωθεί η σχετική διαπραγμάτευση κατά τη συγκεκριμένη Σύνοδο, επισημαίνοντας ότι η Αθήνα θα ζητήσει από την Επιτροπή να καταθέσει πρόσθετες προτάσεις πέραν όσων έχουν ήδη παρουσιαστεί.