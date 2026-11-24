Νωρίτερα φέτος, η κατηγορία σε βάρος του αστυνομικού είχε υποβαθμιστεί σε εκούσια άσκηση βίας με αποτέλεσμα τον θάνατο, χωρίς πρόθεση ανθρωποκτονίας. Ωστόσο, μετά την επιτυχή προσφυγή της οικογένειας και την παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γαλλίας, η υπόθεση επανεξετάστηκε από το Εφετείο των Βερσαλλιών.

Σε δίκη για ανθρωποκτονία θα παραπεμφθεί Γάλλος αστυνομικός για τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός εφήβου το 2023, υπόθεση που είχε προκαλέσει μαζικές και βίαιες διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία. Την απόφαση ανακοίνωσε την Τρίτη το Εφετείο των Βερσαλλιών.

Ο αστυνομικός Φλοριάν Μ. πυροβόλησε τον 17χρονο Ναέλ Μερζούκ στις 27 Ιουνίου 2023, στο προάστιο Ναντέρ του Παρισιού, όταν ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε με την εντολή να σταματήσει το όχημά του για έλεγχο. Ο 17χρονος υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Η προσφυγή της οικογένειας

Νωρίτερα φέτος, η κατηγορία σε βάρος του αστυνομικού είχε υποβαθμιστεί σε εκούσια άσκηση βίας με αποτέλεσμα τον θάνατο, χωρίς πρόθεση ανθρωποκτονίας. Ωστόσο, μετά την επιτυχή προσφυγή της οικογένειας και την παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γαλλίας, η υπόθεση επανεξετάστηκε από το Εφετείο των Βερσαλλιών.

Σήμερα Τρίτη, το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να δικαστεί ο αστυνομικός με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, η συγκεκριμένη κατηγορία επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 30 ετών. Αντίθετα, η εκούσια άσκηση βίας που οδηγεί στον θάνατο χωρίς πρόθεση ανθρωποκτονίας τιμωρείται με ποινή έως 15 ετών.

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Ο συνήγορος υπεράσπισης του αστυνομικού, Λοράν-Φρανκ Λιενάρ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV ότι ο εντολέας του θα ασκήσει νέα έφεση.

Από την πλευρά της οικογένειας του Ναέλ Μερζούκ, η δικηγόρος Γιασμίνα Μπελμοχτάρ δήλωσε στο Reuters ότι δεν μπορεί να σχολιάσει την απόφαση, καθώς δεν έχει προλάβει να μελετήσει το πλήρες κείμενό της.

Το βίντεο που έβγαλε τους Γάλλους στους δρόμους

Βίντεο που επαληθεύτηκε από το Reuters έδειχνε αστυνομικό να πυροβολεί την ώρα που ο οδηγός απομακρυνόταν με το αυτοκίνητό του. Το οπτικό υλικό διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πυροδότησε αρκετές νύχτες ταραχών σε όλη τη Γαλλία.

{https://www.youtube.com/watch?v=4TVk4dO5_Dk}

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν εδώ και χρόνια φαινόμενα συστημικού ρατσισμού στη γαλλική αστυνομία. Οι καταγγελίες αυτές βρέθηκαν στο επίκεντρο των διαδηλώσεων που ακολούθησαν τον θάνατο του 17χρονου.

Με πληροφορίες από Reuters