Τεράστια είναι η συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές που διεξάγονται στην Ισπανία από το πρωί της Κυριακής 29/11 και θα δείξουν την επόμενη ημέρα στη χώρα και όχι μόνο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας το ποσοστό στις 6 ώρα Ισπανίας ήταν στο 68,13%, όντας στο +15% από εκείνο του 2023 (53,13%).
Στην 1η ενημέρωση νωρίτερα το μεσημέρι της Κυριακής η συμμετοχή ήταν στο 45,74% (+5,26% από το ποσοστό στις εκλογές του 2023).
Η αυξημένη προσέλευση βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πολιτικών επιτελείων, με τους αρχηγούς των κομμάτων να έχουν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα.
Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας) στην ηπειρωτική Ισπανία, οπότε και θα ξεκινήσει η διαδικασία καταμέτρησης των ψηφοδελτίων.
Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών
Ο πρωθυπουργός και υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE), Πέδρο Σάντσεθ, έκανε λόγο για ιστορική κινητοποίηση των πολιτών, εκφράζοντας την αισιοδοξία του.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, κάλεσε τους Ισπανούς να ψηφίσουν έχοντας κατά νου το παρελθόν. Η Άντα Κολάου έστειλε μήνυμα για τη συμμετοχή των γυναικών στην εκλογική διαδικασία, ενώ ο επικεφαλής του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες που απέχουν από τις εκλογές να προσέλθουν στα εκλογικά κέντρα.