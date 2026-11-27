«Τα εκατομμύρια των δημοσιονομικών διορθώσεων ποιος θα τα πληρώσει άραγε;» σημειώνει η ΕΛΑΣ.

Τις εξελίξεις με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» σχολιάζει η ΕΛΑΣ βάζοντας στο κάδρο τον Κ.Μητσοτάκη. Όπως σημειώνει: «Νέο επεισόδιο στο σίριαλ με τα «σπιτάκια». Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς βλέπουν σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη ομάδα που δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2020. Εξετάζουν κακουργήματα: απάτη με επιχορηγήσεις, απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Από τις 10 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 13 Ιουνίου 2025 η εταιρεία φαίνεται ότι εισέπραξε συνολικά 87.756.542,29 ευρώ.

Τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν. Η περιουσία τους δεσμεύτηκε για εννέα μήνες. Έρευνα έγινε και στο σπίτι του πρώην γενικού γραμματέα του ΕΣΠΑ, γιατί από το ΕΣΠΑ πληρώθηκαν όλα αυτά.

Κι όμως, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ μάς διαβεβαίωνε: ''ΚΑΝΕΝΑ σκάνδαλο με τα Πράσινα σπιτάκια δεν προκύπτει και όσα ακούτε τόσο καιρό είναι ένας συνδυασμός συγκρούσεως εμπορικών συμφερόντων και πολιτικής αντιπαράθεσης. Και η τιμή ελέγχθηκε πολλαπλώς με όλους τους τρόπους που έχει το Δημόσιο στα στάδια που έπρεπε και όλες οι διαδικασίες του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού έχουν τηρηθεί στο ακέραιο''» και καταλήγει: «Τα εκατομμύρια των δημοσιονομικών διορθώσεων ποιος θα τα πληρώσει άραγε; Το συμπέρασμα είναι ένα: τον κ. Μητσοτάκη και την παρέα του δεν πρέπει να τους πιστέψει καμία και κανείς ποτέ ξανά».