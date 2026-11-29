Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας έχουν παίξει και οι διακρίσεις των μοντέλων της.

Η Hyundai Motor ανέβηκε στην 29η θέση της παγκόσμιας κατάταξης Best Global Brands 2026 της Interbrand, με την αξία του εμπορικού της σήματος να διαμορφώνεται στα 25 δισ. δολάρια.

Η Hyundai Motor συνεχίζει την ανοδική της πορεία στη διεθνή αγορά, κατακτώντας την 29η θέση στην κατάταξη «Best Global Brands 2026» της Interbrand. Η αξία του εμπορικού της σήματος ανέρχεται πλέον στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και συμπληρώνοντας 17 συνεχόμενα έτη ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επίδοσή της στον αυτοκινητοβιομηχανικό κλάδο, καθώς η Hyundai ανέβηκε στην τέταρτη θέση μεταξύ των κατασκευαστών αυτοκινήτων, κερδίζοντας δύο θέσεις σε σύγκριση με το 2025. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτυπώνει τη δυναμική της γκάμας της, αλλά και τη στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της αυτοκίνησης.

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας έχουν παίξει και οι διακρίσεις των μοντέλων της. Το Hyundai Palisade αναδείχθηκε North American Utility Vehicle of the Year 2026, ενώ το ηλεκτρικό IONIQ 9 απέσπασε τον τίτλο World’s Best Large SUV στα βραβεία Women’s Worldwide Car of the Year, καθώς και κορυφαίες αξιολογήσεις ασφάλειας από τους οργανισμούς Euro NCAP και IIHS. Παράλληλα, το TUCSON Hybrid αποτέλεσε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης των πωλήσεων εξηλεκτρισμένων μοντέλων.

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Το 2025 η Hyundai διέθεσε παγκοσμίως 961.812 ηλεκτροκίνητα οχήματα, καταγράφοντας αύξηση 27%. Από αυτά, 275.669 ήταν αμιγώς ηλεκτρικά και 634.990 υβριδικά. Η θετική πορεία συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο του 2026, όταν οι πωλήσεις ηλεκτροκίνητων μοντέλων αυξήθηκαν κατά 14,2%, φτάνοντας τις 242.612 μονάδες.

Εκτός από την αυτοκινητοβιομηχανία, η Hyundai επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Το ανθρωποειδές ρομπότ Atlas της Boston Dynamics απέσπασε το βραβείο Best Robot στα Best of CES 2026, ενώ το ρομποτικό σύστημα MobED διακρίθηκε με το CES Best of Innovation Award.

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής της αποτελεί επίσης η ανάπτυξη οχημάτων που καθορίζονται από λογισμικό (Software-Defined Vehicles), με το οικοσύστημα Pleos Connect να έχει ήδη ξεκινήσει την εμπορική του πορεία. Στόχος του Ομίλου είναι να εξοπλίσει περίπου 20 εκατομμύρια οχήματα με το συγκεκριμένο σύστημα έως το 2030.

Η διεθνής παρουσία της ενισχύεται και μέσα από μεγάλες αθλητικές και πολιτιστικές συνεργασίες, όπως αυτή με το FIFA World Cup 2026, αλλά και τις διακρίσεις της στα Cannes Lions 2026.

Όπως επισημαίνει η Interbrand, η πρόοδος της Hyundai στους τομείς της ρομποτικής και της ηλεκτροκίνησης ενισχύει τη διαφοροποίηση και την αξιοπιστία της μάρκας, συμβάλλοντας στη διαρκή αύξηση της αξίας της.