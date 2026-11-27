Ο αδελφός του 5χρονου τότε Ρόναλντ, είπε στην αστυνομία του Τέξας ότι έβλεπε τη μητέρα του να «κακοποιεί διαρκώς τον αδελφό του για τέσσερα χρόνια».

Περισσότερα από πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο του 5χρονου γιου της, οι αρχές στο Τέξας απήγγειλαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία στην 92χρονης σήμερα μητέρα του.

Η υπόθεση ήταν για πάνω από μισό αιώνα άλυτη. Όμως η αστυνομία του Τέξας συνέλαβε την 92χρονη Χάριετ Έβελιν Χολ , για εμπλοκή της στην υπόθεση της δολοφονίας του γιου της Ρόναλντ, ο οποίος πέθανε στις 25 Νοεμβρίου του 1969 όταν η οικογένεια ζούσε στο Universal City. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 5χρονος είχε υποστεί τέσσερα χρόνια κακοποίησης πριν πέσει σε κόμμα.

Η 92χρονη παραπέμφθηκε σε δίκη στην κομητεία Μπέξαρ τον Οκτώβριο, και είναι αντιμέτωπη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Στη συνέχεια συνελήφθη στο σπίτι της στο Γουέικο, σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KSAT. Στο κατηγορητήριο τής αποδίδεται ότι χτύπησε τον Ρόναλντ με τα χέρια της και με ένα ραβδί, του έδεσε τα χέρια και τα πόδια, και του στέρησε την τροφή, γεγονός που οδήγησε στον θάνατό του.

Έπειτα από 57 χρόνια η αστυνομία εξακολουθεί να συνθέτει τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του 5χρονου παιδιού.

Οι ερευνητές της αστυνομίας άρχισαν να επανεξετάζουν την υπόθεση το 2024, όταν ο μεγαλύτερος αδελφός του Ρόναλντ αποκάλυψε κάποιες αναμνήσεις του. Ο αδελφός του 5χρονου, ο Τζέιμς Ρόναλντ Χολ, είπε στην αστυνομία ότι έβλεπε τη μητέρα του να «κακοποιεί διαρκώς τον αδελφό του για τέσσερα χρόνια».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Τζέιμς Ρόναλντ Χολ αναφέρεται «ως καταγγέλλων στην υπόθεση και έχει παράσχει πληροφορίες στις αρχές σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των ετών», δήλωσε η αστυνομία.

Με πληροφορίες του People/KSAT