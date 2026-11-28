Σε συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που φέρνει η κακοκαιρία Άργος.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα εξαιτίας της κακοκαιρίας «Άργος», με τα πρώτα μηνύματα του 112 να έχουν ήδη αποσταλεί, ενώ αναμένονται και άλλα όσο συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για περαιτέρω επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες.

Συγκεκριμένα, τα πρώτα μηνύματα από το 112 ήχησαν σε Βοιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία και Σποράδες, συνιστώντας στους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2126768623754609086}

{https://x.com/112Greece/status/2126764208322683056}

112 και για την Εύβοια

{https://x.com/112Greece/status/2126769863808995645}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Κυριακή (29/11) αναμένεται να είναι η δυσκολότερη ημέρα της κακοκαιρίας, με την Αττική να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που θα δεχθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι μεγάλοι όγκοι νερού, που τοπικά ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 150 τόνους ανά στρέμμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Την ίδια ώρα, πυκνές χιονοπτώσεις ακόμη και μέσα σε πόλεις της βόρειας Ελλάδας, θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν έως και τα 11 μποφόρ και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν το σκηνικό της κακοκαιρίας.

Ντουλινάκη: Έρχεται ακόμη πιο δύσκολη ημέρα – Έως 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα και άνεμοι 10 μποφόρ

Ιδιαίτερα δύσκολες αναμένεται να είναι οι επόμενες ώρες για αρκετές περιοχές της χώρας, με τη μετεωρολόγο Σαβίνα Ντουλινάκη να προειδοποιεί για περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ισχυρές καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Όπως επισήμανε, τα φαινόμενα που έχουν εκδηλωθεί μέχρι στιγμής αποτελούν μόνο την αρχή, καθώς η Κυριακή (29/11) αναμένεται να είναι ακόμη πιο δύσκολη, με την κακοκαιρία να μετατοπίζεται από τη δυτική προς την ανατολική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη Σαβίνα Ντουλινάκη, ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα αναμένονται στις ακόλουθες περιοχές:

- Θεσσαλία

- Εύβοια

- Ανατολική Στερεά Ελλάδα

- Ανατολική και νότια Πελοπόννησος

{https://www.youtube.com/watch?v=O42Bx-OcpRM}

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα μεγάλα ύψη βροχής, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τους 150 τόνους νερού ανά στρέμμα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Παράλληλα, σημαντική ενίσχυση αναμένεται να παρουσιάσουν οι βοριάδες από την Κυριακή, με την έντασή τους στο Αιγαίο να φτάνει τα 8 με 9 και ακόμη και τα 10 μποφόρ. Οι θυελλώδεις άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ενώ θα συμβάλουν και στην αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Από το βράδυ της Κυριακής αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με το κρύο να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας εβδομάδας.

Η Σαβίνα Ντουλινάκη συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ώρες, τόσο λόγω της έντασης των ανέμων όσο και εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών επεισοδίων στις περιοχές που θα δεχθούν τους μεγαλύτερους όγκους βροχής.

Μαρουσάκης: Έρχεται δύσκολη Κυριακή με κίνδυνο πλημμυρών, χιόνια σε πόλεις και ανέμους έως 11 μποφόρ

Σε κλοιό επικίνδυνης κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, πυκνές χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν ακόμη και τα 11 μποφόρ. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το κύμα κακοκαιρίας έχει επηρεάσει μέχρι στιγμής κυρίως τη δυτική Ελλάδα, με τα εντονότερα φαινόμενα να καταγράφονται στο βόρειο και κεντρικό Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά Ελλάδα. Ωστόσο, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου και κατά τη διάρκεια της Κυριακής (29/11), η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, με τον σχηματισμό μιας ισχυρής ζώνης καταιγίδων που θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας.

{https://www.youtube.com/watch?v=DvYVjdOAZ3Y}

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποίησε ότι μέσα στη νύχτα και κατά τη διάρκεια της Κυριακής αναμένονται μεγάλοι όγκοι βροχής, με ιδιαίτερα αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης πλημμυρικών επεισοδίων.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν:

- Η ανατολική και νότια Πελοπόννησος

- Η Αττική και η Βοιωτία

- Η Εύβοια

- Η ανατολική και νότια Θεσσαλία

Η Κυριακή αναμένεται να είναι η δυσκολότερη ημέρα της κακοκαιρίας, με τα έντονα φαινόμενα να επιμένουν σε αρκετές περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Την ίδια ώρα, η εισβολή ψυχρών αέριων μαζών θα προκαλέσει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με τις χιονοπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη βόρεια Ελλάδα. Στη δυτική Μακεδονία αναμένονται χιονοπτώσεις ακόμη και μέσα σε πόλεις, ενώ στην κεντρική Μακεδονία τα χιόνια θα κατέβουν σε χαμηλά υψόμετρα, ακόμη και σε περιοχές περιμετρικά της Θεσσαλονίκης. Χιονοπτώσεις αναμένονται επίσης προς την πλευρά της Θράκης, καθώς και στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Ένα ακόμη ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι οι θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα φτάσουν τα 9, 10, ακόμη και τα 11 μποφόρ. Οι ισχυροί άνεμοι θα σαρώσουν ξηρά και θάλασσα από το βράδυ του Σαββάτου έως περίπου την Τρίτη (1/12). Τη Δευτέρα, το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να κινηθεί προς το νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα εντοπίζονται πλέον τα εντονότερα φαινόμενα.

Η υποχώρηση των ισχυρών βροχοπτώσεων δεν θα σημάνει και τη βελτίωση των θερμοκρασιακών συνθηκών, καθώς μια πολική αέρια μάζα αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας. Όπως επισήμανε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, η νέα εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από δυνατούς βοριάδες, τσουχτερό κρύο και συνθήκες παγετού, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σάκης Αρναούτογλου: Πού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από απόψε

O μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου με ανάρτησή του ανέφερε: «Φίλες και φίλοι, αρκετές περιοχές της χώρας θα αποκτήσουν μέσα στις επόμενες ώρες χειμωνιάτικη όψη! Ας δούμε, με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, πού και πότε θα χρειαστεί περισσότερη προσοχή απόαπόψε το βράδυ του Σαββάτου (28/11) μέχρι και τη Δευτέρα.

{https://www.facebook.com/SakisArnaoutoglouForecasts/posts/pfbid02ETxxvCV3N8Y9vxENpjQzKSG4YGTKgCKBeqcmBNkszwtAqxDMvVimw7Sxsi7GStSjl}

ΒΡΟΧΕΣ

Από απόψε αργά και μέχρι τις πρώτες ώρες μετά τα μεσάνυχτα ιδιαίτερη προσοχή στη Λήμνο, στη Σαμοθράκη και στον νομό Μαγνησίας, κυρίως στα ανατολικά τμήματα του Πηλίου (Δήμος Ζαγοράς–Μουρεσίου), όπου οι βροχοπτώσεις αναμένεται να αποκτήσουν κατά διαστήματα μεγάλη ένταση.

Στη δυτική Ελλάδα προσοχή στον νομό Ηλείας (Δήμοι Πηνειού, Ανδραβίδας–Κυλλήνης, Ήλιδας και αργότερα Ζαχάρως και Ανδρίτσαινας–Κρεστένων), στον νομό Αιτωλοακαρνανίας (Δήμοι Μεσολογγίου, Ξηρομέρου, Αγρινίου και Αμφιλοχίας), στη δυτική Αχαΐα και στη Μεσσηνία, αρχικά στον Δήμο Τριφυλίας και προς τα μεσάνυχτα στους Δήμους Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης.

Αξιόλογες βροχές απόψε και στους νομούς Άρτας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, καθώς και σε αρκετές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.

Στην Πιερία οι βροχές θα είναι κατά διαστήματα αξιόλογες και θα επιμείνουν μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής.

Στον νομό Θεσσαλονίκης οι βροχές θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας και κυρίως από τα ξημερώματα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, τόσο μέσα στην πόλη όσο και στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα του νομού. Σημαντική εξασθένησή τους από το απόγευμα.

Στη Χαλκιδική οι βροχές θα είναι κατά διαστήματα δυνατές στην Κασσάνδρα, στη Σιθωνία και στην περιοχή της Νέας Προποντίδας απόψε, ενώ από τα ξημερώματα μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής ιδιαίτερη προσοχή στο Άγιο Όρος και στα ανατολικά τμήματα του νομού (Δήμος Αριστοτέλη).

Από τα ξημερώματα μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής αξιόλογες και κατά τόπους δυνατές βροχές στη Θάσο, στη Σαμοθράκη, στον νομό Καβάλας (Δήμοι Νέστου και Παγγαίου), στον νομό Ξάνθης (Δήμοι Ξάνθης, Τοπείρου και Μύκης), στον νομό Ροδόπης (κυρίως Δήμος Ιάσμου) και στα νότια τμήματα του Έβρου.

Στην Αττική ιδιαίτερη προσοχή από τα ξημερώματα και κυρίως από τις πρωινές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής! Οι βροχές αναμένεται να αποκτήσουν κατά τόπους μεγάλη ένταση στο λεκανοπέδιο, αλλά και στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα του νομού. Αξιόλογες βροχές και στη δυτική Αττική. Σταδιακή εξασθένηση μέσα στο απόγευμα, ενώ στα ανατολικά του νομού δεν αποκλείεται νέα ενίσχυσή τους προς το βράδυ.

Από τα ξημερώματα και κατά το μεγαλύτερο μέρος της Κυριακής προσοχή και στον νομό Λακωνίας, κυρίως στους Δήμους Ανατολικής Μάνης και Μονεμβασιάς και αργότερα στον Δήμο Ευρώτα.

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής και για πολλές ώρες ιδιαίτερη προσοχή στον νομό Μαγνησίας, όχι μόνο στα ανατολικά αλλά και στα νότια τμήματα του Πηλίου! Μάλιστα, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα στον Δήμο Νοτίου Πηλίου ενδέχεται να αποκτήσουν πολύ μεγάλη ένταση.

Στις Σποράδες οι ισχυρότερες βροχές αναμένονται στη Σκιάθο, χωρίς να εξαιρούνται η Σκόπελος και η Αλόννησος. Δυνατές βροχές και στη Σκύρο, κυρίως κατά τη διάρκεια του πρωινού.

Στην Εύβοια οι βροχές θα ενταθούν σημαντικά από το πρωί της Κυριακής και θα επιμείνουν μέχρι και τη νύχτα, κυρίως στους Δήμους Ιστιαίας–Αιδηψού, Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας, Διρφύων–Μεσσαπίων και Κύμης–Αλιβερίου. Αρκετά αξιόλογες βροχοπτώσεις και νοτιότερα, στους Δήμους Ερέτριας και Καρύστου, καθώς και στην περιοχή της Χαλκίδας.

Από αργά το πρωί μέχρι και το βράδυ της Κυριακής αυξημένη προσοχή στον νομό Φθιώτιδας (Δήμοι Λοκρών, Αμφίκλειας–Ελάτειας, Καμένων Βούρλων και Στυλίδας), στον νομό Βοιωτίας (Δήμοι Θηβαίων, Λεβαδέων, Αλιάρτου–Θεσπιέων, Ορχομενού, Τανάγρας και Διστόμου–Αράχωβας–Αντίκυρας), καθώς και σε τμήματα του νομού Φωκίδας.

Από το μεσημέρι έως αργά το απόγευμα της Κυριακής κατά τόπους ισχυρές βροχές και στην Άνδρο, με αρκετές πάντως προγνωστικές διαφορές ως προς την έντασή τους.

Από νωρίς το απόγευμα μέχρι και αργά τη νύχτα της Κυριακής ιδιαίτερη προσοχή στα νησιά του Αργοσαρωνικού και στην Τροιζηνία.

Το ίδιο διάστημα οι βροχές θα ενταθούν σημαντικά στον νομό Αργολίδας (Δήμοι Ερμιονίδας, Επιδαύρου, Ναυπλιέων και Άργους–Μυκηνών), στον νομό Κορινθίας (Δήμοι Κορινθίων, Νεμέας, Σικυωνίων και Βέλου–Βόχας) και κυρίως στα ανατολικά τμήματα του νομού Αρκαδίας (Δήμοι Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας).

Στη Νότια Κυνουρία, στην Ερμιονίδα και στην Επίδαυρο ιδιαίτερη προσοχή και κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών της Κυριακής, καθώς οι κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις θα παρουσιάσουν μεγάλη διάρκεια.

Από το απόγευμα της Κυριακής δυνατές βροχές στον νομό Χανίων, αρχικά στους Δήμους Σφακίων, Χανίων, Αποκορώνου, Πλατανιά και Καντάνου–Σελίνου, ενώ προς το βράδυ θα ενταθούν και στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Τη νύχτα προς τη Δευτέρα ιδιαίτερη προσοχή στη νότια Λακωνία, στην Ελαφόνησο, στα Κύθηρα, στη Μήλο, στην Κίμωλο, στη Σίκινο, στην Ίο, στη Σαντορίνη, στην Αμοργό, στην Ανάφη, στη Νάξο και στις Μικρές Κυκλάδες.

Προς τα ξημερώματα της Δευτέρας οι βροχές θα ενταθούν ιδιαίτερα στην Αστυπάλαια, στη Ρόδο, στη Χάλκη και κατά τόπους στην Τήλο, στη Νίσυρο, στην Κάρπαθο και στην Κάσο. Αξιόλογες βροχές και στην Κω και στην Κάλυμνο.

Τη Δευτέρα, από τα ξημερώματα μέχρι αργά το πρωί, ιδιαίτερα ισχυρές βροχές αναμένονται στη Ρόδο και στη δυτική και κεντρική Κρήτη, με έμφαση στους Δήμους Σφακίων, Αποκορώνου, Καντάνου–Σελίνου, Ανωγείων, Μυλοποτάμου και Αμαρίου.

Από αργά το πρωί μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας αυξημένη προσοχή και στον νομό Λασιθίου, ιδιαίτερα στο Οροπέδιο Λασιθίου, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου και αργότερα στη Σητεία, καθώς και στον νομό Ηρακλείου (Δήμοι Βιάννου, Μινώα Πεδιάδας, Χερσονήσου και Αρχανών–Αστερουσίων).

Οι βροχές τη Δευτέρα θα επιμείνουν κατά διαστήματα και στο ανατολικό και νότιο Πήλιο, στην Εύβοια και σε τμήματα της ανατολικής Στερεάς, αλλά με σταδιακά μικρότερη ένταση.

Αντίθετα, σημαντική βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή στο μεγαλύτερο μέρος του Ιονίου και της Ηπείρου και από το απόγευμα στη Μακεδονία και στη Θράκη. Τη Δευτέρα στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας δεν αναμένονται πλέον αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Ιδιαίτερα στο Πήλιο, στις Σποράδες, στην Εύβοια και αργότερα στην ανατολική Πελοπόννησο, η επανάληψη ισχυρών βροχοπτώσεων πάνω από τις ίδιες περιοχές για πολλές ώρες δεν αποκλείεται να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα.

Μην υποτιμήσουμε επίσης τις νέες βροχοπτώσεις στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές της δυτικής Ελλάδας και της Θεσσαλίας, όπου έχουν προηγηθεί πολύ μεγάλες ποσότητες νερού!

ΧΙΟΝΙΑ – ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΠΟΣΟ ΧΑΜΗΛΑ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ

Από απόψε αργά και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή:

Στον νομό Φλώρινας τα χιόνια θα κατεβαίνουν σταδιακά προς τα 600–800 μέτρα. Δεν αποκλείονται οι πρώτες νιφάδες μέσα στην πόλη ήδη πριν από τα μεσάνυχτα, με τις συνθήκες για συνεχή χιονόπτωση να γίνονται περισσότερο ευνοϊκές από νωρίς το πρωί της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα.

Πιθανή χιονόστρωση 3–10 εκατοστών σε ευνοϊκές επιφάνειες μέσα στην πόλη και 15–30 εκατοστών στα γύρω ορεινότερα τμήματα. Χιόνια και σε αρκετούς οικισμούς των Δήμων Αμυνταίου και Πρεσπών.

Προσοχή στις διαδρομές Φλώρινα–Πισοδέρι–Πρέσπες, Φλώρινα–Βίγλα, Αμύνταιο–Νυμφαίο και στα ψηλότερα τμήματα της διαδρομής Φλώρινα–Καστοριά μέσω Βιτσίου.

Στον νομό Καστοριάς τα χιόνια θα κατέβουν σταδιακά προς τα 700–900 μέτρα, με πιθανές πρόσκαιρες χιονοπτώσεις και μέσα στην πόλη της Καστοριάς και στο Άργος Ορεστικό κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Πιο αξιόλογες χιοστρώσεις, της τάξης των 15–30 εκατοστών, πάνω από τα 1.100–1.300 μέτρα.

Προσοχή από τη νύχτα προς την Κυριακή στις διαδρομές Καστοριά–Βίτσι, προς Γράμμο και στα ορεινότερα τμήματα γύρω από το Νεστόριο και από το πρωί στη διαδρομή Καστοριά–Κλεισούρα–Πτολεμαΐδα.

Στον νομό Δράμας αξιόλογες χιονοπτώσεις αρχικά στα ορεινά και από τα ξημερώματα της Κυριακής σταδιακά προς τα 500–700 μέτρα, τοπικά χαμηλότερα. Χιόνια και στο λεκανοπέδιο του Νευροκοπίου, με πιθανές χιονοστρώσεις 5–10 εκατοστών και 20–35 εκατοστών στα ορεινότερα τμήματα.

Προσοχή στις διαδρομές Δράμα–Γρανίτης–Νευροκόπι, προς Βώλακα και Φαλακρό, προς Σιδηρόνερο–Σκαλωτή και στα ορεινά βόρεια του Παρανεστίου, από τα ξημερώματα μέχρι αργά το απόγευμα της Κυριακής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως και η Θράκη!

Στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου τα χιόνια θα κατέβουν αρκετά γρήγορα σε χαμηλότερα υψόμετρα. Από τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της Κυριακής υπάρχουν ενδείξεις για πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ακόμη και σε ορισμένες πεδινές περιοχές στο εσωτερικό της Ροδόπης και του Έβρου.

Στους ορεινούς οικισμούς, κυρίως πάνω από τα 400–600 μέτρα, είναι πιθανές χιονοστρώσεις 15–30 εκατοστών και τοπικά μεγαλύτερες. Πιο οριακές οι συνθήκες χιονόστρωσης στα πεδινά.

Προσοχή στις διαδρομές Ξάνθη–Σμίνθη–Εχίνος–Θέρμες, Ξάνθη–Σταυρούπολη στα ψηλότερα τμήματα, Κομοτηνή–Νυμφαία, προς Κέχρο, Μικρό και Μεγάλο Δέρειο. Πρόσκαιρη ολισθηρότητα δεν αποκλείεται και σε τμήματα του οδικού δικτύου του κεντρικού και βόρειου Έβρου.

Από τα ξημερώματα και τις πρωινές ώρες της Κυριακής:

Στον νομό Κοζάνης τα χιόνια θα κατέβουν σταδιακά προς τα 600–800 μέτρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Σιάτιστα, στην Πτολεμαΐδα και στην ευρύτερη Εορδαία, ενώ στην πόλη της Κοζάνης οι πιθανότητες χιονόπτωσης αυξάνονται κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Πιθανές χιονοστρώσεις 5–15 εκατοστών στη Σιάτιστα, πιο περιορισμένες στην Πτολεμαΐδα και 20–40 εκατοστών στα μεγαλύτερα υψόμετρα του Βερμίου, του Ασκίου και των Πιερίων.

Προσοχή στα ψηλότερα τμήματα της Εγνατίας Οδού μεταξύ Πολυμύλου και Κοζάνης, στην περιοχή της Σιάτιστας, στη διαδρομή Πτολεμαΐδα–Κλεισούρα και από το απόγευμα στις ορεινές διαδρομές προς Λιβαδερό και Καταφύγι Βελβεντού.

Στον νομό Γρεβενών χιόνια από τα 800–1.000 μέτρα το πρωί και σταδιακά προς τα 600–800 μέτρα το απόγευμα. Πιθανές νιφάδες και μέσα στην πόλη των Γρεβενών προς το βράδυ, με σαφώς καλύτερες συνθήκες χιονόστρωσης στα ορεινά και στην περιοχή της Δεσκάτης.

Προσοχή στις διαδρομές Γρεβενά–Σμίξη–Βασιλίτσα, προς Σαμαρίνα, Περιβόλι, Αβδέλλα και στα ψηλότερα τμήματα προς Δεσκάτη. Στα μεγάλα υψόμετρα της δυτικής Πίνδου αναμένονται περίπου 25–40 εκατοστά νέου χιονιού.

Στον νομό Πέλλας χιόνια αρχικά πάνω από τα 900–1.100 μέτρα και από το μεσημέρι τοπικά προς τα 600–800 μέτρα, κυρίως στον Βόρα και στο Πάικο. Πιθανές χιονοστρώσεις 20–30 εκατοστών στα μεγάλα υψόμετρα.

Προσοχή στις διαδρομές προς Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, Καϊμακτσαλάν, Κερασιά, Περίκλεια, Αρχάγγελο και στα ψηλότερα τμήματα της διαδρομής Έδεσσα–Φλώρινα.

Στον νομό Κιλκίς χιονοπτώσεις στο Πάικο, στα Κρούσια και στο Μπέλες, αρχικά στα ορεινά και από το πρωί και το μεσημέρι τοπικά πάνω από τα 500–700 μέτρα. Πιθανές χιονοστρώσεις 5–10 εκατοστών στα ψηλότερα ημιορεινά και 20–30 εκατοστών στα μεγαλύτερα υψόμετρα.

Προσοχή στις διαδρομές Γουμένισσα–Γρίβα–Καστανερή–Μεγάλα Λιβάδια, προς Ποντοκερασιά και στα ορεινότερα τμήματα της διαδρομής Κιλκίς–Σέρρες.

Στον νομό Σερρών χιονοπτώσεις στο Μπέλες, στον Λαϊλιά, στον Βροντού, στο Μενοίκιο, στα Κερδύλλια και στα δυτικά τμήματα του Παγγαίου. Αρχικά πάνω από τα 800–1.000 μέτρα και αργότερα τοπικά στα 500–700 μέτρα. Πιθανές χιονοστρώσεις 15–30 εκατοστών πάνω από τα 900–1.100 μέτρα.

Προσοχή στις αναβάσεις προς Λαϊλιά, στα ψηλότερα τμήματα πάνω από τα Άνω Πορόια και στα ορεινά περάσματα μεταξύ Σερρών και Δράμας, από το πρωί μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

Στον νομό Καβάλας χιονοπτώσεις στο Παγγαίο και στα ορεινά βόρεια της Καβάλας και του Δήμου Νέστου. Από το πρωί σταδιακά πάνω από τα 700–900 μέτρα και αργότερα τοπικά στα 500–700 μέτρα. Πιθανές χιονοστρώσεις 20–35 εκατοστών στα μεγαλύτερα υψόμετρα.

Προσοχή στις αναβάσεις προς το Παγγαίο και στις ψηλότερες διαδρομές προς Λεκάνη και Κεχρόκαμπο.

Στη Θάσο χιονοπτώσεις στα ορεινά του Υψαρίου και κατά τη διάρκεια της Κυριακής τοπικά προς τα 400–600 μέτρα. Πιθανές χιονοστρώσεις 10–20 εκατοστών στα μεγαλύτερα υψόμετρα. Προσοχή κυρίως στις ορεινές διαδρομές πάνω από τον Θεολόγο, τις Μαριές και την Παναγία.

Στον νομό Ημαθίας χιόνια στο Βέρμιο και στα Πιέρια, αρχικά πάνω από τα 900–1.100 μέτρα και από το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικά προς τα 600–800 μέτρα. Πιθανές χιονοστρώσεις 5–15 εκατοστών γύρω στα 900 μέτρα και 25–40 εκατοστών ψηλότερα.

Προσοχή στις διαδρομές Βέροια–Σέλι, Νάουσα–3–5 Πηγάδια, προς Κουμαριά, Ξηρολίβαδο, Πολύμυλο και στα ορεινότερα τμήματα προς Ριζώματα.

Στον νομό Πιερίας χιονοπτώσεις στον Όλυμπο και στα Πιέρια, με σταδιακή κάθοδο των χιονιών προς τα 600–800 μέτρα από το απόγευμα. Πιθανές χιονοστρώσεις 10–20 εκατοστών γύρω στα 900–1.100 μέτρα και 30–50 εκατοστών στα μεγαλύτερα υψόμετρα.

Προσοχή στις διαδρομές Κατερίνη–Ελατοχώρι–χιονοδρομικό, Λιτόχωρο–Πριόνια και στην ορεινή διάβαση Αγίου Δημητρίου προς Ελασσόνα.

Από αργά το πρωί μέχρι το βράδυ της Κυριακής:

Στον νομό Θεσσαλονίκης χιονοπτώσεις αρχικά στα ψηλότερα τμήματα του Χορτιάτη, πάνω από τα 800–900 μέτρα, και από το μεσημέρι και το απόγευμα σταδιακά προς τα 500–700 μέτρα. Προς το βράδυ δεν αποκλείονται πρόσκαιρες νιφάδες τοπικά ακόμη και στα 300–500 μέτρα, ιδιαίτερα στα βόρεια και ανατολικά του νομού.

Στον Χορτιάτη είναι πιθανές χιονοστρώσεις 3–8 εκατοστών πάνω από τα 700 μέτρα και 8–15 εκατοστών στα ψηλότερα τμήματα του βουνού. Πιο περιορισμένες χιονοστρώσεις χαμηλότερα.

Προσοχή στις διαδρομές Ασβεστοχώρι–Χορτιάτης, Πανόραμα–Χορτιάτης, προς Λιβάδι και Πετροκέρασα, προς Βερτίσκο και Όσσα και στα ψηλότερα τμήματα γύρω από τον Σοχό και τα Κερδύλλια.

Το απόγευμα δεν αποκλείονται πρόσκαιρες υγρές νιφάδες και στα ψηλότερα τμήματα του Ωραιοκάστρου και του Μελισσοχωρίου. Δεν διαφαίνονται ανάλογες συνθήκες μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Στον νομό Χαλκιδικής, από αργά το πρωί και κυρίως το απόγευμα, τα χιόνια θα κατέβουν από τα μεγαλύτερα υψόμετρα του Χολομώντα προς τα 500–700 μέτρα και τοπικά προς τα 350–500 μέτρα αργότερα.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στον Πολύγυρο, στην Αρναία, στον Ταξιάρχη, στο Παλαιοχώρι και πιθανώς στη Μεγάλη Παναγία και στη Γαλάτιστα. Στα ψηλότερα τμήματα του Χολομώντα είναι πιθανές χιονοστρώσεις 10–20 εκατοστών, γύρω στα 600–700 μέτρα λίγων εκατοστών και χαμηλότερα πιο πρόσκαιρες και περιορισμένες.

Ιδιαίτερη προσοχή από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ της Κυριακής στη διαδρομή Γαλάτιστα–Παλαιόκαστρο–Πολύγυρος, Πολύγυρος–Ταξιάρχης–Αρναία, και στα ψηλότερα τμήματα της διαδρομής Αρναία–Παλαιοχώρι–Μεγάλη Παναγία. Χιόνια και στα μεγαλύτερα υψόμετρα του Αγίου Όρους.

ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

Από τη νύχτα προς την Κυριακή και κατά τη διάρκεια της ημέρας αξιόλογες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου, στους νομούς Ιωαννίνων και Άρτας και στα ορεινά των Τρικάλων και της Καρδίτσας. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα αναμένονται περίπου 20–40 εκατοστά νέου χιονιού.

Προσοχή στα ορεινά τμήματα προς Μέτσοβο, Ανήλιο και Κατάρα, προς Ζαγόρι και Τζουμέρκα, στις διαδρομές Πύλη–Ελάτη–Περτούλι, προς Νεραϊδοχώρι, Αργιθέα και στα ψηλότερα περάσματα γύρω από τη λίμνη Πλαστήρα.

Από το πρωί της Κυριακής χιόνια στα ορεινά του νομού Λάρισας, στον Όλυμπο και στον Κίσσαβο, με σταδιακή κάθοδο προς τα 700–900 μέτρα. Προσοχή στις διαδρομές προς Καλλιπεύκη, Καρυά και Σπηλιά Κισσάβου.

Στον νομό Μαγνησίας, στο Πήλιο, λόγω της μεγάλης διάρκειας των φαινομένων, οι ποσότητες νέου χιονιού στα μεγαλύτερα υψόμετρα ενδέχεται να ξεπεράσουν το μισό μέτρο μέχρι το τέλος της Δευτέρας!

Ιδιαίτερη προσοχή από την Κυριακή στη διαδρομή Πορταριά–Χάνια–Ζαγορά και προς Κισσό μέσω Χανίων, κυρίως πάνω από τα 900–1.100 μέτρα.

Στην Ευρυτανία χιόνια από το πρωί της Κυριακής και πιθανώς μέσα στο Καρπενήσι, με αξιόλογες χιονοστρώσεις στα γύρω ορεινά. Προσοχή στη Ράχη Τυμφρηστού, προς Βελούχι και στις ορεινές διαδρομές προς Άγραφα.

Από το πρωί και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα της Κυριακής χιονοπτώσεις στα ορεινά της Αιτωλοακαρνανίας, της Φωκίδας, της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας, με ιδιαίτερα αξιόλογες ποσότητες στον Παρνασσό, στον Ελικώνα, στην Οίτη και στην Γκιώνα.

Προσοχή στις διαδρομές προς Άνω Χώρα Ναυπακτίας, Αράχωβα–Λιβάδι–χιονοδρομικό Παρνασσού, προς Επτάλοφο, Πολύδροσο, Παύλιανη και στα ψηλότερα τμήματα της διαδρομής Λιβαδειά–Κυριάκι. Τη Δευτέρα προσοχή και προς Δομοκό.

Στην Πελοπόννησο, από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα της Κυριακής, χιονοπτώσεις στον Χελμό, στη Ζήρεια, στον Ερύμανθο, στο Μαίναλο, στον Πάρνωνα και στον Ταΰγετο, αλλά και στα ορεινά της Ηλείας και της δυτικής Αργολίδας.

Προσοχή στις αναβάσεις προς το χιονοδρομικό Καλαβρύτων, Άνω Τρίκαλα Κορινθίας–Ζήρεια, Βυτίνα–Μαίναλο, Καστάνιτσα–Άγιο Πέτρο και στην ορεινή διαδρομή Καλαμάτα–Σπάρτη μέσω Ταϋγέτου.

Τη Δευτέρα χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν κατά διαστήματα στα ορεινά της ανατολικής Θεσσαλίας, της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Εύβοιας. Στην τελευταία προσοχή κυρίως στα ψηλότερα τμήματα των διαδρομών Στενή–Στρόπωνες και προς Σέτα. Χιόνια και στα μεγάλα υψόμετρα της Κρήτης.

Να διευκρινίσω ότι οι παραπάνω αναφορές αφορούν κυρίως τα ψηλότερα και ψυχρότερα τμήματα των συγκεκριμένων διαδρομών και όχι απαραίτητα ολόκληρο το μήκος τους. Σε αρκετές από αυτές η χιονόπτωση θα συνοδεύεται και από περιορισμένη ορατότητα.

ΑΝΕΜΟΙ – ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ;

Από απόψε αργά οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στο Θρακικό πέλαγος και στο βόρειο Αιγαίο.

Από τα ξημερώματα και κατά τη διάρκεια της Κυριακής ιδιαίτερη προσοχή στα παράλια του Έβρου και της Ροδόπης, στη Σαμοθράκη, στη Λήμνο, στον Άγιο Ευστράτιο, στη Χαλκιδική, στις Σποράδες και στη Σκύρο, με βοριάδες τοπικά 7–8 Μποφόρ και ριπές αντίστοιχες των 8–9 Μποφόρ.

Από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ της Κυριακής οι βόρειοι–βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν περισσότερο στα ανατολικά παράλια της Αττικής, στον νότιο Ευβοϊκό, στις Κυκλάδες, στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο και στα Κύθηρα.

Τη νύχτα προς τη Δευτέρα και κατά τη διάρκεια της Δευτέρας ιδιαίτερη προσοχή στα Κύθηρα, στη νότια Λακωνία, στη Μάνη, στις δυτικές Κυκλάδες, κυρίως στην Κύθνο και στη Σέριφο, και στη δυτική Κρήτη, με βοριάδες τοπικά 7–8 Μποφόρ και ριπές αντίστοιχες των 9 Μποφόρ.

ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΟΥΜΕ: ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ!

Από το βράδυ της Κυριακής και κυρίως τη νύχτα προς τη Δευτέρα και την Τρίτη, ιδιαίτερη προσοχή σε αρκετές περιοχές της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής Ελλάδας, ακόμη και σε δρόμους όπου δεν θα έχει χιονίσει αλλά θα έχουν παραμείνει βρεγμένοι. Ιδιαίτερα σε γέφυρες, στροφές και σκιερά τμήματα του οδικού δικτύου.

Ο Νοέμβρης, πάντως, φαίνεται αποφασισμένος να μας παραδώσει στον Δεκέμβρη με αρκετά χειμωνιάτικη διάθεση!

Επειδή σε τέτοιες καιρικές καταστάσεις ακόμη και μισός βαθμός διαφορά στη θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει σημαντικά την εικόνα του καιρού στην περιοχή όπου ζείτε, θα φροντίσω να σας ενημερώσω για τις όποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις προκύψουν.

Όπως πάντα, καλό είναι να παρακολουθείτε τις νεότερες ενημερώσεις για την εξέλιξη του καιρού και να λαμβάνετε υπόψη τις τυχόν συστάσεις των αρμόδιων αρχών.

Να είστε όλοι καλά!».