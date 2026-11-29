Τι ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Με αιχμηρό και ειρωνικό ύφος σχολίασε την επικαιρότητα της εβδομάδας η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ίδια αναφέρθηκε στην υπόθεση του κ. Λιάκου, υποστηρίζοντας πως, παρά την αποχώρησή του, το σύστημα που τον ανέδειξε παραμένει αλώβητο.

Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά της στην κυβέρνηση για την κατάσταση που επικρατεί στην Παιδεία, με αφορμή όσα ανέφεραν μαθητές και μαθήτριες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. ολοκλήρωσε την ανασκόπησή της θέτοντας το ερώτημα: «Έχει απομείνει κανείς να τους πιστεύει;».

{https://www.facebook.com/reel/1065583809884566}

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Αναλυτικά:

Αυτή εδώ είναι άλλη μια ψύχραιμη ανασκόπηση.

Την εβδομάδα που πέρασε μας απασχόλησε πάρα πολύ το ζήτημα του κ. Λιάκου, για το οποίο όμως μας έλεγαν αυτά....

Τελικά όμως...

Ο κ. Λιάκος έφυγε, το σύστημα που τον έφτιαξε παραμένει αλώβητο στη θέση του.

Σε άλλα νέα, οι μαθήτριες και οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Αμαρουσίου μας είπαν αυτά...

Προφανώς πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό...

Αυτή είναι και η πραγματική κατάσταση της Παιδείας στη χώρα μας.

Και τέλος είχαμε κι αυτό...

Έχει απομείνει κανείς να τους πιστεύει;