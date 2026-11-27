Ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα μεταβεί το Σάββατο σε προσκυνηματική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, μετά από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ραντεβού των δύο προέδρων είναι προγραμματισμένο για τις 14:30 στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ ενώ τον ΠτΔ θα συνοδεύει η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί το Σάββατο σε προσκυνηματική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, μετά από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου για τον εορτασμό της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τιμήν του προστάτου και ιδρυτού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου.

Κατά την διάρκεια της παραμονής του, ο ΠτΔ θα εγκαινιάσει στο Σισμανόγλειο την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

Τι λένε τα τουρκικά ΜΜΕ

Τα τουρκικά Μέσα αναφέρουν ότι πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Έλληνα Προέδρου στο Πατριαρχείο, στην Κωνσταντινούπολη. Ο πρώην Πρόεδρος Προκόπης Παυλόπουλος είχε πραγματοποιήσει ανεπίσημη επίσκεψη στο Φανάρι στις 22 Μαΐου 2017, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κωνσταντινούπολη για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

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Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο αναζωπύρωσης των εντάσεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, εξαιτίας των αντικρουόμενων δραστηριοτήτων και αξιώσεών τους στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνουν τα τουρκικά Μέσα αναφερόμενα στο υπό γαλλική σημαία πλοίο που ξεκίνησε έρευνες στην Ανατολικής Μεσογείου, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου αλλά και τις εξελίξεις με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.