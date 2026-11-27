Η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των τριών χωρών αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Παρασκευή, και αύριο, Σάββατο, στο Ισλαμαμπάντ.

Η Τουρκία ενέκρινε επίσημα τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, ενισχύοντας τη στρατηγική της παρουσία στη Μέση Ανατολή και διευρύνοντας το δίκτυο των αμυντικών της συνεργασιών. Η εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, καθώς η διαμόρφωση ενός νέου τριμερούς αμυντικού σχήματος με τη συμμετοχή της Άγκυρας προσθέτει νέα δεδομένα στις περιφερειακές ισορροπίες και εγείρει ερωτήματα για τις ευρύτερες επιπτώσεις στη συνοχή του ΝΑΤΟ, με δεδομένες τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Η συμφωνία, που προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και ανταλλαγή πληροφοριών, φιλοδοξεί να αποτελέσει κάτι περισσότερο από μια αμυντική δέσμευση.

Οι τρεις χώρες υπέγραψαν τη συμφωνία στη Μέκκα τον περασμένο Αύγουστο, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για την κλιμάκωση της αμερικανοϊσραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν. Η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής τους συνεργασίας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Παρασκευή, και αύριο, Σάββατο, στο Ισλαμαμπάντ.

Η τουρκική Βουλή επικύρωσε τη συμφωνία στις 5 Νοεμβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης από την Άγκυρα στο Ριάντ, εν μέσω των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, κατά του σαουδαραβικού βασιλείου. Βάσει της συμφωνίας, επίθεση εναντίον ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Σύμφωνα, μάλιστα, με δήλωση βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος στο Reuters τον περασμένο μήνα, η Άγκυρα σχεδίαζε να ζητήσει και την κοινοβουλευτική έγκριση για την ανάπτυξη τουρκικού στρατιωτικού προσωπικού στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο του αμυντικού συμφώνου.

Στα πρότυπα του ΝΑΤΟ

Οι επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας δοκιμάζουν τη νεοσύστατη συμμαχία, αναδεικνύοντας το ερώτημα κατά πόσο οι τρεις χώρες είναι διατεθειμένες να μετατρέψουν τις δεσμεύσεις τους σε συγκεκριμένη στρατιωτική δράση. Το σύμφωνο έχει αμυντικό χαρακτήρα και υιοθετεί τη λογική της συλλογικής άμυνας που διέπει τη λειτουργία του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν η Τουρκία ή το Πακιστάν θα εμπλακούν πιο ενεργά στην υπεράσπιση του Ριάντ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Σαουδική Αραβία ξεκίνησε τη στρατιωτική της επέμβαση στην Υεμένη το 2015 και έκτοτε βρίσκεται σε πολυετή αντιπαράθεση με τους αντάρτες Χούθι, με τις συγκρούσεις να παρουσιάζουν διαδοχικές εξάρσεις και περιόδους αποκλιμάκωσης. Οι επιθέσεις του περασμένου Σεπτεμβρίου ανέδειξαν, ωστόσο, τις δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή της νέας αμυντικής συμφωνίας.

Ειδικότερα, το Πακιστάν, το οποίο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς κλήθηκε να ισορροπήσει ανάμεσα στις διπλωματικές του πρωτοβουλίες και στις δεσμεύσεις του απέναντι στη Σαουδική Αραβία.

Αντίστοιχα επιφυλακτική εμφανίζεται και η Τουρκία ως προς την άμεση εμπλοκή της στη σύγκρουση στην Υεμένη. Τον Οκτώβριο, το Reuters μετέδωσε ότι η Άγκυρα παρείχε στο Ριάντ κυρίως αμυντική και τεχνική υποστήριξη, επιδιώκοντας να διαχωρίσει τη συνδρομή της στην προστασία της Σαουδικής Αραβίας από οποιαδήποτε συμμετοχή σε επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον των Χούθι.

Όπως είχε επισημάνει και η Jerusalem Post σε ανάλυσή της στις 17 Σεπτεμβρίου, η αξιολόγηση της συμμαχίας αποκλειστικά με βάση το κατά πόσο η Τουρκία και το Πακιστάν θέλουν να εμπλακούν στρατιωτικά στην Υεμένη ενδέχεται να οδηγεί σε εσφαλμένη ανάγνωση των πραγματικών στόχων της συμφωνίας. Το ζητούμενο, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι ότι οι τρεις χώρες συνεχίζουν να θεσμοθετούν και να ενισχύουν τη συνεργασία τους, παρά τις δυσκολίες που έχουν ήδη ανακύψει.

Πέρα από την αμοιβαία αμυντική συνδρομή

Το περιεχόμενο της συμφωνίας υπερβαίνει κατά πολύ τη δέσμευση για αμοιβαία αμυντική συνδρομή. Προβλέπει ευρύτερη συνεργασία στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών. Περιλαμβάνει, επίσης, τη σύσταση μόνιμης γραμματείας με έδρα τη Σαουδική Αραβία, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων χωρών στο συγκεκριμένο αμυντικό σχήμα.

Οι τρεις χώρες επιδιώκουν, παράλληλα, να αξιοποιήσουν τη συλλογική διπλωματική τους επιρροή. Στις 26 Οκτωβρίου, ανώτεροι αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Τουρκία πραγματοποίησαν συνομιλίες στην Τεχεράνη, με στόχο την αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η νέα συμμαχία προσφέρει στο Ριάντ έναν ακόμη μηχανισμό διπλωματικής πίεσης προς το Ιράν, με φόντο τις επιθέσεις των Χούθι.

Η Τουρκία διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στο ΝΑΤΟ, ενώ η Σαουδική Αραβία φιλοξενεί τους ιερότερους τόπους του Ισλάμ και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εξαγωγέων πετρελαίου παγκοσμίως.

Το Πακιστάν, από την πλευρά του, είναι η μοναδική μουσουλμανική χώρα που διαθέτει πυρηνικά όπλα. Ο συνδυασμός της στρατιωτικής ισχύος της Τουρκίας, της πυρηνικής δυνατότητας του Πακιστάν και των οικονομικών πόρων της Σαουδικής Αραβίας προσδίδει στη συνεργασία ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα.

Η νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας

Η ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας έχει σημαντικές προεκτάσεις και για το Ισραήλ, καθώς φέρνει κοντά τρεις ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις σε μια περίοδο ανακατατάξεων στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία διατηρεί ιδιαίτερα συγκρουσιακή στάση απέναντι στο Ισραήλ, ενώ η Σαουδική Αραβία, η οποία είχε εξετάσει στο παρελθόν το ενδεχόμενο εξομάλυνσης των σχέσεών της με το Τελ Αβίβ μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ, εξακολουθεί να συνδέει οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη με θετικά βήματα στο Παλαιστινιακό.

Η ανάδυση της νέας συμμαχίας καταδεικνύει, παράλληλα, ότι οι περιφερειακές δυνάμεις αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, αντί να βασίζονται αποκλειστικά στην Ουάσινγκτον.

Στην περιοχή διαμορφώνονται, άλλωστε, διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας. Οι Συμφωνίες του Αβραάμ δίνουν έμφαση στην εξομάλυνση των σχέσεων, την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών και την τεχνολογική συνεργασία, ενώ η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας εστιάζει στους στρατιωτικούς δεσμούς και στη συλλογική ασφάλεια.

Αυτά τα δύο μοντέλα δεν είναι απαραίτητα ασύμβατα. Το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, έχουν κοινό συμφέρον στην αντιμετώπιση της απειλής των Χούθι, παρά τις πολιτικές και διπλωματικές διαφορές που εξακολουθούν να τους χωρίζουν.

Με πληροφορίες από Reuters, Jerusalem Post