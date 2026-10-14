Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για «διεθνή καταιγίδα» που επηρεάζει τις τιμές ενέργειας και το κόστος ζωής, παρουσιάζοντας τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών.

Για δύσκολο χειμώνα έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη Λάρισα, στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals στις Νέες Καρύες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι κάθε ένταση και πλήγμα στα Στενά του Ορμούζ και στην Ουκρανία «δημιουργούν μεγάλη αναταραχή και σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο και φυσικό άεριο, αυξάνουν τον διεθνή πληθωρισμό και διατηρούν το υψηλό κόστος ζωής».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο «Γαλατικό Χωριό, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς συγκυρίες είναι μία παγκόσμια καταιγίδα που επηρεάζουν τα πάντα. «Σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα φτάσει έως τα 1.560 ευρώ, από 1.200 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα, με στόχο τη στήριξη περίπου 1,2 εκατομμυρίων νοικοκυριών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει από τα 1,55 ευρώ το λίτρο, καθώς και στη συνέχιση των επιδοτήσεων στα καύσιμα. Συγκεκριμένα, συνεχίζεται η επιδότηση του πετρελαίου στην αντλία κατά 40 λεπτά ανά λίτρο, με τη συμμετοχή και των διυλιστηρίων, ενώ διατηρείται η στήριξη και στα καύσιμα κίνησης. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις δίκαιες και κοστολογημένες, σημειώνοντας ότι θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις.

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Τέλος, υπογράμμισε ότι η δυνατότητα στήριξης της κοινωνίας συνδέεται με την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να παράγει δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Δείτε όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/videos/1288616826709961}