Η οριστική καταμέτρηση αναμένεται στις 27 Νοεμβρίου, γεγονός που παρατείνει την αβεβαιότητα γύρω από τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Σε εκλογικό θρίλερ εξελίσσεται η αναμέτρηση στη Νέα Ζηλανδία, καθώς το κυβερνών Εθνικό Κόμμα και το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα εμφανίζονται σχεδόν ισόπαλα, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας για την επόμενη τριετία.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Εκλογικής Επιτροπής δείχνουν ότι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα συγκεντρώνουν ποσοστά λίγο κάτω από το 30%, με τη μεταξύ τους διαφορά να περιορίζεται σε μερικές εκατοντάδες ψήφους.

Με βάση την αρχική κατανομή των εδρών, ο υφιστάμενος κυβερνητικός συνασπισμός τριών κομμάτων, υπό τον πρωθυπουργό Κρίστοφερ Λάξον, εξασφαλίζει οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία δύο εδρών.

Ωστόσο, η τελική εικόνα ενδέχεται να διαφοροποιηθεί μετά την ενσωμάτωση των ειδικών ψήφων, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ψήφους από το εξωτερικό και εκλογείς που ψήφισαν εκτός της περιφέρειάς τους.

Η οριστική καταμέτρηση αναμένεται στις 27 Νοεμβρίου, γεγονός που παρατείνει την αβεβαιότητα γύρω από τον σχηματισμό κυβέρνησης.

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Τι δήλωσαν Λάξον και Χίπκινς

Ο Κρίστοφερ Λάξον, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Όκλαντ, υποστήριξε ότι το Εθνικό Κόμμα διατηρεί τη δυνατότητα σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης.

«Το Εθνικό Κόμμα παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα στο Κοινοβούλιο και έχουμε περιθώριο να σχηματίσουμε την επόμενη κυβέρνηση. Αλλά προς το παρόν, είναι πολύ κοντά για να το αποφασίσουμε», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης των Εργατικών και πρώην πρωθυπουργός Κρις Χίπκινς αναγνώρισε ότι το κόμμα του ενδέχεται να παραμείνει στην αντιπολίτευση.

«Οι Νεοζηλανδοί μίλησαν. Μπορεί να μας πάρει λίγο περισσότερο χρόνο για να καταλάβουμε τι έχουν πει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η σύνθεση του νέου Κοινοβουλίου θα απαιτήσει συνεργασίες και συμβιβασμούς μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.

Ρυθμιστής το Κόμμα των Ευκαιριών

Καθοριστικό ρόλο στις μετεκλογικές εξελίξεις ενδέχεται να διαδραματίσει το κεντρώο Κόμμα των Ευκαιριών (TOP), το οποίο διεκδικεί την πρώτη του είσοδο στο Κοινοβούλιο.

Επικεφαλής του είναι η Κιούλεϊ Γουόνγκ, πρώην σύμβουλος της KPMG, η οποία έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με οποιαδήποτε από τις δύο μεγάλες πολιτικές παρατάξεις.

Εφόσον η τελική καταμέτρηση στερήσει την πλειοψηφία από τον σημερινό κυβερνητικό συνασπισμό, η στάση του TOP μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης.

Μέχρι την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, η κυβέρνηση Λάξον θα συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα υπηρεσιακού χαρακτήρα, με τις πολιτικές διαβουλεύσεις να αναμένονται εντατικές τις επόμενες εβδομάδες.