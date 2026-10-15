«Δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής», τόνισε ο πρωθυπουργός αναφερόμενους στους αγρότες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τρεις προτεραιότητες για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προσερχόμενος στη Σύνοδο στις Βρυξέλλες. Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Εξέφρασε, παράλληλα, την αντίθεση της Ελλάδας στην πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξή τους.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 16 χώρες που αυτοπροσδιορίζονται ως «φίλοι της συνοχής» και έχουν δεσμευθεί να μην αποδεχθούν περικοπές στην πολιτική συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), τις οποίες χαρακτήρισε βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ενοποίησης. «Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πειστούν και οι φειδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής» σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την προσδοκία οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι θα πρέπει να πειστούν και οι χώρες που τηρούν πιο περιοριστική στάση στις ευρωπαϊκές δαπάνες ότι δεν μπορούν να υπάρξουν περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Ενεργειακό κόστος και πληθωρισμός

Δεύτερη προτεραιότητα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, είναι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και η αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει τροφοδοτήσει νέα άνοδο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού.

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Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου πρόβλεψη με την οποία θα καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα και μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο.

«Είναι σημαντικό, πέραν των εθνικών πρωτοβουλιών, να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακανθώδες πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική δίνει στην ελληνική κυβέρνηση τη δυνατότητα να παρεμβαίνει για τη στήριξη της κοινωνίας ενόψει του χειμώνα.

Ως παράδειγμα ανέφερε τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη ημέρα, καθώς και το επίδομα θέρμανσης, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές με αυξημένες ανάγκες.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η Ελλάδα έχει μία από τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν αναμένει να ολοκληρωθεί η σχετική διαπραγμάτευση κατά τη συγκεκριμένη Σύνοδο, επισημαίνοντας ότι η Αθήνα θα ζητήσει από την Επιτροπή να καταθέσει πρόσθετες προτάσεις πέραν όσων έχουν ήδη παρουσιαστεί.

Μεταναστευτικό: Αποδεκτή η ελληνική πρόταση για μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων

Τρίτο ζήτημα που ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν το μεταναστευτικό, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ελληνικής πρότασης για τη δημιουργία μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων, αντίστοιχου με εκείνον που εφαρμόστηκε στη Θέουτα.

Ο πρωθυπουργός συνέκρινε την περίπτωση της ισπανικής πόλης με όσα είχαν συμβεί στον Έβρο το 2020, επισημαίνοντας ότι η ελληνική πρωτοβουλία υποστηρίζεται από τα κράτη-μέλη.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η πρόταση να θεσμοθετηθεί σύντομα, ώστε οι χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν, υπό εξαιρετικές συνθήκες, να αναστέλλουν τη χορήγηση ασύλου και να προχωρούν σε μαζικές επιστροφές.

«Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμη ελληνική πρωτοβουλία έγινε

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Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Έχουμε μπροστά μας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε τρία σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα.

Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μία ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στη διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους.

Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες που αυτοπροσδιοριζόμαστε ως «Φίλοι της Συνοχής». Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευτεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στην Πολιτική Συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πειστούν και οι «φειδωλοί» φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και του κόστους ενέργειας, κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μία νέα «έκρηξη» στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό.

Είναι σημαντικό, πέραν των εθνικών πρωτοβουλιών, να υπάρξει και μία ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακανθώδες πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι’ αυτό και θα ζητήσουμε -και θα ζητήσω προσωπικά- να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μία πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Ήδη η Ελληνική Κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέστε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η Ελληνική Κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε έναν δύσκολο χειμώνα που έρχεται.

Αλλά, προφανώς, ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις, πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.

Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί η ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχων με αυτό που είδαμε στη Θέουτα -η περίπτωση της Θέουτα ήταν παρεμφερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Έβρο το 2020- έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στηρίζεται από τα κράτη μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν, σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες, να αναστέλλουν τη χορήγηση ασύλου και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές.

Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο».