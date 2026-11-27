Ανάλογα περιστατικά σημειώθηκαν σε δύο ακόμα συναυλίες του ράπερ, στη Ζυρίχη και το Παρίσι.

Η αστυνομία αναζητά πάνω από 100 άτομα που βρέθηκαν σε συναυλία στην Co-op Live arena στο Μάντσεστερ την περασμένη Κυριακή, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες, για ένα περίεργο περιστατικό που σημειώθηκε και οδήγησε στην εκκένωση του χώρου.

Οι αρχές θεωρούν ότι μια«μικρή ομάδα οργανωμένων εγκληματιών έβαλε στόχο τον κόσμο που βρέθηκε στη συναυλία για να διαπράξει σειρά ληστειών». Πάνω από 12.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν αν εκκενώσουν τον χώρο της αρένας κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Αμερικανού ράπερ Don Toliver. Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ 88 ακόμα δέθηκαν τις πρώτες βοήθειες όταν ο χώρος άρχισε να γεμίζει από ένα δύσοσμο αέριο. Ορισμένοι από τους παραβρισκόμενους έβηχαν ακόμα και αίμα, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Το αέριο που έριξαν στον χώρο δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα ενώ οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε καμία σύλληψη μέχρι στιγμής.

{https://x.com/dontolivernow/status/2124639474412064962}

Αρκετοί, που βρέθηκαν στην συναυλία έχουν ήδη καταθέσει πως τους λήστεψαν κοσμήματα κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Ένας φαν του Don Toliver, ο οποίος ήταν στο Μάντσεστερ, δήλωσε ότι του άρπαξαν τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό του μέσα στο «χαοτικό» πλήθος που βρισκόταν στην αρένα του χώρου. Μέχρι στιγμής στην αστυνομία έχουν υποβληθεί εννέα καταγγελίες για ληστεία κοσμημάτων κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

{https://x.com/tpwkfender/status/2124655096516481073}

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Ο επικεφαλής της έρευνας Τομ Χάρντινγκ δήλωσε πως «προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τους υπόπτους της ληστείας και το αέριο και θεωρούμε ότι τα δύο αυτά περιστατικά σχετίζονται». Πρόσθεσε ότι έχουν συμβεί αντίστοιχα περιστατικά σε δύο ακόμα συναυλίες του ράπερ στην Ευρώπη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, άγνωστοι έριξαν αέριο και σε συναυλίες του στη Ζυρίχη και το Παρίσι.

{https://x.com/eyes_globe/status/2124802511219605725}

Ο ράπερ σε ανάρτησή του έγραψε πως «η καρδιά μου και οι προσευχές μου είναι με όσους τραυματίστηκαν . Το μόνο πράγμα που αγαπώ περισσότερο από το να φτιάχνω μουσική είναι να ερμηνεύω για τους φανς μου».

Η Co-op Live, που άνοιξε τις πόρτες της για μία ακόμα συναυλία την Πέμπτη δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι βασική της προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια όλων των παραβρισκόμενων στον συναυλιακός χώρο.

{https://x.com/ag_Journalist/status/2124898391725686797}

{https://x.com/Breaking911/status/2124887386349765062}