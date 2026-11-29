Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ένταση και η μεγάλη διάρκεια των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι έχουν ήδη δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε κλοιό κακοκαιρίας παραμένει η χώρα, με την «Άργος» να συνεχίζει την επέλασή της και τη Δευτέρα (30/11), φέρνοντας νέα πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Εμμανουήλ, το χειμωνιάτικο σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυρό παγετό στη βόρεια Ελλάδα.

Μετατοπίζονται στην Κρήτη τα έντονα φαινόμενα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς τη Δευτέρα, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά Ελλάδα, ενώ στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί η ανατολική Πελοπόννησος. Τη Δευτέρα, τα ισχυρά φαινόμενα θα μετατοπιστούν νοτιότερα, με τη δυτική και την κεντρική Κρήτη να αναμένεται να δεχθούν έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ένταση και η μεγάλη διάρκεια των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι έχουν ήδη δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

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Ενδεικτικά, την Κυριακή καταγράφηκαν ριπές ανέμων:

- Πάνω από 130 χλμ./ώρα στο Πήλιο.

- Πάνω από 120 χλμ./ώρα στην Πεντέλη.

- Πάνω από 120 χλμ./ώρα στη Ροδόπη.

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Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν εκ νέου τα 10 μποφόρ τη Δευτέρα, επηρεάζοντας το βόρειο και το κεντρικό Αιγαίο, καθώς και το δυτικό τμήμα του νοτίου Αιγαίου. Οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να διατηρήσουν τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις κατοικημένες περιοχές λόγω του κινδύνου πτώσης δέντρων και παράσυρσης αντικειμένων.

Νέα βουτιά της θερμοκρασίας – Στους -10 βαθμούς η Φλώρινα

Ακόμη μεγαλύτερη πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ώρες, με το τσουχτερό κρύο να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του καιρού καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Φλώρινας, όπου οι ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

- Δευτέρα (30/11): -6 έως -7 βαθμούς Κελσίου.

- Τρίτη (1/12): -10 βαθμούς Κελσίου.

- Τετάρτη (2/12): -10 βαθμούς Κελσίου.

- Παρασκευή (4/12): -5 έως -6 βαθμούς Κελσίου.

Μάλιστα, ακόμη και στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική και την Εύβοια

Εντυπωσιακά είναι και τα ύψη βροχής που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, με την Αττική να βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύωρες και έντονες βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γιώργος Εμμανουήλ, τα ύψη βροχής την Κυριακή κυμάνθηκαν από 50 έως 100 χιλιοστά σε μεγάλο μέρος της Αττικής, ενώ στη Μαλακάσα ξεπέρασαν τα 120 χιλιοστά και στην Εύβοια τα 130 χιλιοστά. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τόσο τη Δευτέρα όσο και την Τρίτη, με το κύμα ψύχους να επιμένει και τις επόμενες ημέρες.