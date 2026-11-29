Πέτυχε τρία γκολ στο δεύτερο μέρος οι παίκτες του Νίστρουπ.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ασταμάτητος και επικράτησε με 4-0 του Ατρομήτου στο Περιστέρι για την 12η αγωνιστική της Super League και παρέμεινε στην κορυφή του πρωταθλήματος έχοντας 33 βαθμούς με 11-0-1 σερί.

Μετά τα πρώτα 20 λεπτά όπου οι δύο ομάδες έψαχναν τα... πατήματά τους στο βροχερό γήπεδο, ο Ατρόμητος απείλησε για πρώτη φορά στο 24’. Ο Τσούμπερ εκτέλεσε απευθείας φάουλ απ’ τον άξονα, με την μπάλα να περνά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Φαν Ντρόνγκελεν έβγαλε βαθιά μπαλιά προς τον Τεττέη, ο οποίος απέφυγε τον Μάγκνουσον κι έπεσε στην περιοχή. Ο διαιτητής Τσέτσιλας υπέδειξε αρχικά πέναλτι, ωστόσο ο VAR Πολυχρόνης τον κάλεσε να εξετάσει τη φάση στο μόνιτορ. Μετά το on field review, ο ρέφερι ανακάλεσε την απόφασή του κι έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι.

Στο 31’ οι «πράσινοι» έφτασαν κοντά στο γκολ. Έπειτα από διαδοχικές κόντρες σε προσπάθεια του Ταμπόρδα, η μπάλα στρώθηκε στον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος επιχείρησε να πλασάρει, αλλά ο Παπαδόπουλος παρενέβη έγκαιρα και παραχώρησε κόρνερ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Παναθηναϊκός βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση, με τον Ντέσερς να περνά τον Μουτουσαμί, αλλά το «σκαφτό» τελείωμά του πάνω απ’ τον Χουτεσιώτη δεν βρήκε στόχο.

Η πίεση των «πράσινων» έφερε αποτέλεσμα λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο 42’, σε σέντρα του Λιβάι Γκαρσία, ο Μάγκνουσον βρήκε την μπάλα με το χέρι κι ο Τσέτσιλας καταλόγισε πέναλτι. Ο Ντέσερς εκτέλεσε εύστοχα απ’ την άσπρη βούλα στο 44’, ανοίγοντας το σκορ για τον Παναθηναϊκό (1-0).

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Η επιστροφή από τα αποδυτήρια βρήκε τον Παναθηναϊκό σε... καταιγιστική διάθεση. Στο 48’, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Κάνγκουα, ο Ντε Φράι πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

Οι «πράσινοι» διατήρησαν τον έλεγχο και στο 60’ έδωσαν ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη διαφορά τους με τον Ατρόμητο. Ο Κάνγκουα κέρδισε φάουλ σε μακρινή απόσταση απ’ την εστία, ο Λιβάι Γκαρσία ανέλαβε την εκτέλεση και με δυνατό σουτ αιφνιδίασε τον Χουτεσιώτη, κάνοντας το 3-0 και «καθάρισε» ουσιαστικά την υπόθεση της νίκης.

Επτά λεπτά αργότερα (67’), ο Ανδρέας Τεττέη πρόσθεσε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ με εντυπωσιακό τρόπο. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού εκτέλεσε με εξαιρετικό σουτ από ιδιαίτερα δύσκολη, πλάγια θέση και πέτυχε το 4-0.

Η επιθετική δραστηριότητα των «πράσινων» συνεχίστηκε και στο 75’. Ο Τεττέη συνεργάστηκε με τον Ραστόντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη φάση με δυνατό σουτ. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε άουτ, ενώ στο 78’ το απευθείας κόρνερ του Σαλάχ-Εντίν βρήκε το αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές (46’ Λύρατζης), Μήτογλου, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος, Γκαρσία, Μουτουσαμί (65’ Τσιγγάρας), Καραμάνης (46’ Οφόρι), Σερζίνιο (65’ Νούνιες), Τσούμπερ, Περέα (77’ Τσαντίλας).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Καμαρά (71’ Κοντούρης), Κάνγκουα (77’ Τσιριβέγια), Λιβάι Γκαρσία (65’ Γιάγκουσιτς), Ταμπόρδα (71’ Κρίστιανσεν), Τεττέη, Ντέσερς (74’ Ραστόντερ).