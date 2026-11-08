Εκρήξεις στο Ιράν και νέα πλήγματα σε πλοία. Φόβοι για κλιμάκωση.

Νέο κύμα ανησυχίας προκαλούν οι εκρήξεις που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (7/11) στο νότιο Ιράν, κοντά στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Την ώρα που παραμένουν αδιευκρίνιστα τα αίτια των εκρήξεων, ιρανικά μέσα ενημέρωσης αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνδέονται με δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και όχι με νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με το Reuters, εκρήξεις αναφέρθηκαν σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων η νήσος Κεσμ και το λιμάνι Τζασκ. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι αρμόδιες αρχές δεν είχαν επιβεβαιώσει πυραυλικά πλήγματα στις συγκεκριμένες περιοχές.

Αντικρουόμενες πληροφορίες για τις εκρήξεις

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim είχε αρχικά μεταδώσει πληροφορίες για δύο πυραύλους που έπληξαν τη νήσο Κεσμ. Αργότερα, ωστόσο, επικαλέστηκε πηγή σύμφωνα με την οποία οι εκρήξεις δεν οφείλονταν σε πυραυλική επίθεση.

Η κρατική τηλεόραση άφησε να εννοηθεί ότι οι θόρυβοι ενδέχεται να προκλήθηκαν από στρατιωτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την ακριβή προέλευση των εκρήξεων.

Φλέγονται δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο πετρελαιοφόρα τυλίχθηκαν στις φλόγες, αφού προσέκρουσαν σε νάρκες ενώ επιχειρούσαν να διέλθουν από μη εγκεκριμένη διαδρομή.

Από την αμερικανική πλευρά, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι το πλήρωμά του αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις και επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Φόβοι για νέα κλιμάκωση

Οι εξελίξεις σημειώνονται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο για τις σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μεγάλης κλίμακας επιθέσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για την έναρξη μιας τέτοιας επιχείρησης.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει με πλήγματα εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων.

Η συνεχιζόμενη ένταση στο Ορμούζ προκαλεί παράλληλα ανησυχία για τις διεθνείς αγορές, καθώς οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία περιορίζουν τη μεταφορά πετρελαίου και άλλων σημαντικών αγαθών.