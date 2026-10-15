«Εμείς θεωρούμε ότι, παρά το γεγονός ότι είναι έξω από τα μνημόνια, η χώρα ζει ένα αόρατο μνημόνιο από την ακρίβεια της καθημερινότητας», είπε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Ο Νίκος Νυφούδης επισήμανε την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα απέναντι στην ακρίβεια και την ενεργειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, μιλώντας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, η ενεργειακή επιβάρυνση έχει άμεσο αντίκτυπο στον οικογενειακό προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα πάνω από το 40% των πολιτών χρησιμοποιεί πετρέλαιο για τη θέρμανση της κατοικίας του.

«Πάντα, όταν πιέζουμε για μεγαλύτερες παρεμβάσεις, το κάνουμε γιατί προφανώς αυτό θα έχει άμεσο αποτέλεσμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό», σημείωσε, τονίζοντας ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν το μέγεθος του προβλήματος.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ υπογράμμισε την αβεβαιότητα που προκαλεί η συνεχής ανάγκη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να αναπροσαρμόζουν τον οικονομικό τους προγραμματισμό, καθώς η κυβέρνηση θα εξετάζει τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης ανά 15 ημέρες. Όπως ανέφερε το σημαντικότερο είναι ότι «δεν μπορεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός, ο επιχειρηματικός προϋπολογισμός, να είναι ανά 15 μέρες».

Τονίζοντας πως οι πολίτες που προσπαθούν να ανταποκριθούν με τους μισθούς στα καθημερινά έξοδα, από το σούπερ μάρκετ μέχρι την ενέργεια, δεν μπορούν να προγραμματίζουν τη ζωή τους με διαρκή αβεβαιότητα.

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Παράλληλα έδωσε έμφαση στην κατάσταση που επικρατεί στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αμφισβητώντας την εικόνα βελτίωσης των εισοδημάτων που παρουσιάζει η κυβέρνηση σημειώνοντας πως «δεν αυξήθηκαν τα εισοδήματα, κ. Καραγκούνη, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μισθωτής εργασίας που συνδέεται με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνει για να επιβιώσει είναι να αυξάνει τα χρέη της στην εφορία και τα χρέη στον ΕΦΚΑ» όπως τόνισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχονται η εστίαση και το λιανεμπόριο, επισημαίνοντας ότι πέρα από την κατανάλωση στα σούπερ μάρκετ για την κάλυψη βασικών αναγκών, η υπόλοιπη αγορά αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. Όπως είπε «τόσο η εστίαση όσο και το λιανεμπόριο, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτή τη στιγμή μετά το Δημόσιο, στην ουσία, ακόμα και ως εργοδότης, πνέει τα λοίσθια».

Ο Νίκος Νυφούδης αναφέρθηκε επίσης και στις συνέπειες της πολυετούς λιτότητας, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις των μνημονίων σημειώνοντας πως «από το 2010 και μετά η χώρα ήταν σε λιτότητα. Βγήκαμε από τα μνημόνια με θυσίες όλων μας, των δημοσίων υπαλλήλων, των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών». Ενώ ταυτόχρονα, όπως ανέφερε πολλές μεγάλες εταιρείες πολλαπλασίασαν τα κέρδη τους, ενώ οι πολίτες και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες εξακολουθούν να προσπαθούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Υπογραμμίζοντας πως «εμείς θεωρούμε ότι, παρά το γεγονός ότι είναι έξω από τα μνημόνια, η χώρα ζει ένα αόρατο μνημόνιο, όπως το χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας, από την ακρίβεια της καθημερινότητας. Και σε αυτή έρχεται να προστεθεί και η ακρίβεια της ενέργειας».

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Αναφερόμενος στις προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, ο Νίκος Νυφούδης σημείωσε ότι έχει κατατεθεί ένας μηχανισμός τεσσάρων μέτρων με στόχο τη μείωση της τιμής του πετρελαίου. Πρόσθεσε μάλιστα ότι «η κυβέρνηση θα μπορούσε και να μην μειώσει τον ΕΦΚ και να βάλει φορολογία στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, που μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 είναι 1,2 δισ. τα υπερκέρδη, και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στο διυλιστήριο και μείωση του ΦΠΑ».

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, το οποίο θα οδηγούσε σε χαμηλότερη τιμή στο πετρέλαιο, με άμεσο όφελος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=7htYKkeJN0g}