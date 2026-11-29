Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Σε ευθεία αντιπαράθεση με την Έλενα Ακρίτα προχώρησε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή ανάρτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης». Με δημόσια παρέμβασή του, ο κ. Θεοδωρικάκος απορρίπτει τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν σε βάρος του, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και συκοφαντίες, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

Στην ανάρτησή του, με την οποία επιχειρεί να δώσει τη δική του εκδοχή για την υπόθεση, ο υπουργός αναφέρεται αναλυτικά στην περίοδο κατά την οποία βρισκόταν στο τιμόνι του υπουργείου Εσωτερικών, υποστηρίζοντας ότι το πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης υλοποιήθηκε με επιτυχία και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο.

Αναλυτικά:

«Ως εδώ τα άθλια ψέματα και οι συκοφαντίες

Με αφορμή την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα, που περιλαμβάνει άθλια ψέματα και συκοφαντίες, παραπλανώντας επιπροσθέτως τους πολίτες με τη φράση «ελέγχεται», επισημαίνω τα εξής:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πρώτον, το πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης σε συγκεκριμένους δήμους, τους πρώτους μήνες που υπηρέτησα ως Υπουργός Εσωτερικών (09-07-2019 - 04-01-2021), πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και με μηδενικό κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο. Για αναλυτικά στοιχεία παραθέτω και το λινκ από απάντησή μου στη Βουλή σε ερώτηση του κ. Σωκράτη Φάμελλου στις 31-07-2020: https://www.ypes.gr/apostomotiki-apantisi-thedorikakoy.../

Δεύτερον, δεν έχω υπογράψει καμία ένταξη προμήθειας σπιτιών ανακύκλωσης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Στη διάρκεια της θητείας μου στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και συναρμόδια υπουργεία, δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με σημαντικούς άξονες και προτεραιότητες για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την ασφάλεια, τις υποδομές.

Ένα πρόγραμμα με πολύ μεγάλη επιτυχία για τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος και στον άξονα προτεραιότητας για το περιβάλλον, εκδώσαμε την πρόσκληση «ΑΤ04», η οποία περιλάμβανε μία ολιστική δυνατότητα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με 8 κατηγορίες πρωτοβουλιών (μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την πρόσκληση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/.../%CE%A9%CE%A91%CE%9B46%CE%9C...). Και εναπόκειτο στους δήμους να εξετάσουν ποια από αυτές θεωρούσαν χρήσιμη στη λειτουργία τους και τη συμμόρφωσή τους στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κανονισμούς.

Βάσει της πρόσκλησης αυτής, οι δήμοι μπορούσαν να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη των προτάσεών τους στο Πρόγραμμα έως τις 31 Μαρτίου του 2021. Δηλαδή, περισσότερο από 2,5 μήνες μετά την ημερομηνία που έπαψα να είμαι Υπουργός Εσωτερικών.

H διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» περιλάμβανε την αξιολόγηση από την ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, στη συνέχεια από την Επιτροπή Αξιολόγησης που είχε οριστεί και στο τέλος υπουργική απόφαση. Είχαμε επίσης προβλέψει, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» -όπως και πράγματι έγινε- ότι κάθε προμήθεια μέσω του νόμιμου και υποχρεωτικού διαγωνισμού που θα έκανε κάθε δήμος θα υπόκειτο και στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συνεπώς, οφείλετε να ανασκευάσετε αν δεν τα γνωρίζατε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, επιφυλάσσομαι για τη χρήση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου εναντίον οποιουδήποτε θίξει την τιμή και την υπόληψή μου με ψέματα και συκοφαντίες γύρω από αυτή την υπόθεση. Ως εδώ με τα ψέματα και τις συκοφαντίες! Η αλήθεια στο φως!».

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Τι ανέφερε η Έλενα Ακρίτα για τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης

Νωρίτερα, η Έλενα Ακρίτα με ανάρτηση της ανέφερε ότι «Σπιτάκια ανακύκλωσης – Γεωργιάδης, Θεοδωρικάκος και Τσακίρης στο μικροσκόπιο

Τρεις υπουργοί του Μητσοτάκη αναφέρονται στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με το iEidiseis.gr. για αποφάσεις και χειρισμούς που θέτουν ζήτημα πολιτικής ευθύνης.



Άδωνις Γεωργιάδης. Όταν η Κομισιόν ζήτησε πάγωμα της χρηματοδότησης λόγω υψηλού κόστους, το υπουργείο του ανέθεσε απευθείας μελέτη και παρουσίασε το πόρισμα ως «πλήρη δικαίωση». Η Κομισιόν ζήτησε έκτακτο έλεγχο.

Ελέγχεται.

Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρουσίασε πιλοτικό πρόγραμμα για 45 «σπιτάκια». Τοποθετήθηκαν μόλις τέσσερα. Αργότερα εξέδωσε την πρόσκληση μέσω της οποίας διατέθηκαν σχεδόν 67 εκατ. ευρώ για 174 γωνιές ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ.

Ελέγχεται.

Ιωάννης Τσακίρης. Ως υφυπουργός Ανάπτυξης ήταν αποδέκτης των προειδοποιητικών επιστολών της Κομισιόν. Τι έκανε όταν τις έλαβε;

Ελέγχεται.

Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανίας. Λέει ο Σαίξπηρ. Το ψάρι βρωμάει απ’ το κεφάλι. Λέμε εμείς».

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