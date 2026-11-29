Γεύμα εργασίας προς τιμήν του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου Γ΄ θα παραθέσει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προκαθημένου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Αθήνα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 14:30, με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να υποδέχεται τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων σε γεύμα εργασίας.
Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διατηρεί σημαντικό ρόλο στη θρησκευτική και πνευματική ζωή της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, ενώ η παρουσία του Πατριάρχη Θεοφίλου Γ΄ στην Αθήνα αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση της Ελλάδας με το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο.