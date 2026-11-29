Η πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την εξέλιξη της κακοκαιρίας έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες.

Χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό στην Πάρνηθα το βράδυ της Κυριακής (29/11), καθώς η κακοκαιρία «Άργος», εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Αττικής, φέρνει και χιονοπτώσεις στα ορεινά του νομού.

Η πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την εξέλιξη της κακοκαιρίας έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την εκδήλωση χιονοπτώσεων στα μεγαλύτερα υψόμετρα της Πάρνηθας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, χιονοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν και τη Δευτέρα (30/11), ακόμη και σε υψόμετρο 800-900 μέτρων, κυρίως στη δυτική Πάρνηθα.

Μάλιστα, πάνω από τα 900-1.000 μέτρα δεν αποκλείεται να παρατηρηθεί και πρόσκαιρη χιονόστρωση.

Δείτε τα χιόνια και στη λίμνη Πλαστήρα

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Δείτε ΕΔΩ live εικόνα από το σημείο.

Δείτε ΕΔΩ Live όλες τις εξελίξεις από την κακοκαιρία Άργος και ΕΔΩ ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Δευτέρα 30/11.