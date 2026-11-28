Ένας από τους παράγοντες που προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία στους ειδικούς είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από κακόβουλους παράγοντες.

Ένα από τα σοβαρότερα σενάρια κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν καταρτίσει ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης μιας καταστροφικής κυβερνοεπίθεσης, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες διαταραχές στη λειτουργία της χώρας.

Πρόκειται για το ενδεχόμενο μιας επίθεσης επιπέδου «Black» (Μαύρο), της υψηλότερης βαθμίδας στο αμερικανικό σύστημα αξιολόγησης κυβερνοπεριστατικών. Μια τέτοια εξέλιξη περιγράφει μια άμεση απειλή για τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών, τη σταθερότητα της κυβέρνησης ή ακόμη και την ανθρώπινη ζωή.

Το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα εξαιτίας των αυξανόμενων προκλήσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, αλλά και της ταχύτατης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία, σύμφωνα με ειδικούς, μπορεί να προσφέρει νέα εργαλεία και δυνατότητες σε όσους επιχειρούν να παραβιάσουν πληροφοριακά συστήματα.

Τα έξι επίπεδα συναγερμού στις ΗΠΑ

Το αμερικανικό σύστημα ταξινόμησης κυβερνοπεριστατικών περιλαμβάνει έξι διακριτές βαθμίδες σοβαρότητας, από το επίπεδο μηδέν έως το επίπεδο πέντε. Κάθε κατηγορία αντιστοιχεί στη δυνητική έκταση των επιπτώσεων και στο επίπεδο κινητοποίησης που απαιτείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αναλυτικότερα:

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Επίπεδο 0 – White (Λευκό): Περιστατικά χωρίς ουσιαστική επιβεβαίωση ή με αμελητέες συνέπειες.

Επίπεδο 1 – Green (Πράσινο): Συμβάντα χαμηλής σοβαρότητας, τα οποία δεν αναμένεται να προκαλέσουν ευρύτερες επιπτώσεις.

Επίπεδο 2 – Yellow (Κίτρινο): Περιστατικά που ενδέχεται να επηρεάσουν τη δημόσια ασφάλεια, την οικονομία ή άλλους κρίσιμους τομείς.

Επίπεδο 3 – Orange (Πορτοκαλί): Υψηλής σοβαρότητας συμβάντα με πιθανές μετρήσιμες επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή την οικονομική δραστηριότητα.

Επίπεδο 4 – Red (Κόκκινο): Σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές συνέπειες στην ασφάλεια, την οικονομία και τη λειτουργία του κράτους.

Επίπεδο 5 – Black (Μαύρο): Η ανώτατη βαθμίδα, η οποία αφορά άμεση απειλή για την παροχή υπηρεσιών κρίσιμων υποδομών μεγάλης κλίμακας, τη σταθερότητα της κυβέρνησης ή τη ζωή Αμερικανών πολιτών.

Η τελευταία κατηγορία αντιστοιχεί στο πλέον ακραίο σενάριο και ενεργοποιεί την ανάγκη για ευρεία κινητοποίηση των κρατικών μηχανισμών.

Πώς θα μπορούσε να εκδηλωθεί μια γενικευμένη κυβερνοεπίθεση

Οι επιπτώσεις μιας καταστροφικής κυβερνοεπίθεσης δεν θα περιορίζονταν απαραίτητα στο διαδίκτυο ή σε μεμονωμένα πληροφοριακά συστήματα. Ανάλογα με την έκταση και τις υποδομές που θα επηρεάζονταν, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν αλυσιδωτά προβλήματα σε βασικές λειτουργίες της καθημερινότητας.

Στο επίκεντρο ενός τέτοιου σεναρίου βρίσκονται το ηλεκτρικό δίκτυο, οι τηλεπικοινωνίες, οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι μεταφορές, η διανομή καυσίμων, η υδροδότηση και οι υπηρεσίες υγείας.

Μια παρατεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης, για παράδειγμα, θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία των αντλιοστασίων, των νοσοκομείων, των συστημάτων επικοινωνίας και των δικτύων πληρωμών. Παράλληλα, η διακοπή ψηφιακών υπηρεσιών θα μπορούσε να δυσχεράνει σημαντικά τον συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών και τη διαχείριση μιας έκτακτης ανάγκης.

Η αμερικανική εμπειρία έχει ήδη αναδείξει πόσο ευάλωτες μπορεί να αποδειχθούν οι σύγχρονες κοινωνίες σε εκτεταμένες διακοπές κρίσιμων υπηρεσιών. Σχετικές προειδοποιήσεις έχουν διατυπωθεί και από το Εθνικό Συμβούλιο Συμβουλευτικής για τις Υποδομές, το οποίο έχει εξετάσει τις συνέπειες μιας μεγάλης και παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα

Ένας από τους παράγοντες που προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία στους ειδικούς είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από κακόβουλους παράγοντες.

Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέες προκλήσεις για όσους είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των ψηφιακών συστημάτων. Η αυτοματοποίηση επιμέρους διαδικασιών μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό αδυναμιών, την προετοιμασία επιθέσεων και την προσαρμογή κακόβουλων ενεργειών.

Η πρώην διευθύντρια Πληροφορικής του Λευκού Οίκου, Τερέζα Πέιτον, έχει εκφράσει ανησυχίες για την ανταπόκριση των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης στις προειδοποιήσεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τους κινδύνους ασφαλείας.

Από την πλευρά της, η πρώην αναπληρώτρια επικεφαλής κυβερνοασφάλειας του FBI, Σίνθια Κάιζερ, έχει επισημάνει ότι ο συνδυασμός κυβερνοεπιθέσεων και τεχνολογικών δυσλειτουργιών ενδέχεται να αποτελέσει μια ολοένα συχνότερη πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια.

Το εθνικό σχέδιο των ΗΠΑ και ο ρόλος των αρμόδιων υπηρεσιών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν από το 2016 το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Κυβερνοπεριστατικών (National Cyber Incident Response Plan), το οποίο καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας και συντονισμού των ομοσπονδιακών υπηρεσιών σε περίπτωση μεγάλης κυβερνοκρίσης.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) δημοσίευσε σχέδιο επικαιροποίησης του πλαισίου, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 14 Φεβρουαρίου 2025.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Το FBI έχει κεντρικό ρόλο στην ποινική διερεύνηση και στην αντιμετώπιση των εγκληματικών ενεργειών, ενώ η CISA παρέχει τεχνική υποστήριξη και συντονίζει την προστασία των κρίσιμων υποδομών.