Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού την Κυριακή 8/11.

Στις Σέρρες θα βρεθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων στην περιοχή, με αφορμή τον εορτασμό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, πολιούχων της πόλης. Η παρουσία του πρωθυπουργού θα ξεκινήσει από τον Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, όπου θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία και στη λιτανεία που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των θρησκευτικών εκδηλώσεων.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο κέντρο των Σερρών, όπου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμά του. Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει επίσης επίσκεψη στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία της περιοχής. Τελευταίος σταθμός της περιοδείας του θα είναι το Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά, ένας από τους γνωστότερους ορεινούς προορισμούς των Σερρών.