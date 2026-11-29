Η Ελλάδα διατηρεί σταθερούς δεσμούς με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της Ορθοδοξίας και έχει ιδιαίτερη ιστορική και πνευματική παρουσία στους Αγίους Τόπους.

Γεύμα εργασίας προς τιμήν του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου Γ΄ θα παραθέσει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προκαθημένου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 14:30, με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να υποδέχεται τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων σε γεύμα εργασίας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διατηρεί σημαντικό ρόλο στη θρησκευτική και πνευματική ζωή της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, ενώ η παρουσία του Πατριάρχη Θεοφίλου Γ΄ στην Αθήνα αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση της Ελλάδας με το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο.