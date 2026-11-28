Η κακοκαιρία επηρεάζει σταδιακά ευρύτερα τμήματα της Αττικής, με τους μετεωρολόγους να επισημαίνουν ότι η κορύφωση της αστάθειας και η αισθητή ψυχρή εισβολή αναμένονται κυρίως την Κυριακή.

Βροχοπτώσεις και τοπικές μπόρες καταγράφονται αυτή την ώρα στην Αττική, στο πλαίσιο της κακοκαιρίας «Άργος» που θέτει τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (Red Code) για το Σαββατοκύριακο.

Η ζωντανή εικόνα του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο ποιες περιοχές δέχονται βροχή τη συγκεκριμένη στιγμή, ενώ η μετεωρολογική εξέλιξη δείχνει σταδιακή ένταση των φαινομένων και πτώση του υδραργύρου.

Η κακοκαιρία επηρεάζει σταδιακά ευρύτερα τμήματα της Αττικής, με τους μετεωρολόγους να επισημαίνουν ότι η κορύφωση της αστάθειας και η αισθητή ψυχρή εισβολή αναμένονται κυρίως την Κυριακή.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, τα φαινόμενα στην Αττική δεν περιορίζονται σε παροδικές βροχές, καθώς την Κυριακή αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των ανέμων και χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα, ενώ τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τις μετρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, καταγράφεται βροχόπτωση στις εξής περιοχές της Αττικής:

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Παλαιό Φάληρο: Βροχή, με ένταση 17,2 mm/hr.

Μάνδρα – Παλαιοκούνδουρα: Βροχή, με ένταση 16,2 mm/hr.

Νίκαια: Βροχή, με ένταση 10,4 mm/hr.

Βριλλήσια: Βροχή, με ένταση 7,8 mm/hr.

Ωρωπός: Ασθενής βροχή, 3,2 mm/hr.

Πεντέλη (Κορυφή): Ψιχάλες, 0,9 mm/hr.

Βίλια: Ψιχάλες, 0,8 mm/hr.

Διόνυσος: Ψιχάλες, 0,8 mm/hr.

Η πιο έντονη βροχόπτωση στο Παλαιό Φάληρο, όπου ο ρυθμός φτάνει τα 17,2 mm/hr.

Στις υπόλοιπες περιοχές οι βροχοπτώσεις είναι ασθενείς ή σημειώνονται μόνο πρόσκαιρες μπόρες.