Το πολιτικό μήνυμα από το Παρίσι ήταν σαφές. Η ΕΛΑΣ θα πορευτεί σε αυτόν τον δρόμο τον ιδεολογικό δρόμο της σύγκλισης των τριών ρευμάτων, της Αριστεράς, της Οικολογίας και της Σοσιαλδημοκρατίας, αλλά το «βελάκι» θα δείχνει κατεύθυνση πάντα προς τα αριστερά.

Σαν τον «πρώτο γύρο» μιας μετωπικής σύγκρουσης ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον δρόμο προς τις κάλπες, αντιμετωπίζουν στην Αμαλίας τα όσα διαδραματίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες, με την σκληρή αντιπαράθεση κορυφής ανάμεσα στους δύο αρχηγούς.

Από εκεί και πέρα, είναι σαφές ότι ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ χαράσσει τον δικό του δρόμο στην τελική ευθεία για τις επόμενες εκλογές. Έκανε σαφές ότι δεν θα διστάσει να μπει μπροστά σε καμία μάχη, έχοντας παράλληλα ένα διακριτό πολιτικό στίγμα, που δείχνει Αριστερά.

Ο Τσίπρας «αγρίεψε» και προκαλεί τον Μητσοτάκη

Η εβδομάδα που προηγήθηκε «στιγματίστηκε» από μια ιδιαιτέρως σκληρή σύγκρουση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή αποτέλεσε ο χαρακτηρισμός «αρχιερέας της διαφθοράς» που απέδωσε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ προς τον πρωθυπουργό.

Ο κ.Μητσοτάκης απάντησε με ξεκάθαρα υπονοούμενα για τους Ποινικούς Κώδικες και από εκείνη τη στιγμή, τα πράγματα από την πλευρά της κυβερνητικής πτέρυγας ξέφυγαν εντελώς. Από το «χρονοντούλαπο» της πρόσφατης πολιτικής ιστορίας ξεπήδησαν αίφνης αφηγήματα που θα είχαν πολύ πλάκα, αν δεν «δηλητηρίαζαν» το κλίμα.

Προφανώς και στην κορυφή βρίσκεται η κωμική παράσταση «Μαδούρο», την οποία ανασύρουν εδώ και μια σχεδόν δεκαπενταετία οι κάθε λογοίς «Μαδουρολόγοι» που έχει μαζέψει στην «αυλή» του, ο πρωθυπουργός, από την προηγούμενη κιόλας δεκαετία. Η ανά περίπτωση «διασκευή» της συγκεκριμένης κωμωδίας, δεν προκαλεί κανένα ενδιαφέρον.

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Γι αυτό και το Μαξίμου έσπευσε να την «κατεβάσει», πριν καλά καλά «παιχτεί» στην πολιτική σκηνή. Η «σκυτάλη» πέρασε στον Άδωνη Γεωργιάδη που κατηγόρησε τον κ.Τσίπρα ότι «τα πήρε» για να ψηφίσει τους Ποινικού Κώδικες.

Δεν διευκρίνισε, πάντως, αν μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό, πιστεύει πως «τα πήραν» ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο νυν γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, που υπερψήφισαν τις αλλαγές.

Όπως και να έχει, ο Αλέξης Τσίπρας δεν «κρύφτηκε», σημειώνουν από την Αμαλίας. Απάντησε ο ίδιος στις κατηγορίες, με ιδιαιτέρως έντονο ύφος. Και μάλιστα, δύο φορές. Μια με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα και μία μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega News και τους Ανδρέα Παπαδόπουλο και Μαρία Αστερίου.

Δεν δίστασε, με απλά λόγια, να μπει στον «σκυλοκαυγά» για να υπερασπιστεί την ακεραιότητα και την υπόληψη του. Το μόνο που ζήτησε από τα κυβερνητικά και «γαλάζια» στελέχη που τοποθετήθηκαν από το θέμα, ήταν να πουν ονόματα. Ούτε στοιχεία, ούτε εισαγγελείς, ούτε τίποτα. Απλά να αναφέρουν σε ποιους ολιγάρχες «εξόφλησε γραμμάτια» - όπως είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Ο Αλέξης Τσίπρας, φαίνεται πως «αγρίεψε». Και με την επιμονή του «προκάλεσε» ανοιχτά τον πρωθυπουργό, που απέφυγε να δώσει συνέχεια. Και αυτό παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν ανακάλεσε τον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» που «πυροδότησε» την ένταση, λένε οι συνεργάτες του.

Ξεκάθαρη στίγμα αριστερά και επιστροφή στον «δρόμο»

Αφήνοντας στην άκρη τη σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκείνο που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο είναι το ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα, στο Παρίσι που «φλέγεται» από τις μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Μάλιστα, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ δεν περιορίστηκε στις επαφές με την «πληθυντική Αριστερά» (ΚΚ Γαλλίας, Αριστερά, Πράσινους, Σοσιαλιστές), αλλά έλαβε μέρος στη μεγάλη πορεία της Πέμπτης.

Το πολιτικό μήνυμα ήταν σαφές. Η ΕΛΑΣ θα πορευτεί σε αυτόν τον δρόμο τον ιδεολογικό δρόμο της σύγκλισης των τριών ρευμάτων, της Αριστεράς, της Οικολογίας και της Σοσιαλδημοκρατίας, αλλά το «βελάκι» θα δείχνει κατεύθυνση πάντα προς τα αριστερά, λένε κορυφαία στελέχη της Συμπαράταξης.

Σε γενικές γραμμές, στην Αμαλίας μοιάζουν ικανοποιημένοι από την επιστροφή «στον δρόμο», δίπλα στα κινήματα και στα συνδικάτα και αυτό το «ιδεολογικό ξεκαθάρισμα», με την αριστερή κατεύθυνση και με την κομματική «οικοδόμηση», καθώς η ΕΛΑΣ αποκτά «ραχοκοκαλιά» σε ολόκληρη τη χώρα.