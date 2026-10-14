«Μέχρι τον Μάιο επικρατούσε η εντύπωση πως η ΝΔ θα κέρδιζε με άνεση τις εκλογές, πλέον έχει ανοίξει η συζήτηση για το εκλογικό αποτέλεσμα», τόνισε ο Νίκος Νυφούδης.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Νυφούδης με αφορμή την πολιτική που ασκεί για την καταπολέμηση της ακρίβειας και της συνεχιζόμενης πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Η ΝΔ έχει χάσει όλα τα στοιχήματα να συγκρατήσει την ακρίβεια, όλα τα αφηγήματά της έχουν καταρρεύσει», είπε στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Επεσήμανε, επίσης, ότι η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη μέτρων πολύ αργά και σε ανεπαρκή βαθμό, την ώρα που ο πληθωρισμός, όπως ανέφερε, αγγίζει το 5% και βρίσκεται σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Υπογράμμισε ότι η ακρίβεια πλήττει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς «αυτή τη στιγμή πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις τη φέτα και στην Ελλάδα έχει 14 και στην Γερμανία έχει 7», ενώ αναφέρθηκε στις προτάσεις της ΕΛΑΣ για τη μείωση του ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ, δημιουργία παρατηρητηρίου τιμών και στοχευμένα μέτρα στήριξης για την ενέργεια και τη στεγαστική κρίση.

Αναφερόμενος στην πολιτική αντιπαράθεση και την πορεία προς τις εκλογές, ο Νίκος Νυφούδης τόνισε ότι «ξεκινήσαμε με ένα μονομέτωπο απέναντι στη ΝΔ», επισημαίνοντας πως η ΕΛΑΣ από την ίδρυσή της, ασκεί αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και φιλοδοξεί να πετύχει την πολιτική ανατροπή στις επόμενες εκλογές. Σχολίασε ότι, ενώ μέχρι τον Μάιο επικρατούσε η εντύπωση πως η ΝΔ θα κέρδιζε με άνεση τις εκλογές, πλέον έχει ανοίξει η συζήτηση για το εκλογικό αποτέλεσμα, παραπέμποντας στην αναφορά του πρωθυπουργού στο ενδεχόμενο η ΝΔ να υποχωρήσει κάτω από το 25%.

Τέλος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ στάθηκε στην ανάγκη να περιοριστεί η τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο, καταδικάζοντας τις προσωπικές επιθέσεις, από όπου κι αν προέρχονται. Ο Ν. Νυφούδης αναφέρθηκε, επιπλέον, στον προπηλακισμό της Α. Παπαδοπούλου από τον Δ. Κωνσταντόπουλο, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ δεν καταδίκασε το περιστατικό, διαχωρίζοντάς το από τη δημοσίευση ενός άρθρου γνώμης. Καταλήγοντας σημείωσε ότι ο τοξικός πολιτικός διάλογος ενισχύει την ακροδεξιά, λέγοντας πως «πρέπει να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας, να έχουμε αντιπαράθεση πολιτική με τα προγράμματά μας, αλλά από εκεί και πέρα να υπάρχουν όρια στον πολιτικό διάλογο και στις προσωπικές επιθέσεις».

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