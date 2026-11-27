Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν και στον αγώνα Μπεσίκτας - Χάποελ Μπερ Σεβά για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Εισαγγελείς άνοιξαν δύο έρευνες για τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στο στάδιο Velodrome της Μασσαλίας ανάμεσα σε οπαδούς της Ολιμπίκ Μαρσέιγ και της Λέφσκι Σόφιας το βράδυ της Πέμπτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μέχρι στιγμής πέντε οπαδοί της Βουλγαρικής ομάδας νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Η μία έρευνα αφορά στα βίαια επεισόδια από πλευράς των οπαδών της Μαρσέιγ και η άλλη σε υποκίνηση μίσους, μετά από ναζιστικούς χαιρετισμούς και προκλήσεις οπαδών της βουλγαρικής ομάδας.

Φωτογράφοι του Reuters, που ήταν στο στάδιο απαθανάτισαν άνδρες με μάσκες και ματωμένους οπαδούς με αυτοσχέδια όπλα και μεταλλικούς σωλήνες στα χέρια. Ένας από τους φωτογράφους είπε ότι τα επεισόδια ξεκίνησαν μετά από ναζιστικό χαιρετισμό οπαδού της Λέφσκι Σόφιας αν και η βουλγαρική πλευρά ισχυρίζεται ότι οι οπαδοί της δέχθηκαν επίθεση από οπαδούς της Μαρσέιγ. Οι εισαγγελείς της Μασσαλίας δήλωσαν ότι είναι σε διαδικασία ανάλυσης πλάνων από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

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Οι φωτογράφοι του Reuters έδειξαν πλάνα και εικόνες με οπαδούς να επιτίθενται ο ένας στον άλλον και μάχες σώμα με σώμα. Λίγο πριν την έναρξη του ματς, οι γαλλικές αρχές μείωσαν δραστικά τον αριθμό των εισιτηρίων που ήταν διαθέσιμα στους οπαδούς της Λέφσκι και περιόρισαν τις μετακινήσεις τους γύρω από το γήπεδο ως μέρος των μέτρων ασφαλείας.

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Επεισόδια και στο Μπεσίκτας - Χάποελ Μπερ Σεβά

Επεισόδια σημειώθηκαν και στον άλλο αγώνα της Europa League στην πόλη Μπατούμι της Γεωργίας ανάμεσα στην Τουρκική Μπεσίκας και την ισραηλινή Χάποελ Μπερ Σεβά, αναγκάζοντας τον διαιτητή να διακόψει το παιχνίδι στο 26ο λεπτό για μισή ώρα. Ο αγώνας δεν διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη για λόγους ασφαλείας. Η αστυνομία μπήκε στο στάδιο και τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν έναν οπαδό να τον μεταφέρουν με φορείο.

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Το τουρκικό δίκτυο NTV ανέφερε πως η αστυνομία χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού. Η Μπεσίκτας καταδίκασε τη «δυσανάλογη βία» από το προσωπικό ασφαλείας, ενώ αναφέρθηκε ότι σε ορισμένους φιλάθλους απαγορεύτηκε η είσοδος. Τελικά η τουρκική ομάδα επικράτησε με 2-1.

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Ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Ibrahim Haciosmanoglu υπερασπίστηκε την απόφαση της Τουρκίας να μη φιλοξενήσει τον αγώνα και οποιονδήποτε αγώνα απέναντι σε ισραηλινή ομάδα, λόγω της συνεχιζόμενης επιθετικής πολιτικής της χώρας στη Γάζα.

Έρευνες από την UEFA

Η UEFA, από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι έχει ορίσει Επιθεωρητές Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Θεμάτων για να διερευνήσουν τα περιστατικά και να εξετάσουν τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα για τα βίαια επεισόδια στη Μασσαλία, και «καταδίκασε τα σοβαρά επεισόδια και τη βία» που σημειώθηκαν.

{https://x.com/CerfiaFR/status/2126094633273029006}

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι υπό έρευνα βρίσκεται και ο αγώνας μεταξύ της Μπεσίκτας και Χάποελ Μπερ Σεβά, μετά την ανάρτηση φιλοπαλαιστινιακού πανό από Τούρκους οπαδούς, ενέργεια που προκάλεσε δυναμική παρέμβαση της αστυνομίας.

Με πληροφορίες του Reuters