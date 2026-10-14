Με δόση ειρωνίας απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Η συνέντευξη του προέδρου της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, στον τηλεοπτικό σταθμό ΚΡΗΤΗ TV στάθηκε αφορμή για την ανάρτηση του κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε χαρακτηριστικά «Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά».

Η φράση αυτή οδήγησε τον Παύλο Μαρινάκη να γράψει δηκτικά «Λογικά ο Αλέξης Τσίπρας που συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμμένο και τους ΑΝΕΛ ήταν συνωνυμία», αναφερόμενος στην περίοδο του 2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε στην εξουσία.

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