Ετοιμος να επιστρέψει ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας.

Μπορεί ο Ραφαέλ Γκλικσμάν να έχει εξασφαλίσει τη στήριξη των Σοσιαλιστών για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027, όμως ο Φρανσουά Ολάντ δεν φαίνεται διατεθειμένος να του παραχωρήσει λευκή επιταγή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Monde, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας δίνει στον Γκλικσμάν περιθώριο μέχρι τον Φεβρουάριο για να αποδείξει ότι η υποψηφιότητά του μπορεί να αποκτήσει ευρύτερη δυναμική. Διαφορετικά, ο ίδιος ο Ολάντ δεν αποκλείει να επανέλθει στο προσκήνιο ως υποψήφιος.

Ο Γκλικσμάν καλείται να διαχειριστεί τις επιφυλάξεις στελεχών της παλιάς σοσιαλιστικής φρουράς, τις περίπλοκες σχέσεις του με πρόσωπα που προέρχονται από τον μακρονισμό και τη σφοδρή αντιπαράθεση με τον Ζαν-Λικ Μελανσόν που είναι φαβορί για μια αναμέτρηση στο δεύτερο γύρο με την Μ. Λεπέν.

Ο Φρ. Ολάντ παρακολουθεί και ετοιμάζεται να παρέμβει αποδεικνύοντας ότι οι πρώην δεν το βάζουν κάτω και δεν απομακρύνονται από το πεδίο της εκλογικής μάχης ούτε στη Γαλλία.

Α.