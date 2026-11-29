Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου ναύτη στη μαρίνα Φλοίσβου, με τις Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την εξέταση του υλικού των καμερών ασφαλείας προκύπτει ότι ο ναύτης περπατούσε στο κατάστρωμα της θαλαμηγού, όταν έσκυψε πάνω από τα προστατευτικά κάγκελα, προκειμένου να μετακινήσει τα σχοινιά πρόσδεσης του σκάφους, με αποτέλεσμα να πέσει στο νερό.

Ο ναύτης φέρεται να επιχειρούσε να ασφαλίσει τα σκάφη, ώστε να μην προσκρούουν μεταξύ τους εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή λόγω της κακοκαιρίας «Άργος».

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Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται δύο πιθανά σενάρια σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού.

- Το πρώτο είναι ο ναύτης να έχασε την ισορροπία του την ώρα που επιχειρούσε να μετακινήσει τα σχοινιά και να έπεσε στη θάλασσα.

- Το δεύτερο αφορά το ενδεχόμενο να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, γεγονός που ενδεχομένως να συνέβαλε στην πτώση του στο νερό.

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Την ίδια ώρα, η αγωνία για την τύχη του ναύτη κορυφώνεται, με δύτες να αναμένεται να συμμετάσχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του.