Στη δίνη της κακοκαιρίας η χώρα – Έρχεται δύσκολο 48ωρο με ακραία φαινόμενα, ποιες περιοχές θα βρεθούν στο έλεος καταιγίδων.

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό καιρού διαμορφώνεται πάνω από την Ελλάδα, με την κακοκαιρία να ετοιμάζεται να σαρώσει μεγάλο μέρος της χώρας μέσα στο Σαββατοκύριακο, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ, αλλά και χιονοπτώσεις που θα κάνουν την εμφάνισή τους ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα της βόρειας Ελλάδας.

Το σκηνικό αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολο από την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, ενώ από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ένα ισχυρό κύμα ψύχους θα εγκατασταθεί στη χώρα. Οι βοριάδες θα ενισχύσουν σημαντικά την αίσθηση του κρύου, με τις θερμοκρασίες να υποχωρούν κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και σε μονοψήφιες τιμές στα ηπειρωτικά. Το επόμενο τριήμερο αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις τοπικά ισχυρές καταιγίδες μέχρι τις χιονοπτώσεις και την απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας.

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Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ερχονται καταιγίδες και 10 μποφόρ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ήδη αναβαθμίσει την προειδοποίηση για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, με κόκκινο συναγερμό για το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα. Οι συγκεκριμένες περιοχές θα δεχθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σταδιακά το μέτωπο θα κινηθεί προς τη δυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και την ανατολική Ελλάδα.Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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1. Σήμερα Παρασκευή (27-11-2026) στο Ιόνιο, στην Ηπειρο και τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Αύριο Σάββατο (28-11-2026)

α. στο Ιόνιο, στην Ηπειρο, τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση)

β. στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση)

γ. Από το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) και στην ανατολική Θεσσαλία (πορτοκαλί προειδοποίηση).

3. Την Κυριακή (29-11-2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας) και την Εύβοια.

Βαθμιαία θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ.

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Red Code σε έξι Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Λόγω της έντασης και της έκτασης των καιρικών φαινομένων τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από σήμερα και για αύριο Σάββατο 28 Νοεμβρίου η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Ηπείρου και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Επιπρόσθετα, οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Πελοποννήσου θα τεθούν σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και την έκδοση επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Οι Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές και τις ώρες εκδήλωσης των έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Κακοκαιρία: Πού θα σφυροκοπήσουν καταιγίδες

Στην πρόγνωσή της η μετεωρολόγος του MEGA Χριστίνα Ρήγου τονίζει ότι ο καιρός «αγριεύει» απότομα και σαρωτικά από το Σάββατο με ισχυρές καταιγίδες, ενώ την Κυριακή η θερμοκρασία σταδιακά θα πέσει και η νέα εβδομάδα θα είναι χειμωνιάτικη.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές στις περισσότερες περιοχές. Καταιγίδες θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και Πελοπόννησο, όπου κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές, καθώς επίσης στα βόρεια και τις βραδινές ώρες σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας. Χιονοπτώσεις θα ξεκινήσουν το βράδυ στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και βόρεια, όπου θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 15 – 17 βαθμούς και θα αγγίξει τους 19 – 21 στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 4 – 6 μποφόρ, το μεσημέρι θα στραφούν στο βόρειο Ιόνιο σε βόρειους και στο βόρειο Αιγαίο σε βορειοανατολικούς 7 – 8, τη νύχτα και 9 μποφόρ.

Στην Αττική θα έχουμε αρκετή συννεφιά ενώ από το απόγευμα θα ξεκινήσουν βροχές. Η θερμοκρασία από 14 – 20 βαθμούς, νότιοι οι άνεμοι 4 – 5 μποφόρ. Άστατος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με βροχές και καταιγίδες οι οποίες στα νότια το βράδυ θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία από 11 – 14 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στην πόλη και βορειοανατολικοί στα νότια τμήματα 7 – 8 μποφόρ.

Κόκκινος συναγερμός στη δυτική Ελλάδα

Η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου βρίσκει το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Για τις περιοχές αυτές έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η κατάσταση θα παραμείνει επιβαρυμένη και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται στις ίδιες περιοχές. Οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ιδιαίτερα σε περιοχές με ευάλωτο οδικό δίκτυο, ρέματα και χειμάρρους. Παράλληλα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Πελοπόννησο, ενώ από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου το κύμα κακοκαιρίας θα επεκταθεί στην Πιερία, τη Χαλκιδική και την ανατολική Θεσσαλία. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, η Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου προβλέπονται κατά τόπους έντονα φαινόμενα.

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Έρχονται χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα – Ποιες περιοχές θα ντυθούν στα λευκά

Ένα από τα χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας θα είναι η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και η εμφάνιση χιονοπτώσεων στα βόρεια τμήματα της χώρας. Αργά το βράδυ του Σαββάτου αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας. Ωστόσο, την Κυριακή το σκηνικό θα γίνει πιο χειμωνιάτικο, καθώς χιόνια προβλέπονται όχι μόνο στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής χώρας, αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα της δυτικής Μακεδονίας. Η ψυχρότερη αέρια μάζα θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία, δημιουργώντας συνθήκες για χιονοπτώσεις στις περιοχές που θα δεχθούν την εισβολή του ψυχρού αέρα. Οι κάτοικοι των ορεινών και ημιορεινών περιοχών θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για χειμωνιάτικες συνθήκες, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς δεν αποκλείονται προβλήματα στο οδικό δίκτυο από χιονοπτώσεις και παγετό.

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Κυριακή με καταιγίδες μεγάλης έντασης – Στο στόχαστρο Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησος

Η Κυριακή 29 Νοεμβρίου αναμένεται να είναι μία από τις πιο δύσκολες ημέρες της κακοκαιρίας. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται επίσης σε περιοχές της Ηπείρου και της κεντρικής Μακεδονίας. Η επιδείνωση θα συνοδεύεται από σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές στα βόρεια και κεντρικά να μην ξεπερνούν τους 10 με 11 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 17 έως 21 βαθμούς. Το βράδυ στα βόρεια ορεινά θα σημειωθεί παγετός, με αρνητικές θερμοκρασίες.

Προβλήματα στο Αιτωλικό

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«Πνίγηκαν» σε Θεσπρωτία

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