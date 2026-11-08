Η ακρίβεια, η διαφθορά, η μεγαλύτερη συμμετοχή στις κάλπες, η κινητοποίηση των νέων, η απήχηση των υποψηφίων- Ανακόπτει η ήττα του «Τραμπισμού» την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη;

Η συντριπτική ήττα του Ντόναλντ Τραμπ από τους Δημοκρατικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες επηρεάζει προφανώς όλο τον πλανήτη. Πόσο όμως και πού θα επηρεάσει την Ελλάδα και την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση στη χώρα μας;

Το μόνο σίγουρο είναι πως ανακόπτει στην παρούσα φάση την άνοδο του «τραμπισμού» και της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και, προφανώς, και στη χώρα μας. Προσωρινά τουλάχιστον, καθώς ουδείς γνωρίζει ακόμα αν οι Δημοκρατικοί θα μπορέσουν να διατηρήσουν το «μπλε ρεύμα» που φάνηκε να διαμορφώνεται στην αμερικανική κοινωνία, ούτε αν θα μπορέσουν στην πορεία οι Ρεπουμπλικάνοι να ανασυγκροτηθούν με τα πρόσωπα που θα διεκδικήσουν την εξουσία το 2028.

Επιπλέον θα έχουν προηγηθεί σημαντικές εκλογές στη γηραιά ήπειρο, όπως στην Ισπανία, αλλά πρωτίστως στη Γαλλία. Επιπλέον, να μην παραλείψουμε να επισημάνουμε ότι μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς έχει ήδη διαταράξει τις σχέσεις της με τον Τραμπ και έχει αντιπαρατεθεί μαζί του. Αξίζει δε να σημειωθεί πως και στην Ελλάδα ουκ ολίγοι «Τραμπιστές» απαρνούνται τον Τραμπ, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τον Κυριάκο Βελόπουλο, την Αφροδίτη Λατινοπούλου, αλλά και στελέχη της κυβέρνησης όπως ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο Θάνος Πλεύρης και ο Μάκης Βορίδης- ο Πάνος Καμμένος ...δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα.

Βασικές αιτίες για την ήττα Τραμπ ήταν μεταξύ άλλων:

-Η ακρίβεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την επιλογή των ψηφοφόρων. Η μείωση της αγοραστικής μείωσης του πληθυσμού, το κόστος ζωής και η διάψευση των προσδοκιών των πολιτών υπήρξε ο βασικότερος ίσως παράγοντας της ψήφου εναντίον του Τραμπ.

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-Η διαφθορά που έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα -χαρακτηριστικό παράδειγμα η πολύ μεγάλη αύξηση της προσωπικής περιουσίας Τραμπ το διάστημα της προεδρικής του θητείας, αλλά και μελών της οικογενείας του. Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να αξιοποιήσουν πλήρως τον έλεγχο των δυο σωμάτων που πέτυχαν στις ενδιάμεσες εκλογές προκειμένου να ελέγξουν περιφερειακά πρόσωπα του προέδρου των ΗΠΑ προκειμένου να αποκτήσουν πλεονέκτημα ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ σε δυο χρόνια από σήμερα.

-Η μεγαλύτερη συμμετοχή στις κάλπες. Η αύξηση της συμμετοχής ήταν βέβαιο ότι θα βοηθούσε την επικράτηση των Δημοκρατικών και θα διεύρυνε τη διαφορά της επικράτησής τους. Η δυνατότητα κινητοποίησης των πολιτών που απείχαν μέχρι τώρα από την κάλπη παίζει καθοριστικό ρόλο για τον τελικό νικητή όπως φάνηκε όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά πρόσφατα και στην Βραζιλία και τη Σερβία και παλαιότερα στην Ουγγαρία όπου είχαμε πτώση του Όρμπαν.

-Ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε και η απήχηση και η προσωπική επιρροή των υποψηφίων, με τους Δημοκρατικούς να ανανεώνουν σχεδόν πλήρως το πολιτικό τους προσωπικό και αφήνοντας πίσω τους στελέχη όπως τον Μπιλ και τη Χάλαρι Κλίντον, το Μπάιντεν και τη Κάμαλα Χάρις, πολιτικό προσωπικό που κατέστη μισητό στον αμερικανικό λαό, διευκολύνοντας τον Τραμπ να κυριαρχήσει στην πολιτική ζωή της χώρας.

-Ιδιαίτερο ρόλο όμως έπαιξε και η κινητοποίηση των νέων και «ιδιαίτερων» ομάδων του πληθυσμού που απείχαν, όπως οι Λατίνοι και Αφροαμερικανοί.

Πώς θα επηρεάσουν την Ελλάδα;

Όλα τα παραπάνω σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό εμφανίζονται και στη χώρα μας, παρά τις διαφορές (όπως πχ στο πολίτευμα) με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η διαφθορά είναι παρούσα και αγγίζει όλο και περισσότερο τα υψηλότερα πατώματα της διακυβέρνησης, ενώ επίκειται σε λίγες ημέρες η δίκη στο εφετείο των τεσσάρων μη πολιτικών προσώπων για το μείζον σκάνδαλο των υποκλοπών. Ταυτόχρονα οι εκλογές θα γίνουν με τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο Ειδικό Δικαστήριο και την ανάκριση για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή για το αν θα παραπεμφθεί σε Ειδικό Δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών.

Για την ακρίβεια και την αγοραστική δύναμη των πολιτών δεν χρειάζεται να γράψουμε κάτι παραπάνω, όπως δεν χρειάζεται να πούμε για την απήχηση που έχουν νέα πρόσωπα στην πολιτική ζωή της χώρας.

Η κινητοποίηση ευρύτερων στρωμάτων για τις κάλπες αποτελεί στοίχημα για την προοδευτική αντιπολίτευση της χώρας, καθώς αν δεν κινητοποιηθούν οι νέοι αλλαγή δεν μπορεί να υπάρχει. Είναι ίσως ένα από τα μεγάλα στοιχήματα των επόμενων μηνών.

(Το άρθρο έχει γραφεί για την εβδομαδιαία εφημερίδα "Στο Καρφί" που κυκλοφορεί από το Σάββατο)